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15 Temmuz’un kahramanları: Cumhurbaşkanımızı görünce sokağa döküldük

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Giriş: 07.07.2023 15:01
15 Temmuz 2016... Kanlı darbe girşiminin yaşandığı gece... O gece Türk milleti göğsünü siper ederek darbecilere dur dedi. Hain darbecilerin karşısında yakınları şehit düşen aileler, vatan için can veren kahramanları ve 15 Temmuz'da yaşanananları anlattı.
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