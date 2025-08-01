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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları | ESOGÜ 2-4 yıllık bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni hedefleyen adaylar kontenjan detaylarını araştırmaya başladı. 2025 yılı için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları YKS öğrencilerinin ve velilerin gündeminde yer aldı. Üniversitelerin taban-tavan puanları, başarı sıralamaları, kontenjan detayları YÖK Atlas'ta erişime açıldı. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:12 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:13
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları | ESOGÜ 2-4 yıllık bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye genelindeki devlet üniversiteleri arasında tercih edilen kurumlar arasında yer alıyor. Binlerce aday için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 2025 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan verileri mercek altına alındı. Önlisans ve lisans programlarına ait veriler, tercih sürecinde merak konusu oldu. Peki 2025 güncel veriler açıklandı mı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri kontenjanları neler? İşte taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları | ESOGÜ 2-4 yıllık bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları

2025 Güncel Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

Mevcut bilgiler, 2024 yılı ÖSYM tercih sonuçlarına dayanıyor. 2025 yılına ait taban ve tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları, tercih sürecinin tamamlanması ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından güncellenecek. Adaylar bu süreçte YÖK Atlas ve ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmeli.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları | ESOGÜ 2-4 yıllık bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 260+7+0+0+0
260+7+0+0+0
260+7
250+7		 267
267
267
257		 502,32895
516,64874
513,11776
460,86751		 9.627
9.449
9.880
8.138
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 472,60458
489,52134
475,01351
399,21877		 23.783
25.556
35.682
44.181
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
100+3		 93
93
93
103		 462,39822
483,89036
485,75607
426,37091		 30.038
29.643
27.379
24.334
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 105+3+0+0+0
100+3+0+0+0
90+3
90+3		 108
103
93
93		 448,55635
485,41728
478,34338
401,53869		 39.669
28.518
33.033
42.225
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3		 103
103
103
103		 432,30344
462,79831
453,68601
383,21737		 52.381
46.835
53.349
57.996
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 105+3+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3		 108
103
103
103		 417,8164
448,46776
436,37177
363,48076		 64.969
59.641
68.909
77.288
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 105+3+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3		 108
103
103
103		 402,89102
427,78780
409,35253
338,73006		 79.599
79.469
95.883
105.375
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 395,02153
413,93697
388,08556
305,75134		 87.919
94.154
120.045
153.297
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 130+4+0+4+0
130+4+0+4+0
130+4
130+4		 138
136
134
134		 376,7323
398,42551
390,20254
329,25961		 109.328
112.635
117.508
117.458
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3		 82
103
103
103		 365,07847
388,85431
381,39732
329,47424		 124.833
125.139
128.525
117.165
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 357,16521
379,01538
354,08340
282,27130		 136.445
138.961
168.945
199.914
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 78
72
72
72		 341,99213
368,95148
337,48336
268,03684		 161.964
154.518
199.600
235.124
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
 41
31
31
 334,24199
359,21362
332,15521
 176.808
171.144
210.776
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 57
52
52
52		 334,1128
353,03930
304,57990
238,69182		 177.057
182.740
279.854
336.079
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3		 52
103
103
103		 331,14311
340,31051
321,66525
268,28358		 183.214
209.272
234.499
234.526
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
30+1		 31
31
31
31		 328,43874
349,00952
325,94323
257,57364		 189.111
190.779
224.457
266.433
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 32
31
31
31		 327,57469
337,51780
313,52252
245,97931		 190.970
215.719
254.777
306.929
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
80+2		 79
74
72
82		 326,74125
348,02925
340,80172
286,07629		 192.845
192.796
192.953
191.315
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
20+1		 31
31
28
20		 303,27562
319,15785
Dolmadı
Dolmadı		 254.522
263.636
Dolmadı
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
1+0
2+0		 1
1
1
 299,93088
Dolmadı
353,45305
Dolmadı		 265.209
Dolmadı
170.079
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
20+1+0+1+0
20+1
 32
22
21
 296,85815
310,14513
297,69362
 275.738
291.546
300.755
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 32
32
31
31		 295,26329
316,24739
300,36892
242,92359		 281.322
272.300
292.422
318.678
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+1+0
35+1+0+1+0
25+1
25+1		 36
36
26
26		 285,06746
305,78668
285,86132
224,87667		 320.382
306.560
341.352
380.338
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+1+0
35+1+0+1+0
35+1
35+1		 22
37
36
36		 279,11616
289,21080
282,00682
231,40803		 346.296
371.832
355.905
365.485
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları | ESOGÜ 2-4 yıllık bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+1+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2		 27
49
47
36		 275,07592
283,23819
275,22199
Dolmadı		 365.807
399.173
383.809
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 27
42
41
11		 266,34951
273,96492
260,24587
Dolmadı		 413.626
447.246
457.528
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 22
32
31
7		 259,59724
267,86841
257,81058
Dolmadı		 456.554
482.382
471.391
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 41
52
52
52		 Dolmadı
427,25800
431,28687
372,47078		 Dolmadı
80.021
73.651
68.168
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 28
52
52
52		 Dolmadı
345,95704
342,21252
288,52515		 Dolmadı
197.010
190.220
186.100
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Maden Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


Dolmadı


 Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
60+2		 82
82
82
62		 413,85285
429,72506
428,33915
371,69973		 21.451
13.166
19.178
24.254
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+2+0
40+1+0+1+0
40+1
 54
42
41
 383,54771
397,88027
396,58976
 56.156
48.456
63.701
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 52
52
52
52		 371,59522
385,17405
382,86815
327,13125		 76.410
71.204
91.106
85.761
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 41
72
72
72		 367,12972
379,26611
377,84612
327,25427		 85.235
83.538
102.231
85.557
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 74
62
62
62		 330,80535
337,55106
331,92227
273,23093		 188.721
207.234
241.743
250.533
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 74
64
62
62		 322,74194
335,61186
334,44741
276,86149		 222.759
215.112
231.410
234.385
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 96
82
82
82		 317,42218
319,75119
312,70192
249,46784		 247.859
290.644
333.205
384.593
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
103
103
103		 308,42989
305,77412
300,76846
240,80945		 297.024
373.214
404.891
447.286
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 79
74
72
72		 304,76298
311,00012
308,56934
250,02933		 319.088
340.175
356.643
380.895
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 96
83
82
82		 303,4175
305,40492
303,68420
248,09300		 327.467
375.640
386.126
393.921
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 69
64
62
62		 281,46445
283,22527
284,45595
226,26089		 492.899
543.889
524.722
552.154
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3		 52
93
93
93		 442,38543
423,44006
416,49487
380,69859		 4.956
7.520
11.512
7.801
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 52
62
62
62		 423,11742
410,97806
407,28762
362,31091		 12.299
13.415
17.004
16.281
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 59
54
52
52		 405,42763
395,07796
397,01405
347,29363		 26.006
25.850
25.383
27.788
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 79
73
72
72		 382,9992
368,31495
364,75409
309,13931		 57.131
64.863
73.467
89.389
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1		 47
41
41
41		 381,59296
371,77624
370,48797
327,08543		 59.657
58.112
62.021
53.312
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 32
84
82
82		 373,63745
349,71607
347,58291
294,51765		 75.458
110.865
118.134
130.872
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 32
84
82
82		 367,12432
338,97402
336,72150
272,94368		 90.469
146.479
155.598
216.830
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 120+3+0+3+0
125+4+0+4+0
125+4
125+4		 126
133
129
129		 338,67835
326,81946
337,86689
297,25515		 182.120
196.099
151.310
122.156
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 12+0+0+1+0
15+0+0+1+0
15+0
15+0		 13
16
15
15		 325,87681
281,85827
287,80816
224,90643		 239.413
491.806
446.787
528.630
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 52
62
62
62		 448,49806
443,56943
438,24168
407,41844		 8.993
12.598
12.186
10.817
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 381,03701
383,62988
372,37496
335,36979		 32.478
35.256
33.800
32.168
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları | ESOGÜ 2-4 yıllık bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet) Uçak Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 383,0364
377,64429
366,33601
297,45174		 248.805
276.238
311.408
374.368
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 363,93289
365,64108
363,75458
312,77655		 333.113
333.011
323.432
293.972
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
71
70
70		 356,36223
350,73157
347,53023
298,03637		 374.043
419.805
409.134
370.870
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
72
71		 343,42455
340,58665
334,45804
285,98916		 455.918
490.693
493.967
449.528
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
71
72		 342,71348
338,69825
319,83157
266,58275		 460.939
504.969
607.803
613.057
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 66
65
65
67		 333,83764
337,79048
331,37326
274,46091		 527.060
512.005
516.241
540.705
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet) Mekatronik TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
62
62		 332,3814
329,87479
324,21352
267,47355		 540.255
576.464
571.337
604.427
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Optisyenlik TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 71
72
72
71		 332,03806
328,46385
324,74955
274,04796		 543.152
588.665
567.018
544.308
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet) Makine TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
61
62		 326,86882
323,83991
317,86996
262,05533		 588.410
629.789
624.806
658.434
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Ortopedik Protez ve Ortez TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 71
71
72
72		 325,98322
321,85879
320,90169
274,2195		 596.544
648.324
598.613
542.776
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çifteler Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70

 70
70

 325,25933
316,5794

 603.150
699.806
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 2024
2023
2022
2021		 75
75
75
75		 76
77
76
77		 303,31041
289,67443
280,80866
230,82266		 841.125
1.012.420
1.031.325
1.020.825
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet) Makine TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 52
51
51
52		 291,82462
282,10156
278,87647
223,6307		 991.674
1.114.858
1.057.263
1.114.480
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çifteler Meslek Yüksekokulu (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 2024
2023
2022
2021		 75
75

 76
77

 289,57282
266,32509

 1.023.105
1.347.394
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 287,94323
279,64833
273,22483
221,81415		 1.046.247
1.149.496
1.136.111
1.139.031
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet) Çevre Koruma ve Kontrol TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 52
51
52
52		 283,09115
278,56322
283,93451
250,53766		 1.116.817
1.164.869
990.382
787.426
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 281,73048
272,94541
271,48929
222,97817		 1.137.199
1.246.476
1.161.286
1.123.251
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu (Devlet) Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 271,73874
268,46883
269,41627
220,00589		 1.290.740
1.314.203
1.191.972
1.163.313
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) TYT 2024
2023
2022
2021		 1
1
2
2		 0
0
0
0


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