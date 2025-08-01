Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları | ESOGÜ 2-4 yıllık bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye genelindeki devlet üniversiteleri arasında tercih edilen kurumlar arasında yer alıyor. Binlerce aday için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 2025 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan verileri mercek altına alındı. Önlisans ve lisans programlarına ait veriler, tercih sürecinde merak konusu oldu. Peki 2025 güncel veriler açıklandı mı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri kontenjanları neler? İşte taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları...