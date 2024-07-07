15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan’ın hikayesi! Motosikletini tankların üzerine sürdü

15 Temmuz 2016... O kara gecede halk demokrasiye sahip çıktı. Darbecilerin karşısında dimdik durdu. O gece kahramanlık hikayesiyle akıllara kazınan isimlerden biri de şehit Yılmaz Ercan. 39 yaşındaki Ercan, 15 Temmuz gecesi motosikletini tankların üzerine sürerken şehit oldu. Hikayesini, anne Nermin Ercan anlattı.

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