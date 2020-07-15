15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde karanlık gecenin aydınlanmasını sağlayan ve Türkiye’nin yeniden şahlanışının temellerini atan gazilerimizden Levent Deveci o gece yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Levent Deveci, “Allah’a dua ediyordum 5 yaşında kızım vardı ‘İnşallah uyumuştur’ diye. Çünkü beni engelleyecek tek unsur kızımdı. Kızım uyuyordu onu kokladım ve orada gözyaşlarımı tutamadım. Eşimle helalleştik. Köprüye geldim. Orada bir general vardı. ‘Öldürün bu Erdoğan’ın…’ diye bağırdı.” diyerek o gece yaşadıklarını anlattı. İşte tüm detaylar…