T.C.

ALMUS

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/71 Esas 07.07.2025

İLAN

T.C. ALMUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı idare olan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde davalılar aleyhine açılan ve aşağıda dava esas numarası belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının yapılan 02/07/2025 tarihli tensip ara kararı gereğince;

1.Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3.Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Almus Şubesi'ne yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Davanın duruşmalarının Almus Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6.Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içeresinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açbileceği, açılacak davada husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davacı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmaz için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.uncu maddesi uyarınca ilanen duyurulur. ¸

1) Dava Esas No : 2025/71

Davalılar: 1-Cevdet Aybek- 2-Gülderen Aybek, 3-Gülşen Aybek, 4-Nevzat Aybek, 5-Osman Aybek, 6-Saliha Karaslı, 7-Suat Aybek, 8-Şerife Çinkılıç, 9-Şermin Karaslı, 10-Şeyda Karaslı Sükas, 11-Şükriye Karaslı

Taşınmaz: Tokat ili, Almus ilçesi, Siteler Mahallesi, 27 ada 2 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :2.177,27 m²'lik kısmın irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti

2) Dava Esas No : 2025/72

Davalılar: 1-Ayfer Zaralı

Taşınmaz: Tokat ili, Almus ilçesi, Siteler Mahallesi, 27 ada 4 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı: 2.770,88m²'lik kısmın irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti

Basın No: ILN02269726

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