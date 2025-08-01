2025 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları: Önlisans ve lisans bölümleri kontenjanları

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih dönemi başlarken, Akdeniz Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. Antalya'da eğitim almak isteyen binlerce aday Akdeniz Üniversitesi puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki Akdeniz Üniversitesi'nde hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? İşte kontenjanları, taban ve tavan puanları ile başarı sıralamaları...
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANS TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|310+8+0+0+0
300+8+0+0+0
300+8
280+7
|318
308
308
287
|8.580
8.458
8.295
6.499
|505,2753
518,77759
516,32898
466,79418
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|110+3+0+0+0
110+3+0+0+0
110+3
110+3
|113
113
113
113
|29.333
28.837
26.038
23.775
|463,49874
484,94450
487,58796
427,28855
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+0+0
75+2+0+0+0
75+2
70+2
|82
77
77
72
|34.200
24.384
28.567
38.568
|456,25486
491,23825
484,19270
406,09401
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
—
—
—
|31
—
—
—
|35.495
—
—
—
|454,30484
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
75+2+0+0+0
75+2
70+2
|77
77
77
72
|70.397
66.161
71.059
77.124
|412,13991
441,44185
434,01399
363,64027
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|77
72
72
72
|105.217
102.681
118.516
127.140
|380,07007
406,52816
389,37028
322,33639
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3
|62
93
93
93
|115.931
120.433
123.597
115.096
|371,57082
392,35546
385,27809
331,01328
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|210+6+0+6+0
210+6+0+6+0
210+6
200+5
|222
222
216
205
|119.771
126.151
124.925
120.314
|368,68163
388,07474
384,23255
327,20658
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|41
52
52
52
|130.728
74.459
65.675
59.948
|361,00441
432,67663
439,92067
381,04378
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|1
1
—
—
|160.594
131.677
—
—
|342,77648
384,09727
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|32
84
82
82
|164.273
164.208
138.106
120.791
|340,75268
363,19721
374,32514
326,83675
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|85+3+0+3+0
85+3+0+3+0
85+3
75+2
|91
90
88
77
|167.676
165.880
161.554
150.810
|339,00557
362,24284
358,48883
307,20237
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|41
72
72
72
|170.311
193.519
213.898
219.182
|337,61766
347,66656
330,67493
274,25029
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|52
72
72
72
|193.892
182.455
208.504
243.432
|326,25433
353,18783
333,18985
265,13486
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|54+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|58
74
72
72
|205.131
207.373
212.186
214.232
|321,40865
341,13981
331,47331
276,23145
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|32
42
41
41
|213.622
205.437
202.013
209.649
|317,95818
342,02349
336,33314
278,07555
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+1+0
25+1+0+1+0
25+1
25+1
|22
27
26
26
|217.951
235.667
249.993
292.410
|316,25216
329,36311
315,41066
249,92621
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
60+2
|79
74
72
62
|219.892
213.121
204.686
224.971
|315,50634
338,62239
335,02844
271,93455
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|41
72
72
72
|221.645
237.198
242.128
254.117
|314,83386
328,77593
318,54064
261,51226
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|2+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0
|2
1
1
—
|256.424
226.948
263.024
Dolmadı
|302,67036
332,82236
310,48738
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|37
32
31
31
|291.623
299.285
315.576
332.462
|292,36808
307,87589
293,18698
239,56808
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+1+0
55+2+0+2+0
55+2
55+2
|42
58
57
57
|296.201
306.016
327.135
341.593
|291,12401
305,92823
289,84858
237,36809
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|32
42
41
41
|296.763
302.707
276.886
301.184
|290,98626
306,88439
305,58364
247,52291
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+1+0
25+1+0+1+0
25+1
25+1
|27
27
26
26
|313.817
299.839
326.741
360.307
|286,63543
307,70741
289,95832
232,81943
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|79
74
72
72
|332.019
330.206
335.811
337.329
|282,28791
299,31536
287,40739
238,38653
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|32
74
72
72
|336.280
363.223
366.697
374.835
|281,33749
291,18199
279,33097
228,04437
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+1+0
35+1+0+1+0
35+1
35+1
|27
37
36
36
|346.650
368.751
375.180
383.841
|279,04279
289,91080
277,26220
220,84384
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|32
42
41
41
|350.996
357.726
343.565
356.799
|278,09864
292,46693
285,25123
233,70462
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Kimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
—
—
|1
2
—
—
|368.434
526.094
—
—
|274,53205
261,14182
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|32
41
41
34
|376.481
381.917
366.953
Dolmadı
|272,93331
286,91476
279,26386
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Gerontoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|69
64
62
37
|394.449
476.990
503.822
Dolmadı
|269,63358
268,76840
252,58379
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|32
42
41
39
|397.033
421.824
415.846
Dolmadı
|269,18536
278,67180
268,26717
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Fizik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|1
1
—
—
|445.058
509.386
—
—
|261,29999
263,62831
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+1+0
35+1+0+1+0
35+1
35+1
|27
37
36
1
|458.045
498.217
504.329
Dolmadı
|259,37733
265,35624
252,50930
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+1+0
35+1+0+1+0
30+1
30+1
|37
37
31
1
|483.423
512.851
538.892
Dolmadı
|255,87284
263,08689
247,49728
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|32
42
41
2
|493.676
523.770
500.464
Dolmadı
|254,53819
261,48115
253,10488
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
30+1
|22
13
8
9
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|34
52
52
52
|Dolmadı
231.246
219.556
206.106
|Dolmadı
331,11938
328,11986
279,56796
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|15+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1
|7
3
3
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|200+5+0+0+0
200+5+0+0+0
260+7
250+7
|205
205
267
257
|21.528
13.084
18.728
23.180
|413,7339
429,87547
428,86893
373,03396
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+2+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3
|84
96
93
93
|54.877
46.673
53.146
53.001
|384,39531
399,00835
402,56033
346,46400
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|74
63
62
62
|61.582
61.753
98.214
122.579
|380,07795
390,14521
379,61540
310,61446
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|36
52
52
52
|71.349
70.072
89.778
82.157
|374,40295
385,74311
383,49194
328,99080
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|41
72
72
72
|86.680
87.310
101.389
83.802
|366,4356
377,55910
378,20852
328,14881
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|42
31
31
31
|117.443
135.063
177.770
212.142
|353,28005
358,52392
349,53792
282,28245
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|74
62
62
62
|174.102
199.708
221.560
243.353
|334,67914
339,44065
336,95126
274,79141
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|84
72
72
72
|199.298
213.438
238.710
246.106
|328,15082
336,02242
332,64150
274,19547
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+1+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|42
74
72
72
|214.913
233.378
245.658
242.541
|324,49207
331,40926
330,95596
274,97984
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|59
53
52
52
|219.435
244.027
249.689
284.779
|323,46796
329,10411
329,99823
266,26152
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|96
84
82
82
|224.589
261.922
295.745
330.191
|322,33818
325,39467
319,94859
258,04962
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|95+3+0+3+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3
|101
96
93
93
|260.343
267.933
287.419
281.855
|314,98789
324,18195
321,62814
266,83704
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kemer Denizcilik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|262.879
310.600
348.102
393.097
|314,50494
316,06728
310,05110
248,22010
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|84
83
82
82
|272.106
333.626
380.767
422.521
|312,77834
312,11522
304,54305
244,09204
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+1+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|42
64
62
62
|301.444
354.521
342.413
373.109
|307,68709
308,68552
311,03154
251,20906
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|96
83
82
82
|326.621
376.867
397.442
395.358
|303,55152
305,21900
301,90203
247,88591
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|69
63
62
62
|327.799
380.775
403.130
413.441
|303,36391
304,63073
301,02599
245,32672
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
—
|79
74
72
—
|345.736
407.952
416.974
—
|300,57868
300,65694
298,94876
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|32
42
41
41
|352.969
425.108
382.792
368.303
|299,50117
298,23342
304,21943
251,94535
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|69
64
62
62
|391.429
410.468
365.585
320.047
|294,0743
300,28707
307,05788
259,78449
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|79
72
72
72
|421.354
501.801
501.771
518.187
|290,12822
288,22852
287,29395
231,82006
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|32
64
62
62
|421.662
576.476
535.276
547.814
|290,08861
279,53518
283,16398
227,13412
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|69
62
62
62
|467.150
568.430
564.480
585.339
|284,47074
280,44186
279,74312
205,05098
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+2+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|49
41
41
41
|480.760
538.896
513.478
552.999
|282,85568
283,80290
285,81769
226,06343
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Pazarlama (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|69
62
62
62
|502.972
562.065
551.889
568.630
|280,32822
281,15590
281,20464
221,61425
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|54
74
72
72
|528.335
603.418
535.037
556.915
|277,5548
276,56246
283,19342
225,18904
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Sigortacılık (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|64
54
52
40
|545.799
613.555
644.275
Dolmadı
|275,70154
275,49080
271,08942
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|64
63
62
31
|558.056
647.874
650.730
Dolmadı
|274,41951
271,88142
270,43753
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|37
32
31
19
|566.478
629.838
603.973
Dolmadı
|273,5407
273,76769
275,36103
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0
|1
1
1
—
|1.100.689
687.080
545.992
Dolmadı
|230,25472
267,93610
281,88289
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Tarım Ekonomisi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|1.297.653
Dolmadı
371.225
450.848
|216,39034
Dolmadı
306,10274
240,35388
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|2+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|41
62
62
62
|5.004
6.434
9.660
6.927
|442,17541
426,59674
420,58652
383,55117
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|79
74
72
72
|9.999
10.365
11.854
13.069
|427,62661
416,69161
415,82022
367,95748
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|52
72
72
72
|12.166
14.557
17.152
16.069
|423,35339
409,12076
407,06846
362,63544
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
50+2
50+2
|52
62
52
52
|21.287
21.018
23.057
15.069
|410,48903
400,33399
399,56067
364,28468
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|85+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|91
83
82
82
|37.164
38.359
40.376
43.931
|395,76967
384,29196
383,94826
333,37682
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|31
52
52
52
|52.491
59.698
60.778
52.542
|385,70149
370,91642
371,19662
327,57870
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|32
64
62
62
|60.013
92.772
99.152
108.032
|381,3821
356,19378
354,15947
302,02193
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|32
84
82
82
|61.834
129.021
143.535
179.891
|380,41632
343,97948
340,03265
281,19374
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|85+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|91
84
82
82
|100.390
93.065
82.832
88.042
|363,21801
356,08314
360,54407
309,71254
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|54
64
62
62
|118.753
121.279
131.216
141.756
|356,66995
346,37085
343,50956
291,21674
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Sinema ve Televizyon
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|64
64
62
62
|122.903
118.654
112.110
120.168
|355,33906
347,17444
349,57272
297,91109
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|85+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|91
84
82
82
|136.602
135.415
129.155
119.240
|351,00107
342,10172
344,12782
298,22801
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|79
74
72
72
|144.576
140.343
137.334
149.684
|348,64588
340,69522
341,72967
288,98255
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|32
64
62
62
|158.732
237.077
244.773
283.669
|344,64993
318,44213
317,39365
260,32849
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|84
84
82
82
|186.177
182.179
167.881
180.480
|337,69581
329,97229
333,60560
281,05042
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|120+3+0+3+0
135+4+0+4+0
135+4
135+4
|126
143
139
139
|210.777
218.515
155.797
125.483
|331,97416
322,11049
336,66950
296,22659
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|54
54
52
52
|220.974
237.672
242.191
259.971
|329,75704
318,32658
317,85418
264,53366
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|12+0+0+1+0
15+0+0+1+0
15+0
15+0
|13
15
15
15
|329.992
392.198
378.464
384.171
|309,69561
294,04315
296,55786
245,03749
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|53
54
52
52
|396.476
410.352
388.104
346.343
|299,90998
291,68288
295,27220
250,44212
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|41
72
72
72
|8.525
12.141
11.661
10.291
|450,7902
445,11352
440,38481
409,82195
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|74
74
72
72
|12.772
15.652
15.067
14.849
|433,88029
433,52289
427,35490
391,55011
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|58
52
52
52
|23.320
26.882
26.690
23.539
|402,99615
403,51540
391,92300
362,24193
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|64
64
62
62
|26.280
29.522
32.318
29.717
|395,68158
397,02079
376,28054
342,90791
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|42
42
41
41
|28.183
31.546
33.257
29.740
|391,11133
392,29954
373,83914
342,83310
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
62
62
62
|36.824
39.528
38.112
35.367
|371,4179
373,70662
360,83476
325,39346
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
31
31
31
|48.248
50.292
48.982
48.807
|347,45539
349,58913
333,03508
283,43366
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|42
41
41
41
|61.808
66.780
62.214
65.943
|320,61655
314,81426
300,84877
236,20877
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
1+0
—
|—
2
—
—
|Dolmadı
67.061
Dolmadı
—
|Dolmadı
314,24827
Dolmadı
—
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|362,71658
363,30421
363,08938
316,46199
|339.578
345.559
326.575
277.508
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|361,36201
369,19723
362,89508
298,72061
|346.753
315.133
327.550
366.829
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
71
70
|353,86421
346,96072
343,67701
293,00777
|388.485
445.020
432.698
401.807
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|348,22346
350,88206
343,46668
293,11402
|423.621
418.905
434.027
401.139
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
71
71
|344,91012
341,02737
323,55556
267,68498
|445.667
487.381
576.683
602.343
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
71
71
70
|344,25499
340,12698
334,22837
284,15367
|449.346
494.209
495.610
462.852
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|20
20
20
—
|20
21
20
—
|341,75399
333,94969
324,61797
—
|467.764
542.558
568.069
—
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
71
71
70
|333,21445
327,92583
325,65702
277,94846
|533.357
593.274
559.678
511.226
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
61
61
|329,88976
337,33311
331,51305
273,08845
|561.608
515.510
515.238
552.852
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
78
75
|80
82
79
77
|329,85576
317,64672
309,35903
255,55375
|561.920
689.250
703.907
729.103
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
71
70
71
|328,46053
325,98074
317,19553
263,64739
|573.978
610.311
630.923
642.056
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
80
80
|80
82
80
81
|327,14566
316,83689
318,19011
266,0945
|585.801
697.179
622.079
617.852
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|71
70
70
71
|325,79805
323,28693
321,37746
265,83476
|598.234
634.948
594.636
620.357
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|323,61635
323,12376
320,5505
271,52173
|618.956
636.508
601.590
566.818
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|65
65
65
67
|322,6767
313,6887
308,73277
256,30468
|623.599
729.719
710.029
720.464
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|75
75
75
75
|77
76
77
77
|319,74299
315,53996
313,30424
267,02055
|657.021
710.430
666.570
608.816
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Makine
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
71
71
72
|316,1441
307,37136
302,9029
253,52302
|694.273
797.510
769.766
752.306
|Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
40
40
40
|51
41
41
41
|315,82974
319,26648
308,99822
256,61644
|697.555
673.174
707.424
717.024
|Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|315,7498
313,29363
312,68565
263,1179
|698.449
733.774
672.254
647.333
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|315,38206
306,00324
298,17775
243,03618
|701.477
812.933
820.550
876.296
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
78
75
|81
82
80
77
|313,40231
303,88319
298,16047
245,59085
|722.145
837.078
820.772
846.309
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
72
72
72
|312,43577
302,64745
301,29235
256,88735
|734.329
851.323
786.967
713.946
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|65
66
67
67
|312,33924
298,87328
289,39311
248,86486
|735.113
896.048
922.225
807.035
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
72
72
71
|311,70966
307,23755
301,78533
254,16623
|741.616
799.032
781.459
745.027
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|61
62
62
61
|310,75124
309,51166
306,58047
253,53359
|751.557
773.890
731.473
752.190
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|55
45
45
45
|56
46
47
47
|309,74679
311,98577
306,5741
251,42368
|764.663
747.413
731.536
777.063
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
78
75
|82
82
80
76
|308,66226
298,66291
293,51839
245,07896
|777.270
898.538
873.206
852.339
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
45
45
45
|30
47
47
47
|307,69336
298,1069
299,4118
250,64495
|788.443
905.375
807.067
786.145
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|305,33739
294,75445
290,84971
237,84078
|816.333
946.851
904.732
936.611
|Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Pastacılık ve Ekmekçilik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
30
30
|30
31
30
31
|305,17527
300,88122
301,98528
250,58908
|818.310
872.118
779.378
786.816
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|55
55
55
55
|57
57
56
56
|303,86074
292,23246
284,94085
233,37705
|834.279
978.861
977.508
989.539
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
72
71
72
|303,81769
296,44728
293,73339
249,43818
|834.848
925.857
870.713
800.449
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
60
61
|302,76794
293,22834
302,25109
252,09915
|847.775
966.196
776.586
769.017
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Medya ve İletişim
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
78
75
|82
82
80
77
|302,56719
293,55178
288,98317
240,59979
|850.342
962.040
927.119
904.746
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
78
75
|82
82
79
76
|302,53107
300,4622
303,42427
250,57586
|850.762
877.011
764.259
786.969
|Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|300,53556
290,77092
285,63984
230,88802
|875.747
998.175
968.523
1.019.985
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|298,12884
280,12483
277,63204
223,35589
|906.911
1.142.676
1.074.224
1.118.157
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|52
51
52
52
|297,21797
291,28547
294,80282
244,99097
|919.016
991.258
858.338
853.383
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
78
75
|82
82
80
77
|297,09303
288,63751
283,21174
233,45914
|920.714
1.026.097
999.921
988.542
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|75
75
77
75
|75
77
79
77
|296,91438
275,94119
270,33113
222,30646
|922.612
1.202.483
1.178.201
1.132.311
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
78
75
|82
81
80
77
|293,55958
282,78829
279,89105
221,60877
|965.569
1.105.393
1.043.514
1.141.842
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
80
80
|82
82
81
81
|292,67771
282,03412
279,62478
227,31483
|979.860
1.115.756
1.047.093
1.065.557
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|292,51307
288,62954
282,6426
228,54762
|979.970
1.026.212
1.007.164
1.049.745
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
78
75
|82
82
80
76
|291,7325
277,44851
279,69469
234,15225
|993.006
1.180.985
1.046.132
980.157
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|290,22591
285,39014
278,38582
221,73071
|1.014.042
1.069.616
1.063.884
1.140.166
|Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
80
80
|81
82
81
82
|288,99661
274,56618
277,32244
222,45335
|1.031.211
1.222.465
1.078.526
1.130.273
|Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
2
|1
1
1
0
|288,98147
292,49143
204,57706
—
|1.031.425
975.485
Dolmadı
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|40
41
41
41
|288,70783
277,63351
276,11246
232,36934
|1.035.258
1.178.322
1.095.326
1.001.826
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|288,45565
288,55064
291,14422
249,92275
|—
1.027.206
901.230
794.755
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|155
155
153
140
|159
159
157
144
|288,15816
273,02513
269,5764
226,57738
|1.043.152
1.245.303
1.189.509
1.075.195
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Yapı Denetimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|288,05921
272,6769
271,64238
220,68446
|1.044.557
1.250.535
1.159.027
1.154.272
|Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|287,32783
278,56128
275,50951
222,57893
|1.055.013
1.164.903
1.103.611
1.128.594
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|287,10994
277,24434
273,40037
228,36436
|1.058.085
1.183.962
1.133.591
1.052.051
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|286,67091
281,53018
276,0159
223,28035
|1.064.373
1.122.797
1.096.701
1.119.236
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|45
45
45
45
|47
46
47
47
|286,00454
270,5268
268,56348
217,11391
|1.073.952
1.282.850
1.204.758
1.201.875
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|75
75
76
75
|77
77
78
77
|284,86786
271,51967
267,64318
218,10839
|1.090.596
1.267.732
1.218.772
1.188.622
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|283,95189
273,56079
272,47356
228,61084
|1.104.283
1.237.264
1.146.977
1.048.892
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
78
75
|82
81
80
77
|283,20628
270,6918
269,75813
219,20125
|1.115.107
1.280.369
1.186.828
1.174.027
|Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|282,58942
272,40209
269,27202
216,87213
|1.124.255
1.254.671
1.194.126
1.205.054
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
40
41
41
|281,61868
272,27573
269,31699
222,33922
|1.121.531
1.256.504
1.193.455
1.131.874
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|281,11729
262,72
265,83965
208,74459
|1.146.190
1.403.628
1.246.349
1.319.794
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|280,12908
271,52702
273,12373
242,60871
|1.161.019
1.267.619
1.137.575
881.335
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|278,93489
271,90135
276,11847
231,52334
|1.179.004
1.262.049
1.095.237
1.012.183
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|278,14675
267,70426
262,01047
219,50347
|1.191.084
1.325.885
1.306.555
1.170.022
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|45
45
45
45
|47
47
47
47
|276,03108
259,46822
253,50626
203,76685
|1.223.744
1.456.023
1.449.887
1.395.505
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|275,82641
264,26812
261,98927
210,39893
|1.226.860
1.379.179
1.306.897
1.295.348
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|71
72
72
72
|274,78179
259,92157
255,93148
208,8404
|1.242.773
1.448.648
1.407.791
1.318.394
|Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
70
71
60
|82
72
73
62
|273,74391
270,53111
262,15374
207,98105
|1.259.093
1.282.780
1.304.309
1.331.220
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|273,2206
262,67345
262,33547
204,37531
|1.267.326
1.404.418
1.301.408
1.386.158
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
80
80
80
|82
81
82
82
|270,16225
256,50102
254,22089
204,78321
|1.315.880
1.504.549
1.437.392
1.379.917
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|268,64542
260,88327
260,4404
208,44358
|1.340.460
1.432.982
1.332.220
1.324.297
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Sahne ve Dekor Tasarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|25
25
25
25
|26
26
26
26
|268,08519
254,44629
251,76639
203,17322
|1.349.511
1.539.030
1.480.775
1.404.486
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|267,58199
251,54105
254,0616
205,8626
|1.357.645
1.588.146
1.440.100
1.363.318
|Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|266,13444
253,67332
252,60888
199,00658
|1.378.769
1.552.115
1.465.726
1.468.581
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|265,76472
253,82133
250,33783
201,95611
|1.386.981
1.549.642
1.506.600
1.423.199
|Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Maliye
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|265,53046
253,72929
255,41586
207,7998
|1.390.760
1.551.201
1.416.764
1.333.982
|Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|264,0391
252,46737
251,74024
195,75321
|1.414.906
1.572.491
1.481.223
1.515.819
|Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|262,1575
253,80326
252,95854
197,64944
|1.446.011
1.549.962
1.459.553
1.488.739
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|261,18062
248,6418
251,20458
203,31245
|1.462.142
1.637.871
1.490.786
1.402.363
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
—
|1
1
0
—
|260,8791
289,10556
—
—
|1.467.173
1.019.886
Dolmadı
—
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|45
45
45
45
|47
47
46
47
|259,82602
250,02005
249,34688
193,94443
|1.484.860
1.614.237
1.524.679
1.539.384
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|35
35
35
30
|36
36
36
31
|259,17977
250,68395
249,19815
194,88789
|1.494.370
1.602.790
1.527.369
1.527.210
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|20
20
20
20
|21
21
21
19
|258,32593
246,66053
244,74047
174,28181
|1.510.052
1.672.265
1.611.865
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|258,22227
246,18133
244,13366
193,78316
|1.511.764
1.680.637
1.623.697
1.541.410
|Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|25
25
25
25
|26
26
26
22
|257,05762
244,5979
239,90381
173,37284
|1.531.589
1.708.547
1.707.476
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|256,99642
248,66429
249,92122
190,60799
|1.532.629
1.637.491
1.514.195
1.576.178
|Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|256,41876
243,83922
248,20331
190,06099
|1.513.190
1.722.144
1.545.864
1.581.176
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|255,72528
245,59494
247,64498
186,95434
|1.554.331
1.691.101
1.556.301
1.602.253
|Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|255,66044
—
—
—
|1.555.421
—
—
—
|Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İkram Hizmetleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|45
45
45
45
|47
47
47
31
|253,66715
244,70621
241,47488
168,70075
|1.589.473
1.706.667
1.675.854
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|248,249
243,49136
245,78208
184,82788
|1.683.125
1.728.270
1.591.825
1.610.415
|Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
37
|247,63639
236,82509
245,23513
171,89855
|1.693.965
1.849.748
1.602.272
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
30
30
|31
31
31
6
|245,71027
237,25594
230,39957
185,70023
|1.727.822
1.841.825
1.911.901
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
30
30
|31
31
31
21
|245,48687
238,3525
234,64116
184,13211
|1.731.709
1.821.684
1.818.206
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Tarım Makineleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|35
35
35
35
|36
36
36
24
|245,23514
239,21671
236,09126
175,41088
|1.736.185
1.805.716
1.787.088
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Mantarcılık
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|20
20
20
20
|21
21
21
12
|244,34413
232,84748
227,96502
189,6407
|1.751.990
1.924.187
1.968.137
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
30
30
|31
31
31
10
|243,12961
237,71107
232,21612
169,92888
|1.773.632
1.833.361
1.871.122
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|25
25
25
20
|26
26
26
7
|242,67948
232,79638
227,98142
190,21042
|1.781.472
1.925.087
1.967.733
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
30
30
|31
31
31
7
|240,128
233,07369
227,1673
173,49198
|1.827.216
1.919.955
1.986.643
Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
1
|0
0
0
0
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı