15 Temmuz’un tabuta sığmayan şehidi Oğuzhan Yaşar! Şehit babası A Haber’e konuştu

Oğuzhan Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı korumak için sokaktaydı. 23 yaşındaki genç darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirdiği saldırıda şehadet şerbetini içti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehidi, "23 yaşında, bir 95 boyunda bir fidan" sözleriyle anlattı.

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