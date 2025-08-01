Viral Galeri Viral Liste 2025 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları: Önlisans ve lisans bölümleri kontenjanları

2025 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları: Önlisans ve lisans bölümleri kontenjanları

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih dönemi başlarken, Akdeniz Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. Antalya'da eğitim almak isteyen binlerce aday Akdeniz Üniversitesi puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki Akdeniz Üniversitesi'nde hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? İşte kontenjanları, taban ve tavan puanları ile başarı sıralamaları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:12 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:14
2025 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları: Önlisans ve lisans bölümleri kontenjanları

Üniversite adaylarının tercih sürecinde en fazla dikkate aldığı ölçütlerden biri, programlara ait taban puanları oluyor. Akdeniz Üniversitesi, bünyesinde barındırdığı farklı bölümler ve akademik yapısıyla her yıl yoğun başvuru alan üniversitelerden biri. YKS tercih döneminin yaklaşması ile 2025 yılına ilişkin taban puanlar ve başarı sıralamaları araştırılıyor. Peki Akdeniz Üniversitesi önlisans ve lisans bölümlerin kontenjanları nelerdir? İşte 2025 Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları…

2025 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları: Önlisans ve lisans bölümleri kontenjanları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANS TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 310+8+0+0+0
300+8+0+0+0
300+8
280+7		 318
308
308
287		 8.580
8.458
8.295
6.499		 505,2753
518,77759
516,32898
466,79418
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 110+3+0+0+0
110+3+0+0+0
110+3
110+3		 113
113
113
113		 29.333
28.837
26.038
23.775		 463,49874
484,94450
487,58796
427,28855
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
75+2+0+0+0
75+2
70+2		 82
77
77
72		 34.200
24.384
28.567
38.568		 456,25486
491,23825
484,19270
406,09401
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0


 31


 35.495


 454,30484
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
75+2+0+0+0
75+2
70+2		 77
77
77
72		 70.397
66.161
71.059
77.124		 412,13991
441,44185
434,01399
363,64027
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 77
72
72
72		 105.217
102.681
118.516
127.140		 380,07007
406,52816
389,37028
322,33639
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3		 62
93
93
93		 115.931
120.433
123.597
115.096		 371,57082
392,35546
385,27809
331,01328
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 210+6+0+6+0
210+6+0+6+0
210+6
200+5		 222
222
216
205		 119.771
126.151
124.925
120.314		 368,68163
388,07474
384,23255
327,20658
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 41
52
52
52		 130.728
74.459
65.675
59.948		 361,00441
432,67663
439,92067
381,04378
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0

 1
1

 160.594
131.677

 342,77648
384,09727
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 32
84
82
82		 164.273
164.208
138.106
120.791		 340,75268
363,19721
374,32514
326,83675
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+3+0
85+3+0+3+0
85+3
75+2		 91
90
88
77		 167.676
165.880
161.554
150.810		 339,00557
362,24284
358,48883
307,20237
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 41
72
72
72		 170.311
193.519
213.898
219.182		 337,61766
347,66656
330,67493
274,25029
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 52
72
72
72		 193.892
182.455
208.504
243.432		 326,25433
353,18783
333,18985
265,13486
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 54+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 58
74
72
72		 205.131
207.373
212.186
214.232		 321,40865
341,13981
331,47331
276,23145
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 32
42
41
41		 213.622
205.437
202.013
209.649		 317,95818
342,02349
336,33314
278,07555
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+1+0
25+1+0+1+0
25+1
25+1		 22
27
26
26		 217.951
235.667
249.993
292.410		 316,25216
329,36311
315,41066
249,92621
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
60+2		 79
74
72
62		 219.892
213.121
204.686
224.971		 315,50634
338,62239
335,02844
271,93455
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 41
72
72
72		 221.645
237.198
242.128
254.117		 314,83386
328,77593
318,54064
261,51226
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 2+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0		 2
1
1
 256.424
226.948
263.024
Dolmadı		 302,67036
332,82236
310,48738
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 37
32
31
31		 291.623
299.285
315.576
332.462		 292,36808
307,87589
293,18698
239,56808
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+1+0
55+2+0+2+0
55+2
55+2		 42
58
57
57		 296.201
306.016
327.135
341.593		 291,12401
305,92823
289,84858
237,36809
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 32
42
41
41		 296.763
302.707
276.886
301.184		 290,98626
306,88439
305,58364
247,52291
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+1+0
25+1+0+1+0
25+1
25+1		 27
27
26
26		 313.817
299.839
326.741
360.307		 286,63543
307,70741
289,95832
232,81943
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 79
74
72
72		 332.019
330.206
335.811
337.329		 282,28791
299,31536
287,40739
238,38653
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 32
74
72
72		 336.280
363.223
366.697
374.835		 281,33749
291,18199
279,33097
228,04437
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+1+0
35+1+0+1+0
35+1
35+1		 27
37
36
36		 346.650
368.751
375.180
383.841		 279,04279
289,91080
277,26220
220,84384
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 32
42
41
41		 350.996
357.726
343.565
356.799		 278,09864
292,46693
285,25123
233,70462
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Kimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
2+0+0+0+0

 1
2

 368.434
526.094

 274,53205
261,14182
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 32
41
41
34		 376.481
381.917
366.953
Dolmadı		 272,93331
286,91476
279,26386
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Gerontoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 69
64
62
37		 394.449
476.990
503.822
Dolmadı		 269,63358
268,76840
252,58379
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 32
42
41
39		 397.033
421.824
415.846
Dolmadı		 269,18536
278,67180
268,26717
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Fizik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0

 1
1

 445.058
509.386

 261,29999
263,62831
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+1+0
35+1+0+1+0
35+1
35+1		 27
37
36
1		 458.045
498.217
504.329
Dolmadı		 259,37733
265,35624
252,50930
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+1+0
35+1+0+1+0
30+1
30+1		 37
37
31
1		 483.423
512.851
538.892
Dolmadı		 255,87284
263,08689
247,49728
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 32
42
41
2		 493.676
523.770
500.464
Dolmadı		 254,53819
261,48115
253,10488
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
30+1		 22
13
8
9		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 34
52
52
52		 Dolmadı
231.246
219.556
206.106		 Dolmadı
331,11938
328,11986
279,56796
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 15+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1		 7
3
3
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
200+5+0+0+0
260+7
250+7		 205
205
267
257		 21.528
13.084
18.728
23.180		 413,7339
429,87547
428,86893
373,03396
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+2+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3		 84
96
93
93		 54.877
46.673
53.146
53.001		 384,39531
399,00835
402,56033
346,46400
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 74
63
62
62		 61.582
61.753
98.214
122.579		 380,07795
390,14521
379,61540
310,61446
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 36
52
52
52		 71.349
70.072
89.778
82.157		 374,40295
385,74311
383,49194
328,99080
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 41
72
72
72		 86.680
87.310
101.389
83.802		 366,4356
377,55910
378,20852
328,14881
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 42
31
31
31		 117.443
135.063
177.770
212.142		 353,28005
358,52392
349,53792
282,28245
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 74
62
62
62		 174.102
199.708
221.560
243.353		 334,67914
339,44065
336,95126
274,79141
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 84
72
72
72		 199.298
213.438
238.710
246.106		 328,15082
336,02242
332,64150
274,19547
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+1+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 42
74
72
72		 214.913
233.378
245.658
242.541		 324,49207
331,40926
330,95596
274,97984
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 59
53
52
52		 219.435
244.027
249.689
284.779		 323,46796
329,10411
329,99823
266,26152
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 96
84
82
82		 224.589
261.922
295.745
330.191		 322,33818
325,39467
319,94859
258,04962
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 95+3+0+3+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3		 101
96
93
93		 260.343
267.933
287.419
281.855		 314,98789
324,18195
321,62814
266,83704
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kemer Denizcilik Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 262.879
310.600
348.102
393.097		 314,50494
316,06728
310,05110
248,22010
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 84
83
82
82		 272.106
333.626
380.767
422.521		 312,77834
312,11522
304,54305
244,09204
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+1+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 42
64
62
62		 301.444
354.521
342.413
373.109		 307,68709
308,68552
311,03154
251,20906
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 96
83
82
82		 326.621
376.867
397.442
395.358		 303,55152
305,21900
301,90203
247,88591
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 69
63
62
62		 327.799
380.775
403.130
413.441		 303,36391
304,63073
301,02599
245,32672
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
 79
74
72
 345.736
407.952
416.974
 300,57868
300,65694
298,94876
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 32
42
41
41		 352.969
425.108
382.792
368.303		 299,50117
298,23342
304,21943
251,94535
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 69
64
62
62		 391.429
410.468
365.585
320.047		 294,0743
300,28707
307,05788
259,78449
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 79
72
72
72		 421.354
501.801
501.771
518.187		 290,12822
288,22852
287,29395
231,82006
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 32
64
62
62		 421.662
576.476
535.276
547.814		 290,08861
279,53518
283,16398
227,13412
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 69
62
62
62		 467.150
568.430
564.480
585.339		 284,47074
280,44186
279,74312
205,05098
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+2+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 49
41
41
41		 480.760
538.896
513.478
552.999		 282,85568
283,80290
285,81769
226,06343
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Pazarlama (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 69
62
62
62		 502.972
562.065
551.889
568.630		 280,32822
281,15590
281,20464
221,61425
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 54
74
72
72		 528.335
603.418
535.037
556.915		 277,5548
276,56246
283,19342
225,18904
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Sigortacılık (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 64
54
52
40		 545.799
613.555
644.275
Dolmadı		 275,70154
275,49080
271,08942
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 64
63
62
31		 558.056
647.874
650.730
Dolmadı		 274,41951
271,88142
270,43753
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik İşletme Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 37
32
31
19		 566.478
629.838
603.973
Dolmadı		 273,5407
273,76769
275,36103
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0		 1
1
1
 1.100.689
687.080
545.992
Dolmadı		 230,25472
267,93610
281,88289
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Tarım Ekonomisi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
1+0		 1

1
1		 1.297.653
Dolmadı
371.225
450.848		 216,39034
Dolmadı
306,10274
240,35388
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 2+0+0+0+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 41
62
62
62		 5.004
6.434
9.660
6.927		 442,17541
426,59674
420,58652
383,55117
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 79
74
72
72		 9.999
10.365
11.854
13.069		 427,62661
416,69161
415,82022
367,95748
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 52
72
72
72		 12.166
14.557
17.152
16.069		 423,35339
409,12076
407,06846
362,63544
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
50+2
50+2		 52
62
52
52		 21.287
21.018
23.057
15.069		 410,48903
400,33399
399,56067
364,28468
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 91
83
82
82		 37.164
38.359
40.376
43.931		 395,76967
384,29196
383,94826
333,37682
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 31
52
52
52		 52.491
59.698
60.778
52.542		 385,70149
370,91642
371,19662
327,57870
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 32
64
62
62		 60.013
92.772
99.152
108.032		 381,3821
356,19378
354,15947
302,02193
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 32
84
82
82		 61.834
129.021
143.535
179.891		 380,41632
343,97948
340,03265
281,19374
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 91
84
82
82		 100.390
93.065
82.832
88.042		 363,21801
356,08314
360,54407
309,71254
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 54
64
62
62		 118.753
121.279
131.216
141.756		 356,66995
346,37085
343,50956
291,21674
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Sinema ve Televizyon
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 64
64
62
62		 122.903
118.654
112.110
120.168		 355,33906
347,17444
349,57272
297,91109
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 91
84
82
82		 136.602
135.415
129.155
119.240		 351,00107
342,10172
344,12782
298,22801
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 79
74
72
72		 144.576
140.343
137.334
149.684		 348,64588
340,69522
341,72967
288,98255
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 32
64
62
62		 158.732
237.077
244.773
283.669		 344,64993
318,44213
317,39365
260,32849
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+2+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 84
84
82
82		 186.177
182.179
167.881
180.480		 337,69581
329,97229
333,60560
281,05042
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 120+3+0+3+0
135+4+0+4+0
135+4
135+4		 126
143
139
139		 210.777
218.515
155.797
125.483		 331,97416
322,11049
336,66950
296,22659
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 54
54
52
52		 220.974
237.672
242.191
259.971		 329,75704
318,32658
317,85418
264,53366
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 12+0+0+1+0
15+0+0+1+0
15+0
15+0		 13
15
15
15		 329.992
392.198
378.464
384.171		 309,69561
294,04315
296,55786
245,03749
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 53
54
52
52		 396.476
410.352
388.104
346.343		 299,90998
291,68288
295,27220
250,44212
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 41
72
72
72		 8.525
12.141
11.661
10.291		 450,7902
445,11352
440,38481
409,82195
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 74
74
72
72		 12.772
15.652
15.067
14.849		 433,88029
433,52289
427,35490
391,55011
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Turizm Rehberliği (Fakülte)
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 58
52
52
52		 23.320
26.882
26.690
23.539		 402,99615
403,51540
391,92300
362,24193
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 64
64
62
62		 26.280
29.522
32.318
29.717		 395,68158
397,02079
376,28054
342,90791
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 42
42
41
41		 28.183
31.546
33.257
29.740		 391,11133
392,29954
373,83914
342,83310
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Turizm Rehberliği (Fakülte)
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 36.824
39.528
38.112
35.367		 371,4179
373,70662
360,83476
325,39346
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
31
31
31		 48.248
50.292
48.982
48.807		 347,45539
349,58913
333,03508
283,43366
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 42
41
41
41		 61.808
66.780
62.214
65.943		 320,61655
314,81426
300,84877
236,20877
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (ANTALYA )(Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
1+0
2

 Dolmadı
67.061
Dolmadı
 Dolmadı
314,24827
Dolmadı
2025 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları: Önlisans ve lisans bölümleri kontenjanları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 362,71658
363,30421
363,08938
316,46199		 339.578
345.559
326.575
277.508
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 361,36201
369,19723
362,89508
298,72061		 346.753
315.133
327.550
366.829
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
71
70		 353,86421
346,96072
343,67701
293,00777		 388.485
445.020
432.698
401.807
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Fizyoterapi TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 348,22346
350,88206
343,46668
293,11402		 423.621
418.905
434.027
401.139
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
71
71		 344,91012
341,02737
323,55556
267,68498		 445.667
487.381
576.683
602.343
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
71
71
70		 344,25499
340,12698
334,22837
284,15367		 449.346
494.209
495.610
462.852
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Radyoterapi TYT 2024
2023
2022
2021		 20
20
20
 20
21
20
 341,75399
333,94969
324,61797
 467.764
542.558
568.069
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Diyaliz TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
71
71
70		 333,21445
327,92583
325,65702
277,94846		 533.357
593.274
559.678
511.226
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
61
61		 329,88976
337,33311
331,51305
273,08845		 561.608
515.510
515.238
552.852
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
78
75		 80
82
79
77		 329,85576
317,64672
309,35903
255,55375		 561.920
689.250
703.907
729.103
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Mekatronik TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
71
70
71		 328,46053
325,98074
317,19553
263,64739		 573.978
610.311
630.923
642.056
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
80
80		 80
82
80
81		 327,14566
316,83689
318,19011
266,0945		 585.801
697.179
622.079
617.852
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 71
70
70
71		 325,79805
323,28693
321,37746
265,83476		 598.234
634.948
594.636
620.357
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 323,61635
323,12376
320,5505
271,52173		 618.956
636.508
601.590
566.818
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Elektrik TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 65
65
65
67		 322,6767
313,6887
308,73277
256,30468		 623.599
729.719
710.029
720.464
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Optisyenlik TYT 2024
2023
2022
2021		 75
75
75
75		 77
76
77
77		 319,74299
315,53996
313,30424
267,02055		 657.021
710.430
666.570
608.816
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Makine TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
71
71
72		 316,1441
307,37136
302,9029
253,52302		 694.273
797.510
769.766
752.306
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 50
40
40
40		 51
41
41
41		 315,82974
319,26648
308,99822
256,61644		 697.555
673.174
707.424
717.024
Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 315,7498
313,29363
312,68565
263,1179		 698.449
733.774
672.254
647.333
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 315,38206
306,00324
298,17775
243,03618		 701.477
812.933
820.550
876.296
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
78
75		 81
82
80
77		 313,40231
303,88319
298,16047
245,59085		 722.145
837.078
820.772
846.309
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
72
72
72		 312,43577
302,64745
301,29235
256,88735		 734.329
851.323
786.967
713.946
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 65
66
67
67		 312,33924
298,87328
289,39311
248,86486		 735.113
896.048
922.225
807.035
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
72
72
71		 311,70966
307,23755
301,78533
254,16623		 741.616
799.032
781.459
745.027
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 61
62
62
61		 310,75124
309,51166
306,58047
253,53359		 751.557
773.890
731.473
752.190
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 55
45
45
45		 56
46
47
47		 309,74679
311,98577
306,5741
251,42368		 764.663
747.413
731.536
777.063
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
78
75		 82
82
80
76		 308,66226
298,66291
293,51839
245,07896		 777.270
898.538
873.206
852.339
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 2024
2023
2022
2021		 30
45
45
45		 30
47
47
47		 307,69336
298,1069
299,4118
250,64495		 788.443
905.375
807.067
786.145
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 305,33739
294,75445
290,84971
237,84078		 816.333
946.851
904.732
936.611
Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Pastacılık ve Ekmekçilik TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30
30
30		 30
31
30
31		 305,17527
300,88122
301,98528
250,58908		 818.310
872.118
779.378
786.816
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 55
55
55
55		 57
57
56
56		 303,86074
292,23246
284,94085
233,37705		 834.279
978.861
977.508
989.539
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Harita ve Kadastro TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
72
71
72		 303,81769
296,44728
293,73339
249,43818		 834.848
925.857
870.713
800.449
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
60
61		 302,76794
293,22834
302,25109
252,09915		 847.775
966.196
776.586
769.017
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Medya ve İletişim TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
78
75		 82
82
80
77		 302,56719
293,55178
288,98317
240,59979		 850.342
962.040
927.119
904.746
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Sosyal Hizmetler TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
78
75		 82
82
79
76		 302,53107
300,4622
303,42427
250,57586		 850.762
877.011
764.259
786.969
Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Turist Rehberliği TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 300,53556
290,77092
285,63984
230,88802		 875.747
998.175
968.523
1.019.985
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 298,12884
280,12483
277,63204
223,35589		 906.911
1.142.676
1.074.224
1.118.157
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 52
51
52
52		 297,21797
291,28547
294,80282
244,99097		 919.016
991.258
858.338
853.383
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
78
75		 82
82
80
77		 297,09303
288,63751
283,21174
233,45914		 920.714
1.026.097
999.921
988.542
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 2024
2023
2022
2021		 75
75
77
75		 75
77
79
77		 296,91438
275,94119
270,33113
222,30646		 922.612
1.202.483
1.178.201
1.132.311
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
78
75		 82
81
80
77		 293,55958
282,78829
279,89105
221,60877		 965.569
1.105.393
1.043.514
1.141.842
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
80
80		 82
82
81
81		 292,67771
282,03412
279,62478
227,31483		 979.860
1.115.756
1.047.093
1.065.557
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 292,51307
288,62954
282,6426
228,54762		 979.970
1.026.212
1.007.164
1.049.745
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
78
75		 82
82
80
76		 291,7325
277,44851
279,69469
234,15225		 993.006
1.180.985
1.046.132
980.157
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Moda Tasarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 290,22591
285,39014
278,38582
221,73071		 1.014.042
1.069.616
1.063.884
1.140.166
Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
80
80		 81
82
81
82		 288,99661
274,56618
277,32244
222,45335		 1.031.211
1.222.465
1.078.526
1.130.273
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) TYT 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
2		 1
1
1
0		 288,98147
292,49143
204,57706
 1.031.425
975.485
Dolmadı
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 40
41
41
41		 288,70783
277,63351
276,11246
232,36934		 1.035.258
1.178.322
1.095.326
1.001.826
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) TYT 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 288,45565
288,55064
291,14422
249,92275
1.027.206
901.230
794.755
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2024
2023
2022
2021		 155
155
153
140		 159
159
157
144		 288,15816
273,02513
269,5764
226,57738		 1.043.152
1.245.303
1.189.509
1.075.195
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Yapı Denetimi TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 288,05921
272,6769
271,64238
220,68446		 1.044.557
1.250.535
1.159.027
1.154.272
Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Dış Ticaret TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 287,32783
278,56128
275,50951
222,57893		 1.055.013
1.164.903
1.103.611
1.128.594
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Organik Tarım TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 287,10994
277,24434
273,40037
228,36436		 1.058.085
1.183.962
1.133.591
1.052.051
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 2024
2023
2022
2021		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 286,67091
281,53018
276,0159
223,28035		 1.064.373
1.122.797
1.096.701
1.119.236
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 45
45
45
45		 47
46
47
47		 286,00454
270,5268
268,56348
217,11391		 1.073.952
1.282.850
1.204.758
1.201.875
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Pazarlama TYT 2024
2023
2022
2021		 75
75
76
75		 77
77
78
77		 284,86786
271,51967
267,64318
218,10839		 1.090.596
1.267.732
1.218.772
1.188.622
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 283,95189
273,56079
272,47356
228,61084		 1.104.283
1.237.264
1.146.977
1.048.892
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
78
75		 82
81
80
77		 283,20628
270,6918
269,75813
219,20125		 1.115.107
1.280.369
1.186.828
1.174.027
Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 282,58942
272,40209
269,27202
216,87213		 1.124.255
1.254.671
1.194.126
1.205.054
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Elektrik TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
40
41
41		 281,61868
272,27573
269,31699
222,33922		 1.121.531
1.256.504
1.193.455
1.131.874
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Mobilya ve Dekorasyon TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 281,11729
262,72
265,83965
208,74459		 1.146.190
1.403.628
1.246.349
1.319.794
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Çevre Koruma ve Kontrol TYT 2024
2023
2022
2021		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 280,12908
271,52702
273,12373
242,60871		 1.161.019
1.267.619
1.137.575
881.335
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Mimari Restorasyon TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 278,93489
271,90135
276,11847
231,52334		 1.179.004
1.262.049
1.095.237
1.012.183
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 278,14675
267,70426
262,01047
219,50347		 1.191.084
1.325.885
1.306.555
1.170.022
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 45
45
45
45		 47
47
47
47		 276,03108
259,46822
253,50626
203,76685		 1.223.744
1.456.023
1.449.887
1.395.505
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 275,82641
264,26812
261,98927
210,39893		 1.226.860
1.379.179
1.306.897
1.295.348
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 71
72
72
72		 274,78179
259,92157
255,93148
208,8404		 1.242.773
1.448.648
1.407.791
1.318.394
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 80
70
71
60		 82
72
73
62		 273,74391
270,53111
262,15374
207,98105		 1.259.093
1.282.780
1.304.309
1.331.220
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 273,2206
262,67345
262,33547
204,37531		 1.267.326
1.404.418
1.301.408
1.386.158
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 2024
2023
2022
2021		 80
80
80
80		 82
81
82
82		 270,16225
256,50102
254,22089
204,78321		 1.315.880
1.504.549
1.437.392
1.379.917
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 268,64542
260,88327
260,4404
208,44358		 1.340.460
1.432.982
1.332.220
1.324.297
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Sahne ve Dekor Tasarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 25
25
25
25		 26
26
26
26		 268,08519
254,44629
251,76639
203,17322		 1.349.511
1.539.030
1.480.775
1.404.486
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 267,58199
251,54105
254,0616
205,8626		 1.357.645
1.588.146
1.440.100
1.363.318
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 266,13444
253,67332
252,60888
199,00658		 1.378.769
1.552.115
1.465.726
1.468.581
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Pazarlama TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 265,76472
253,82133
250,33783
201,95611		 1.386.981
1.549.642
1.506.600
1.423.199
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Maliye TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 265,53046
253,72929
255,41586
207,7998		 1.390.760
1.551.201
1.416.764
1.333.982
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 264,0391
252,46737
251,74024
195,75321		 1.414.906
1.572.491
1.481.223
1.515.819
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 262,1575
253,80326
252,95854
197,64944		 1.446.011
1.549.962
1.459.553
1.488.739
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 261,18062
248,6418
251,20458
203,31245		 1.462.142
1.637.871
1.490.786
1.402.363
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) TYT 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
 1
1
0
 260,8791
289,10556

 1.467.173
1.019.886
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2024
2023
2022
2021		 45
45
45
45		 47
47
46
47		 259,82602
250,02005
249,34688
193,94443		 1.484.860
1.614.237
1.524.679
1.539.384
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 2024
2023
2022
2021		 35
35
35
30		 36
36
36
31		 259,17977
250,68395
249,19815
194,88789		 1.494.370
1.602.790
1.527.369
1.527.210
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Geleneksel El Sanatları TYT 2024
2023
2022
2021		 20
20
20
20		 21
21
21
19		 258,32593
246,66053
244,74047
174,28181		 1.510.052
1.672.265
1.611.865
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 258,22227
246,18133
244,13366
193,78316		 1.511.764
1.680.637
1.623.697
1.541.410
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Pazarlama TYT 2024
2023
2022
2021		 25
25
25
25		 26
26
26
22		 257,05762
244,5979
239,90381
173,37284		 1.531.589
1.708.547
1.707.476
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Organik Tarım TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 256,99642
248,66429
249,92122
190,60799		 1.532.629
1.637.491
1.514.195
1.576.178
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 256,41876
243,83922
248,20331
190,06099		 1.513.190
1.722.144
1.545.864
1.581.176
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Tekstil Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 255,72528
245,59494
247,64498
186,95434		 1.554.331
1.691.101
1.556.301
1.602.253
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 2024
2023
2022
2021		 30


 31


 255,66044


 1.555.421
Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İkram Hizmetleri TYT 2024
2023
2022
2021		 45
45
45
45		 47
47
47
31		 253,66715
244,70621
241,47488
168,70075		 1.589.473
1.706.667
1.675.854
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 248,249
243,49136
245,78208
184,82788		 1.683.125
1.728.270
1.591.825
1.610.415
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Seracılık TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
37		 247,63639
236,82509
245,23513
171,89855		 1.693.965
1.849.748
1.602.272
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30
30
30		 31
31
31
6		 245,71027
237,25594
230,39957
185,70023		 1.727.822
1.841.825
1.911.901
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30
30
30		 31
31
31
21		 245,48687
238,3525
234,64116
184,13211		 1.731.709
1.821.684
1.818.206
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Tarım Makineleri TYT 2024
2023
2022
2021		 35
35
35
35		 36
36
36
24		 245,23514
239,21671
236,09126
175,41088		 1.736.185
1.805.716
1.787.088
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Mantarcılık TYT 2024
2023
2022
2021		 20
20
20
20		 21
21
21
12		 244,34413
232,84748
227,96502
189,6407		 1.751.990
1.924.187
1.968.137
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30
30
30		 31
31
31
10		 243,12961
237,71107
232,21612
169,92888		 1.773.632
1.833.361
1.871.122
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 25
25
25
20		 26
26
26
7		 242,67948
232,79638
227,98142
190,21042		 1.781.472
1.925.087
1.967.733
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) Seracılık TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30
30
30		 31
31
31
7		 240,128
233,07369
227,1673
173,49198		 1.827.216
1.919.955
1.986.643
Dolmadı
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
1		 0
0
0
0


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

2025 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları: Önlisans ve lisans bölümleri kontenjanları

NOT: Bu haberde yer alan Akdeniz Üniversitesi'ne ait taban ve tavan puanlar ile başarı sıralamaları, 2024 yılı ÖSYM tercih sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 yılına ait güncel taban puanları henüz açıklanmamıştır. Tercih süreci tamamlandıktan ve yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra, 2025 yılına ait net puan ve sıralamalar belli olacaktır.

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