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T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2020/205 Esas

DAVALILAR : MEHMET NECAT AYER TC Kimlik No : 202*****422

Davacılar Türkan Müsait, Fikran Müsait, Yaşar Müsait ve Yakup Müsait tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce yurtiçi adreslerinize çıkartılan tebligatların tanınmadığından bahisle iade edildiği, Lefkoşe Büyükelçiliği aracılığıyla yurtdışı adresinize gönderilen dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tebligatın ise adresinizde bulunmadığınızdan bahisle yapılamadığı bildirilmiş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;

Yapılan yargılama sırasında, Mali Müşavir Bilirkişi tarafından daha önce düzenlenen rapora davacı vekili tarafından itiraz edilmesi üzerine, Mali Müşavir Bilirkişi 01/05/2025 tarihli Ek Raporunda Özetle : Yapılan hesaplamanın Döviz, Asgari Ücret, Memur Maaşı, Altın üzerinden yapıldığını, ülkemizde ki yüksek enflasyon dolayısıyla TL den 2004 yılında 6 sıfır atılmış olup TÜİK Enflasyon hesaplarınında TEFE-TÜFE-ÜFE Vb. hesaplamaların yeni baştan yapıldığını, dava konusu 1979 yılında ödenen para için bulunabilen Döviz, Asgari Ücret, Memur Maaşı, Altın üzerinden hesaplama yapıldığını, davacı vekilinin talep ettiği dilekçede ki kriterlere uygun olduğunu bildirmiştir.

Durusma Günü: 23/09/2025 günü saat: 11:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve Ek Raporun tarafınıza işbu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02269383

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