01 Ağustos 2025, Cuma
Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen İstanbul'da! "Sevdiğim yere geldim"
Galatasaray Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip Nijeryalı golcünün transferini tamamlarken, yıldız isim de İstanbul'a ayak bastı. Galatasaray formasıyla uçaktan inen Victor Osimhen, iner inmez Galatasaray atkısını da açarak poz verdi. Osimhen, yaptığı ilk açıklamasında ise "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 30.07.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 23:31