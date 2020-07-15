Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz gecesi henüz 3 haftalık bir başbakanlık müsteşarıydı. Çankaya Köşkü'nde kriz masasını kurdu. Başkan Erdoğan ile anlık iletişim kurularak en kritik kararlar, o merkezden alındı. Çankaya Köşkü o gece adeta bir kale, bir karargahtı. Fuat Oktay, o gece kimleri aradı, kimlere ulaşamadı? Hulusi Akar'ın Akıncı'dan getirilme süreci nasıl yaşandı? Başkan Yardımcısı Oktay 15 Temmuz gecesine dair pek çok bilinmeyeni ilk kez A Haber'e anlattı.

Tarihin en kanlı darbe girişimi 15 Temmuz... Bir milletin üstüne bombalar atıldı, tanklar sürüldü.

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay 15 Temmuz'da Başbakanlık müsteşarıydı. Üstelik de görevine henüz yeni başlamıştı. Hatta ilk kez o gün Çankaya Köşkü'nün yerleşkeyi görebilme fırsatı elde etmiş. Çalışma arkadaşlarıyla yerleşkeye çıkmıştı.

Oktay o gece yaşanan harekeliliği, "Akşam saatleri Muhafız Alayı'na da gitmeyi düşündük ama geç olduğu için vazgeçtik. Ana binaya döndük. Tuhaf şeyler oluyordu. İlk ulaşmak istediği Genelkurmay Başkanı oldu, özel hattan aradı ulaşamadım. Her yer kapı duvardı sanki... Sonra ikinci başkanı aradım, yine cevap yoktu." sözleriyle anlattı.

Ankara'da darbeci hainleri kullandığı uçakları havalanması üzerinde şüphelerinin iyice arttığını ifade eden Oktay, "Garip bir durum vardı. O arada televizyonlarda İstanbul'da bir hareketlenme var denmeye başlandı ama daha ne olduğunu anlayamadan bir uçak tam üzerimizden alçak uçuşla geçti. 'Hayırdır arkadaşlar Türk yıldızlarının gösterisi falan mı var' dedim. Bu saatte bu alçak uçuşu kim yapar? Güvenlik İşleri Genel Müdürü'ne bununla ilgili bizden izin alan oldu mu diye sordum. 'Hayır' izin alan olmadı dendi." sözleriyle o anları anlattı.

"KİMSENİN ÖLÜM KORKUSU YOKTU"

Çankaya Köşkü o dakikadan itibaren artık... Mücadelenin yönetildiği merkezlerden biriydi.

Çankaya'daki görevlilere ilk andan itibaren 'Burası kriz masasına dönüşmüştür siz de kriz masasının üyelerisiniz' dediğini söyleyen Oktay, "Kimsede ölüm korkusu yoktu, kararlıydık." ifadelerini kullandı.

Oktay'ın ilk kararı Muhafız Alayı'na ilişkin oldu. Oktay, 'Muhafız alayından Çankaya Köşkü tarafına kuş uçmayacak, vur emri veriyorum, herhangi bir şey gelirse anında indireceksiniz' talimatı verdim. 'Onların hepsi komando, ağır silahları var. Biz de ağır silah yok' dedi arkadaşlar. 'Size neyiniz var ya da yok diye sormadım, sizlere öbür taraftan bu tarafa kuş uçurtulmayacak.' dediğini söyledi.

Zaman akıyor. Aranılan bir çok kritik isme ulaşılamıyordu.

Oktay, o gece kritik noktalardaki isimlere ulaşamadığını anları şu sözlerle anlattı: "Kara Kuvvetleri Komutanı ile irtibat kurun. Ulaşamıyoruz. Jandarma komutanını bağlayın. İçişleri Bakanına ulaşın! Ulaşamıyoruz, uçakta... MİT Müsteşarı'nı bağlayın! Ulaşamıyoruz. İçişleri Bakan yardımcısını, müsteşarını bağlayın, ulaşamıyoruz, uçaktalar."

Ama en önemli soru yanıtlanmıştı.. Hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan ile temas kurulmuştu.

Konumlarını biliniyordu ama paylaşılmıyordu.. O süreçten sonra Başkan Erdoğan liderliğinde mücadele güçlenerek devam edecekti.

Bombardımanın yoğun bir şekilde devam ettiği saatlerde bir uçak talebi geldi. İşte o uçak Ankara'dan kalkacak ve Erdoğan'ı İstanbul'a getirecek olan uçaktı...

Fuat Oktay o anları anlattı: Kim istiyor diyorum, 'Görkem' diyorlar. Benim de daha 3. haftam. Görkem kim? FETÖ'nün yaptığı da anlaşılmaya başlıyor. O arada. Bizden mi diyorum, darbecilerden mi? Beyefendinin pilotu diyorlar. Biz de tam bilmiyoruz kim olduğunu diyorlar. Bana yüzde 51 bilgi yeter, yüzde 49 riski ben alayım. Tek bir şansı var, vermiyorsun belki beyefendiyi kurtaramıyorsun. Ankara'da o arada hava üstünlüğü sağlamaya başladılar tamam, uçağı gönderelim dedik. Çok kritik bir karardı. Belkide beyfendiye almak için gönderdiğimiz uçağın pilotu da FETÖ'cü olabilirdi.

Kritik noktalardan biri de TÜRKSAT'tı...

Oktay, "TÜRKSAT'ı aradım. Eğer ki TÜRKSAT'ı kesin kaybedecek olursak, bütün sistemleri gerekirse havaya uçuracağız" dedi. Oktay o süreçte hiç düşünmeden kararını verdi. A ve B planlarını masada tutuyordu.

Sokağa çıkma kararını aldığını anlatan Oktay "Ben de meydanlara çıkıyorum dedim. Bana senin buradan çıkmaman lazım diyorlar. Burası devletin mutfağı ve merkezi. Burada kalmak zorundasın diyorlar. Burada ihtiyaç var dediler ve kaldık. Geriye doğru bakınca o geceki verdiğim en kritik kararlardan bir tanesi de o olmuştu." dedi.

Darbenin kalbi Akıncı Üssü'ne giriş için nasıl plan yapıldığını da anlattı

Fuat Oktay, Uçakların Akıncı'dan, helikopterlerin de kara havacılıktan kalktığını öğrendik. Akıncı'dan uçak kaldırmamamız gerekiyor. Emniyet Genel Müdürü'nden destek istiyoruz. O da 'burada kimse kalmadı, 1-2 saat dayanabilir misiniz' diyor bana. Dışarıdan ekip getiriyorum diyor. Süreyi kısaltabilir misin dedim.

Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması da hayati kararlardan biriydi. "O gece 2 kritik olay yaşadık." diyen Okay, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması. O işlemi yaptık ve o zamanki 1. Ordu Komutanı Ümit (Dündar) Paşayı vekâleten Genelkurmay Başkanı atadık."

Darbe girişiminin en önemli kollarından biri Malatya'ydı... İçi mühimmat dolu uçaklar kalkmak için hazır bekliyordu. Tehlike erkenden sezildi.

"O arada Malatya'da bir sıkıntı yaşanıyordu." diyen Oktay, "Uçakların tekrar kalkmaya hazırlandığını öğrendik. Darbeciler 5-6 uçağı kaldırmaya çalışıyor. Malatya Valisi ile görüştüm. 'Komutan esir olduğunu söylüyor ama bize de operasyon yaptırmıyor. Bize güven vermiyor' girildi ve alındı." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay 15 Temmuz gecesi devlet adamlığı sınavanı alnının akıyla verdi.

Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatları ve aldığı inisiyatifle başarılı oldu ve tarihe geçti.