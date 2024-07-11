Yaşar Parlak’ın kahramanlık hikayesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. O gece Türk milleti göğsünü siper ederek darbecilere dur dedi. Vatan için gazi olan kahramanlarımızdan Yaşar Parlak o gece yaşadıklarını anlattı.

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