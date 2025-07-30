İsrail Kıbrıs'ta savaşa mı hazırlanıyor? Tel Aviv'in planına Türkiye nasıl cevap verir ? | "Buna seyirci kalmayız"

İsrail, Orta Doğu'da birçok ülkede kan dökmeye devam ederken bu kez gözünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) dikti. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal, Israel Hayom Gazetesi'nde "Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunudur" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Shay Gal "Kuzey Kıbrıs bir İsrail sorunu. İsrail'in bir müdahale planı olmalı. Türkiye İsrail için artık balistik bir tehdit. Türkiye'nin Ataca ve Tayfun füzeleriyle Tel Aviv ve Hayfayı vurma potansiyeli var" dedi.

İsrail'in Kıbrıs üzerinde bu denli endişeye kapılışı ise akıllara pek çok soruyu getirdi. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.