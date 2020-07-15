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15 Temmuz'da "Tekbir de neyin nesi" paylaşımı yapan CHP'li Canan Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasına alındı!

 darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşımlarda, halkın darbeye direnmesine karşı çıkan, getirilen tekbirleri eleştiren ve darbe girişimi esnasında "Erdoğan'a diktatör" diyen   Başkanı  anma programlarına davet edilmemesine alındı. Daha darbe imaları bile kulaklardaki yerini korurken CHP'li Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Valisi Ali Yerlikaya'nın kendisini 15 Temmuz şehitleri anma programına davet etmediğini duyurarak sitem etmeye kalktı.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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15 Temmuz'da Tekbir de neyin nesi paylaşımı yapan CHP'li Canan Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasına alındı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımla sokağa çıkan vatandaşları hedef aldı.

"TEKBİR DE NEYİN NESİ"

Kaftancıoğlu o paylaşımında "Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden "yaşasın demokrasi" diye bağır mıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda?" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anmaları kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinliğe davet edilmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, valiliğe tepki gösterdi.

ANMA PROGRAMINDA YOKTU

Kaftancıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmî törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken konuya dair Sn. @AliYerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım" diye konuştu.

DARBE İMASI HALA HAFIZALARDA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atarak darbe imasında bulunmuştu.

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