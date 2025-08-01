2025 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları: Önlisans ve lisans bölümleri kontenjanları

Üniversite adaylarının tercih sürecinde en fazla dikkate aldığı ölçütlerden biri, programlara ait taban puanları oluyor. Akdeniz Üniversitesi, bünyesinde barındırdığı farklı bölümler ve akademik yapısıyla her yıl yoğun başvuru alan üniversitelerden biri. YKS tercih döneminin yaklaşması ile 2025 yılına ilişkin taban puanlar ve başarı sıralamaları araştırılıyor. Peki Akdeniz Üniversitesi önlisans ve lisans bölümlerin kontenjanları nelerdir? İşte 2025 Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları…