Trump duyurdu: ABD ve Pakistan arasında petrol rezervi anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada ABD ve Pakistan'ın yeni bir ticari anlaşmaya imza attığını belirtti.

"PETROL ŞİRKETİNİ SEÇME SÜRECİNDEYİZ"

Buna göre Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik çalışmaların başlayacağını vurgulayan Trump "Pakistan ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, birçok ülkeyle ikili ticaret anlaşmaları görüşmelerinin devam ettiğini ve yeni anlaşmalar yapmaya çok yakın olduklarını da paylaştı.

