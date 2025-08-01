Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları | ESOGÜ 2-4 yıllık bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni hedefleyen adaylar kontenjan detaylarını araştırmaya başladı. 2025 yılı için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları YKS öğrencilerinin ve velilerin gündeminde yer aldı. Üniversitelerin taban-tavan puanları, başarı sıralamaları, kontenjan detayları YÖK Atlas'ta erişime açıldı. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları…
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|260+7+0+0+0
260+7+0+0+0
260+7
250+7
|267
267
267
257
|502,32895
516,64874
513,11776
460,86751
|9.627
9.449
9.880
8.138
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|472,60458
489,52134
475,01351
399,21877
|23.783
25.556
35.682
44.181
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
100+3
|93
93
93
103
|462,39822
483,89036
485,75607
426,37091
|30.038
29.643
27.379
24.334
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|105+3+0+0+0
100+3+0+0+0
90+3
90+3
|108
103
93
93
|448,55635
485,41728
478,34338
401,53869
|39.669
28.518
33.033
42.225
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3
|103
103
103
103
|432,30344
462,79831
453,68601
383,21737
|52.381
46.835
53.349
57.996
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|105+3+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3
|108
103
103
103
|417,8164
448,46776
436,37177
363,48076
|64.969
59.641
68.909
77.288
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|105+3+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3
|108
103
103
103
|402,89102
427,78780
409,35253
338,73006
|79.599
79.469
95.883
105.375
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|395,02153
413,93697
388,08556
305,75134
|87.919
94.154
120.045
153.297
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|130+4+0+4+0
130+4+0+4+0
130+4
130+4
|138
136
134
134
|376,7323
398,42551
390,20254
329,25961
|109.328
112.635
117.508
117.458
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3
|82
103
103
103
|365,07847
388,85431
381,39732
329,47424
|124.833
125.139
128.525
117.165
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|357,16521
379,01538
354,08340
282,27130
|136.445
138.961
168.945
199.914
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|78
72
72
72
|341,99213
368,95148
337,48336
268,03684
|161.964
154.518
199.600
235.124
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
—
|41
31
31
—
|334,24199
359,21362
332,15521
—
|176.808
171.144
210.776
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|57
52
52
52
|334,1128
353,03930
304,57990
238,69182
|177.057
182.740
279.854
336.079
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3
|52
103
103
103
|331,14311
340,31051
321,66525
268,28358
|183.214
209.272
234.499
234.526
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
30+1
|31
31
31
31
|328,43874
349,00952
325,94323
257,57364
|189.111
190.779
224.457
266.433
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|32
31
31
31
|327,57469
337,51780
313,52252
245,97931
|190.970
215.719
254.777
306.929
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
80+2
|79
74
72
82
|326,74125
348,02925
340,80172
286,07629
|192.845
192.796
192.953
191.315
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
20+1
|31
31
28
20
|303,27562
319,15785
Dolmadı
Dolmadı
|254.522
263.636
Dolmadı
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
1+0
2+0
|1
1
1
—
|299,93088
Dolmadı
353,45305
Dolmadı
|265.209
Dolmadı
170.079
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
20+1+0+1+0
20+1
—
|32
22
21
—
|296,85815
310,14513
297,69362
—
|275.738
291.546
300.755
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|32
32
31
31
|295,26329
316,24739
300,36892
242,92359
|281.322
272.300
292.422
318.678
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+1+0
35+1+0+1+0
25+1
25+1
|36
36
26
26
|285,06746
305,78668
285,86132
224,87667
|320.382
306.560
341.352
380.338
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+1+0
35+1+0+1+0
35+1
35+1
|22
37
36
36
|279,11616
289,21080
282,00682
231,40803
|346.296
371.832
355.905
365.485
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+1+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2
|27
49
47
36
|275,07592
283,23819
275,22199
Dolmadı
|365.807
399.173
383.809
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|27
42
41
11
|266,34951
273,96492
260,24587
Dolmadı
|413.626
447.246
457.528
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|22
32
31
7
|259,59724
267,86841
257,81058
Dolmadı
|456.554
482.382
471.391
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|41
52
52
52
|Dolmadı
427,25800
431,28687
372,47078
|Dolmadı
80.021
73.651
68.168
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|28
52
52
52
|Dolmadı
345,95704
342,21252
288,52515
|Dolmadı
197.010
190.220
186.100
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Maden Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
60+2
|82
82
82
62
|413,85285
429,72506
428,33915
371,69973
|21.451
13.166
19.178
24.254
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+2+0
40+1+0+1+0
40+1
—
|54
42
41
—
|383,54771
397,88027
396,58976
—
|56.156
48.456
63.701
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|52
52
52
52
|371,59522
385,17405
382,86815
327,13125
|76.410
71.204
91.106
85.761
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|41
72
72
72
|367,12972
379,26611
377,84612
327,25427
|85.235
83.538
102.231
85.557
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|74
62
62
62
|330,80535
337,55106
331,92227
273,23093
|188.721
207.234
241.743
250.533
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|74
64
62
62
|322,74194
335,61186
334,44741
276,86149
|222.759
215.112
231.410
234.385
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|96
82
82
82
|317,42218
319,75119
312,70192
249,46784
|247.859
290.644
333.205
384.593
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
103
103
103
|308,42989
305,77412
300,76846
240,80945
|297.024
373.214
404.891
447.286
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|79
74
72
72
|304,76298
311,00012
308,56934
250,02933
|319.088
340.175
356.643
380.895
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|96
83
82
82
|303,4175
305,40492
303,68420
248,09300
|327.467
375.640
386.126
393.921
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|69
64
62
62
|281,46445
283,22527
284,45595
226,26089
|492.899
543.889
524.722
552.154
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3
|52
93
93
93
|442,38543
423,44006
416,49487
380,69859
|4.956
7.520
11.512
7.801
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|52
62
62
62
|423,11742
410,97806
407,28762
362,31091
|12.299
13.415
17.004
16.281
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|59
54
52
52
|405,42763
395,07796
397,01405
347,29363
|26.006
25.850
25.383
27.788
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|79
73
72
72
|382,9992
368,31495
364,75409
309,13931
|57.131
64.863
73.467
89.389
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1
|47
41
41
41
|381,59296
371,77624
370,48797
327,08543
|59.657
58.112
62.021
53.312
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|32
84
82
82
|373,63745
349,71607
347,58291
294,51765
|75.458
110.865
118.134
130.872
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|32
84
82
82
|367,12432
338,97402
336,72150
272,94368
|90.469
146.479
155.598
216.830
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|120+3+0+3+0
125+4+0+4+0
125+4
125+4
|126
133
129
129
|338,67835
326,81946
337,86689
297,25515
|182.120
196.099
151.310
122.156
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|12+0+0+1+0
15+0+0+1+0
15+0
15+0
|13
16
15
15
|325,87681
281,85827
287,80816
224,90643
|239.413
491.806
446.787
528.630
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|52
62
62
62
|448,49806
443,56943
438,24168
407,41844
|8.993
12.598
12.186
10.817
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
62
62
62
|381,03701
383,62988
372,37496
335,36979
|32.478
35.256
33.800
32.168
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|40
40
40
40
|383,0364
377,64429
366,33601
297,45174
|248.805
276.238
311.408
374.368
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|363,93289
365,64108
363,75458
312,77655
|333.113
333.011
323.432
293.972
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
71
70
70
|356,36223
350,73157
347,53023
298,03637
|374.043
419.805
409.134
370.870
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
72
71
|343,42455
340,58665
334,45804
285,98916
|455.918
490.693
493.967
449.528
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
70
71
72
|342,71348
338,69825
319,83157
266,58275
|460.939
504.969
607.803
613.057
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|66
65
65
67
|333,83764
337,79048
331,37326
274,46091
|527.060
512.005
516.241
540.705
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
62
62
|332,3814
329,87479
324,21352
267,47355
|540.255
576.464
571.337
604.427
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|71
72
72
71
|332,03806
328,46385
324,74955
274,04796
|543.152
588.665
567.018
544.308
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Makine
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
61
62
|326,86882
323,83991
317,86996
262,05533
|588.410
629.789
624.806
658.434
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|71
71
72
72
|325,98322
321,85879
320,90169
274,2195
|596.544
648.324
598.613
542.776
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çifteler Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
—
—
|70
70
—
—
|325,25933
316,5794
—
—
|603.150
699.806
—
—
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|75
75
75
75
|76
77
76
77
|303,31041
289,67443
280,80866
230,82266
|841.125
1.012.420
1.031.325
1.020.825
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Makine
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|52
51
51
52
|291,82462
282,10156
278,87647
223,6307
|991.674
1.114.858
1.057.263
1.114.480
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çifteler Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|75
75
—
—
|76
77
—
—
|289,57282
266,32509
—
—
|1.023.105
1.347.394
—
—
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|287,94323
279,64833
273,22483
221,81415
|1.046.247
1.149.496
1.136.111
1.139.031
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|52
51
52
52
|283,09115
278,56322
283,93451
250,53766
|1.116.817
1.164.869
990.382
787.426
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|281,73048
272,94541
271,48929
222,97817
|1.137.199
1.246.476
1.161.286
1.123.251
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|271,73874
268,46883
269,41627
220,00589
|1.290.740
1.314.203
1.191.972
1.163.313
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1
1
2
2
|0
0
0
0
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı