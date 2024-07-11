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Yaşar Parlak’ın kahramanlık hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 09:34
15 Temmuz  hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. O gece Türk milleti göğsünü siper ederek darbecilere dur dedi. Vatan için gazi olan kahramanlarımızdan Yaşar Parlak o gece yaşadıklarını anlattı.
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Yaşar Parlak’ın kahramanlık hikayesi
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