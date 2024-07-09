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15 Temmuz’un tabuta sığmayan şehidi Oğuzhan Yaşar! Şehit babası A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 09.07.2024 11:14
Güncelleme:09.07.2024 12:43
Oğuzhan Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı korumak için sokaktaydı. 23 yaşındaki genç darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirdiği saldırıda şehadet şerbetini içti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehidi, "23 yaşında, bir 95 boyunda bir fidan" sözleriyle anlattı.
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