YKS yerleştirme puanı nedir? AYT TYT ek yerleştirme puanı ne anlama gelir, hangi üniversite ve bölümleri kapsar?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının tercihlerde nelere dikkat etmesi gerektiği yeniden gündeme geldi. Ham puan, okul puanı, ek puan ve yerleştirme puanı gibi terimler, doğru tercih yapabilmek için ayrıntılarıyla bilinmesi gerekiyor. Peki YKS puanı ile ek puanlı yerleştirme nedir? Ek yerleştirme puanı ile alan üniversite ve bölümler hangileri? İşte merak edilen detaylar…