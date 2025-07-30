Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen İstanbul'da! "Sevdiğim yere geldim"

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Aslan, 40 milyon Euro'yu peşin, kalan 35 milyon Euro'yu ise 2026 yılına kadar iki taksitte ödeyecek. Ayrıca Osimhen'in 2027'ye kadar Serie A'ya geri dönmeyeceği taahhüdü de sözleşmeye eklendi.