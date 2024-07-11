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15 Temmuz gecesi TBMM’de neler yaşandı? MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 11.07.2024 14:35
Güncelleme:11.07.2024 14:36
15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş’a konuk olan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay 15 Temmuz'da Meclis'te neler yaşandığını anlattı. İşte tüm detaylar…
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