15 Temmuz 2023, Cumartesi
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Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde “O Gece”yi anlattı!
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O kara gece asker üniforması giyen FETÖ'cüler silahlarını halka doğrultmuştu ama tarihte eşine az rastlanacak bir direniş örneği sergileyen Türk milleti ülke demokrasisine ve geleceğine canı pahasına sahip çıktı. Hain darbe girişiminin tanıkları A Haber’de 15 Temmuz’un yıl dönümünde “O Gece”yi anlattı.