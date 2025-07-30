İsrail Kıbrıs'ta savaşa mı hazırlanıyor? Tel Aviv'in planına Türkiye nasıl cevap verir ? | "Buna seyirci kalmayız"
Türkiyenin yükselen savunma gücü başta İsrail olmak üzere birçok ülkede paniğe neden oldu. Hatta İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkileri Başkan Yardımcısı Shay Gal bir yazısında 'Türkiye İsrail için artık balistik bir tehdit' dedi. İsrail'in bu panik hali akıllara 'İsrail'in Kıbrıs üzerindeki planı ne?' sorusunu getirdi. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuya ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Yusuf Alabarda önemli noktalara değinerek 'Bölgede iki tane devlet var İsrail açısından tehdit oluşturan değil, İsrail'in emellerine set çekebilecek 2 devlet var biri Türkiye biri İran. Sınırlarımızın dibinde Dürzi bölgesinden Tel Tamir üzerinden bir Davut Koridoru oluşturularak İsrail PKK YPG hattı tamamlanırsa buna tabii ki seyirci kalmayacağız.' dedi.
İsrail, Orta Doğu'da birçok ülkede kan dökmeye devam ederken bu kez gözünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) dikti. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal, Israel Hayom Gazetesi'nde "Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunudur" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Shay Gal "Kuzey Kıbrıs bir İsrail sorunu. İsrail'in bir müdahale planı olmalı. Türkiye İsrail için artık balistik bir tehdit. Türkiye'nin Ataca ve Tayfun füzeleriyle Tel Aviv ve Hayfayı vurma potansiyeli var" dedi.
İsrail'in Kıbrıs üzerinde bu denli endişeye kapılışı ise akıllara pek çok soruyu getirdi. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İSRAİL'İN KIBRIS ÜZERİNDEKİ PLANI NE?
Gazeteci Yusuf Alabarda: Suriye'den İsrail'e son 1 yıl içinde 0 saldırı olmuştur, bunun karşılığında İsrail'den Suriye'ye 500'ün üzerinde saldırı olmuş irili ufaklı. Konu sadece var olma hakkı değil, "Var olmam için parçalanmış devletler istiyorum" diyor. Dolayısıyla burada İsrail güçlü bir ulus istemiyor, 15 Temmuz çerçevesinde Türkiye'de vesayet unsurlarıyla bu işi halletme yoluna gitmek istedi. Bölgede iki tane devlet var İsrail açısından tehdit oluşturan değil, İsrail'in emellerine set çekebilecek 2 devlet var biri Türkiye biri İran.
Sınırlarımızın dibinde Dürzi bölgesinden Tel Tamir üzerinden bir Davut Koridoru oluşturularak İsrail PKK YPG hattı tamamlanırsa buna tabii ki seyirci kalmayacağız. O zaman sahada kimle karşı karşıya kalırız? İsrail işke karşı karşıya kalmayız. Neden kalmayız? Biz kaç tane operasyon yaptık orada, biz o bölgede sınırımızın dibinde operasyon yapıyoruz, biz gidipte Süveyda'ya operasyon yapacak değiliz.
Ama sınırımızın dibinde silahlandırılmış İsrail denilen devlete adeta çoban köpekliği yapmaya kendisini adamış insanların bulunmasına eyvallah demeyeceğiz.Biz başta halep olmak üzere bütün sınırlarımızda eksik kalan hususu tamamlarız. Bunun içerisinde Halep en başta. Çünkü neden? Türkiye'deki sığınmacı sorunun ne önemli kaynağı Halep'tir.
şimdi önemli oranda dönüşler var ama bizim Halep'e dönüşü sağlamamız için güvenliğini ve ekonomisini mutlaka oranın düzeltmemiz lazım. bu sadece Türkiye'nin üzerine bir vazife değil.
Kilis'ten Halep'e doğal gaz boru hattı çekildi, enerji ihtiyaçlarını karşılayalım diye. Türkiye oraya doğal gaz veriyor, Türkiye'nin verdiği doğal gazı Katar'dan likit olarak alıyoruz. Azerbaycan proje olarak önümüzdeki ürelerde bu işi daimi hale getirmek maksadıyla yapacak.
Emekli Tuğgeneral Dr.Hüseyin Fazla: 8 Aralık 2024 HTŞ geldi Şam'a oturdu ve bu geliş olayının arka planında Türkiye başta olmak üzere ABD ve Suudi Arabistan vardır. En azından okumalarımız o yönde. Ve İsrail'de dolaylı olarak bu işin içerisinde, burada İsrail bir şekilde oyunbozanlık yaparak muhtemelen ABD ile pazarlık yapıyor.
Suriye'nin toprak bütünlüğü Irak için de geçerli, Türkiye her zaman "Komşu olarak toprak bütünlüğüne saygı duyuyorum." Türkiye'nin savunduğu politikada süreklilik ve tutarlılık var.
Şara'nın başa gelmesi sonrasında inşa edilmek istenen Suriye'de daha önce konuşulmuş el alemin teröristini, bir anlamda Türkiye 2018'den sonra HTŞ'yi terörist olarak kabul eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu Colani Eş-Şara olduğuna göre, Şara da bir saygın isi olarak Suriye'yi yönetecek. Şimdi Şam ne istiyor? Arap çoğunluk var, bu bizim bildiğimiz manada ulus devlet gibi bakmamak lazım ama sonuçta bu ülkenin de kendine ait kimliği var, ben bu kimliğinde içinde bizim YPG dediğimiz, son dönemde herkes SDG demeye başladı öyle bir şey yok ya. Suriye PKK'sı veya YPG deriz.
Nusayri olayı Dürzi olayı aslında hepsi bu YPG dediğimiz yapılanmaya İsrail tarafından bir hayat hakkı bir alan açılmaya çalışıyor. Dolayısıyla buradaki başarısızlık İsrail'in gerilmesine neden oluyor Trump yönetimini o yüzden sıkıştırıyor.
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