Şehit Murat Kocatürk’ün kahramanlık hikayesi

15 Temmuz 2016... O kara gecede halk, demokrasiye sahip çıktı. Darbecilerin karşısında dimdik durdu. O gece kahramanlık hikayesiyle akıllara kazınan isimlerden biri de şehit Murat Kocatürk. 35 yaşındaki Kocatürk, 15 Temmuz gecesi Saraçhane'de şehit oldu. Hikayesini, babası Bayram Kocatürk anlattı.

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