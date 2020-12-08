PSG - Başakşehir | CANLI ANLATIM
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gruplarda boy gösteren temsilcimiz Başakşehir, gruptaki son maçında Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk ediyor. Turuncu Lacivertlilerin amacı tur umudu bulunmasa da iyi bir skor alıp prestij edinmek. PSG - Başakşehir maçı canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Başakşehir, ilk kez katıldığı dev turnuvada son maçına Paris Saint Germain karşısında çıkıyor. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da devam etme umudu bulunmazken, ev sahibi Paris Saint Germain maçtan puanla ayrılması halinde Leipzig-Manchester United maçının sonucuna bakmadan tur atlayacak.
Maç öncesinde 'H Grubu'nda Manchester United, Paris Saint Germain ve Leipzig'in 9'ar puanı bulunurken, temsilcimiz Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe
Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli