09 Temmuz 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
15 Temmuz’un tabuta sığmayan şehidi Oğuzhan Yaşar! Şehit babası A Haber’e konuştu
Oğuzhan Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı korumak için sokaktaydı. 23 yaşındaki genç darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirdiği saldırıda şehadet şerbetini içti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehidi, "23 yaşında, bir 95 boyunda bir fidan" sözleriyle anlattı.