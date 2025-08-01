YKS yerleştirme puanı nedir? AYT TYT ek yerleştirme puanı ne anlama gelir, hangi üniversite ve bölümleri kapsar?
YKS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin taban-taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Üniversite tercihlerinde kritik rol oynayan yerleştirme puanı ve ek puan sistemi, birçok adayın aklında soru işareti oluşturuyor. Peki puanlar nasıl hesaplanıyor? YKS yerleştirme puanı ile ek yerleştirme puanı nedir? Hangi üniversite ve bölümleri kapsıyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:10