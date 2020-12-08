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PSG - Başakşehir | CANLI ANLATIM

'nde ilk kez gruplarda boy gösteren temsilcimiz , gruptaki son maçında Fransız devi 'i konuk ediyor. Turuncu Lacivertlilerin amacı tur umudu bulunmasa da iyi bir skor alıp prestij edinmek. - Başakşehir maçı canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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PSG - Başakşehir | CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Başakşehir, ilk kez katıldığı dev turnuvada son maçına Paris Saint Germain karşısında çıkıyor. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da devam etme umudu bulunmazken, ev sahibi Paris Saint Germain maçtan puanla ayrılması halinde Leipzig-Manchester United maçının sonucuna bakmadan tur atlayacak.

Maç öncesinde 'H Grubu'nda Manchester United, Paris Saint Germain ve Leipzig'in 9'ar puanı bulunurken, temsilcimiz Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.

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İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli

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