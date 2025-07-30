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Fenerbahçe'den TFF'ye Alanyaspor maçının ertelenmesi için başvuru yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 30.07.2025 23:32 Güncelleme: 30.07.2025 23:39
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Fenerbahçe’den TFF’ye Alanyaspor maçının ertelenmesi için başvuru yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 9 Ağustos'ta oynanacak Alanyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Yapılan başvuruda gerekçe olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapılacak olması sebebiyle oyuncuların üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi.

FenerbahçeYönetimi, 9 Ağustos'ta Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig ilk hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme talebinde bulundu. Başvuru gerekçesi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak maç, ardından 9 Ağustos'taki Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos'ta rövanş olmak üzere 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapıyor olmalarının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi. Ülke puanı açısından da önemli mücadelelere tam konsantre olmak isteyen Fenerbahçe ayrıca geçmiş sezonlarda UEFA maçlarının lig karşılaşmaları arasına sık konulmuş durumlardaki emsalleri de TFF'ye bildirdi.

TFF'nin bu talebe nasıl yanıt vereceği, erteleme kararı alınıp alınmayacağı 2 gün içinde belli olacak.

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Fenerbahçe’den TFF’ye Alanyaspor maçının ertelenmesi için başvuru yaptı Fenerbahçe’den TFF’ye Alanyaspor maçının ertelenmesi için başvuru yaptı Fenerbahçe’den TFF’ye Alanyaspor maçının ertelenmesi için başvuru yaptı
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