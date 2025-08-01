Viral Galeri Viral Liste YKS yerleştirme puanı nedir? AYT TYT ek yerleştirme puanı ne anlama gelir, hangi üniversite ve bölümleri kapsar?

YKS yerleştirme puanı nedir? AYT TYT ek yerleştirme puanı ne anlama gelir, hangi üniversite ve bölümleri kapsar?

YKS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin taban-taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Üniversite tercihlerinde kritik rol oynayan yerleştirme puanı ve ek puan sistemi, birçok adayın aklında soru işareti oluşturuyor. Peki puanlar nasıl hesaplanıyor? YKS yerleştirme puanı ile ek yerleştirme puanı nedir? Hangi üniversite ve bölümleri kapsıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:10
YKS yerleştirme puanı nedir? AYT TYT ek yerleştirme puanı ne anlama gelir, hangi üniversite ve bölümleri kapsar?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının tercihlerde nelere dikkat etmesi gerektiği yeniden gündeme geldi. Ham puan, okul puanı, ek puan ve yerleştirme puanı gibi terimler, doğru tercih yapabilmek için ayrıntılarıyla bilinmesi gerekiyor. Peki YKS puanı ile ek puanlı yerleştirme nedir? Ek yerleştirme puanı ile alan üniversite ve bölümler hangileri? İşte merak edilen detaylar…

YKS yerleştirme puanı nedir? AYT TYT ek yerleştirme puanı ne anlama gelir, hangi üniversite ve bölümleri kapsar?

Yerleştirme Puanı Nedir?

YKS yerleştirme puanı, adayın sınavda elde ettiği başarıya ek olarak ortaöğretim başarı puanı (OBP) ve varsa ek puanların da eklenmesiyle oluşan puan türüdür. Tercih yapılırken dikkate alınan esas puan bu yerleştirme puanıdır.

YKS yerleştirme puanı nedir? AYT TYT ek yerleştirme puanı ne anlama gelir, hangi üniversite ve bölümleri kapsar?

Ek Puan Sistemi Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Ek puan uygulaması, mesleki ve teknik lise mezunlarının kendi alanlarına uygun üniversite programlarını tercih etmeleri halinde geçerlidir. Bu sistemde, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı belirli katsayılarla çarpılarak adaylara ek bir avantaj sunar. Böylece, alan uyumu gösteren adayların yerleştirme şansı artar.

YKS yerleştirme puanı nedir? AYT TYT ek yerleştirme puanı ne anlama gelir, hangi üniversite ve bölümleri kapsar?

Ham Puan ile Yerleştirme Puanı Arasındaki Fark Nedir?

Ham puan, yalnızca sınavdaki doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınarak hesaplanan temel puandır. Okul başarı puanı ve ek puanlar bu hesaplamaya dahil edilmez. Yerleştirme puanı ise ham puana OBP ve varsa ek puanların eklenmesiyle elde edilen, üniversite tercihlerinde esas alınan puan türüdür.

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