15 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar 15 Temmuz Videoları Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde “O Gece”yi anlattı!

Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde “O Gece”yi anlattı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2023 05:44
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O kara gece asker üniforması giyen FETÖ'cüler silahlarını halka doğrultmuştu ama tarihte eşine az rastlanacak bir direniş örneği sergileyen Türk milleti ülke demokrasisine ve geleceğine canı pahasına sahip çıktı. Hain darbe girişiminin tanıkları A Haber’de 15 Temmuz’un yıl dönümünde “O Gece”yi anlattı.
Şehitler Ölmez
"Şehitler Ölmez"
A Haber “15 Temmuz” belgeseli
A Haber “15 Temmuz” belgeseli
Darbeye direnişin tanıkları anlattı
Darbeye direnişin tanıkları anlattı
15 Temmuz’da eşini ve bir bacağını kaybetti
15 Temmuz'da eşini ve bir bacağını kaybetti
Cumhurbaşkanımızı görünce sokağa döküldük
"Cumhurbaşkanımızı görünce sokağa döküldük"
Ailesi şehidimiz Güngör’ü anlattı
Ailesi şehidimiz Güngör'ü anlattı
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
Mustafa Solak Külliye’de şehit oldu
Mustafa Solak Külliye’de şehit oldu
Darbe girişiminin ekonomik faturası!
Darbe girişiminin ekonomik faturası!
FETÖ’cüler Yunanistan’a nasıl sığındı?
FETÖ’cüler Yunanistan’a nasıl sığındı?
Türkiye’yi dekore etme dönemi bitti
"Türkiye'yi dekore etme dönemi bitti"
Kılıçdaroğlu’nun kontrollü kaçışı
Kılıçdaroğlu’nun kontrollü kaçışı
Daha Fazla Video Göster