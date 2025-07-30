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Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen İstanbul'da! "Sevdiğim yere geldim"

Galatasaray Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip Nijeryalı golcünün transferini tamamlarken, yıldız isim de İstanbul'a ayak bastı. Galatasaray formasıyla uçaktan inen Victor Osimhen, iner inmez Galatasaray atkısını da açarak poz verdi. Osimhen, yaptığı ilk açıklamasında ise "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.07.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 23:31
Victor Osimhen’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! İstanbul’a geliyor

Galatasaray, Victor Osimhen transferini noktalamaya hazırlanıyor. Napoli ve oyuncu cephesiyle tüm şartlarda anlaşan yönetim, evrak işlerinin bitmesi sonrası dünyaca ünlü golcüyü İstanbul'a getirdi.

Victor Osimhen’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! İstanbul’a geliyor

ANLAŞMA TAMAM
Aslan, 40 milyon Euro'yu peşin, kalan 35 milyon Euro'yu ise 2026 yılına kadar iki taksitte ödeyecek. Ayrıca Osimhen'in 2027'ye kadar Serie A'ya geri dönmeyeceği taahhüdü de sözleşmeye eklendi.

Victor Osimhen’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! İstanbul’a geliyor

Galatasaray, yıldız forvetle 4 yıllık anlaşmaya vardı. Osimhen, her sezon 16 milyon Euro maaş alacak. Taraftarın heyecanla beklediği bu dev transferin çok kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Victor Osimhen’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! İstanbul’a geliyor

İSTANBUL'A GELDİ
Victor Osimhen'in bugün saat 21.30 civarında İstanbul'a geldi. Osimhen'i taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yıldız isim yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen İstanbul’a geldi

VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY'DA!

FORMAYLA İNDİ
Victor Osimhen ve ailesi, uçaktan Galatasaray formasıyla İstanbul'a indiler.

'SEVDİĞİM YERE GELDİM'
İstanbul'a iner inmez Victor Osimhen, "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın yıldız transferi Victor Osimhen İstanbul’da! Sevdiğim yere geldim

GALATASARAY TARAFTARI VİCTOR OSİMHEN'E KAVUŞTU!

Havalimanında ise büyük coşku vardı. Aslan, tarihi üçlüyü tamamladı. Detaylar ve ilk görüntüler anbean A Spor'da yayınlandı.

Victor Osimhen’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! İstanbul’a geliyor

OSIMHEN İSTANBUL'DA! BESTESİ BİLE HAZIR…

GÖZLER LAZİO MAÇINDA
Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar, Lazio maçında Osimhen için imza planlıyor.

Victor Osimhen’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! İstanbul’a geliyor

MUHTEŞEM PERFORMANS
Geride kalan sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen yıldız oyuncu 37 kez gol sevinci yaşarken sekiz kez de asist yaptı.

Victor Osimhen’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! İstanbul’a geliyor

PAYLAŞIM YAPTI
Yıldız golcü sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Önce Galatasaray logosu ve Aslan görseli olan bir fotoğraf paylaşan Osimhen sonrasında uçağa bindiği anların videosunu paylaştı.

Victor Osimhen’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! İstanbul’a geliyor

İŞTE OSIMHEN'İN O PAYLAŞIMI

Victor Osimhen’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! İstanbul’a geliyor

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise "Victor Osimhen Uçak Takip Yayını, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus uygulamasında "Herkese Açık" olarak 19.05'ten itibaren yayında olacak!" ifadelerine yer verildi.