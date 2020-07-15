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15 Temmuz gazisi Levent Deveci: Eşimle helalleştim ve köprüye geldim, burada komutan “Öldürün bu Erdoğan’ın…” diye bağırdı - 15.07.2020

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Giriş: 15.07.2020 15:35
Güncelleme:15.07.2020 15:39
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde karanlık gecenin aydınlanmasını sağlayan ve Türkiye’nin yeniden şahlanışının temellerini atan gazilerimizden Levent Deveci o gece yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Levent Deveci, “Allah’a dua ediyordum 5 yaşında kızım vardı ‘İnşallah uyumuştur’ diye. Çünkü beni engelleyecek tek unsur kızımdı. Kızım uyuyordu onu kokladım ve orada gözyaşlarımı tutamadım. Eşimle helalleştik. Köprüye geldim. Orada bir general vardı. ‘Öldürün bu Erdoğan’ın…’ diye bağırdı.” diyerek o gece yaşadıklarını anlattı. İşte tüm detaylar…
Son dakika: 15 Temmuz’un kahraman şehidi Ömer Halisdemirin kardeşi Soner Halisdemir kahreden detayı A Habere anlattı: 2 kez hayatını kurtardığı öğrencisi şehit etti SON DAKİKA: 15 TEMMUZ'UN KAHRAMAN ŞEHİDİ ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ SONER HALİSDEMİR KAHREDEN DETAYI A HABER'E ANLATTI: 2 KEZ HAYATINI KURTARDIĞI ÖĞRENCİSİ ŞEHİT ETTİ
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