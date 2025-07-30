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Şanlıurfa'da doktor ve güvenliğe bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada

Şanlıurfa'da bir şahıs elindeki bıçakla hastaneye giderek acil serviste görevli doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçakladı. Olay anı anbean güvenlik kamerına yansırken Şanlıurfa Valiliği, hastane acilinde doktor ve güvenlik görevlisini yaralayan saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 30.07.2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 22:53
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Şanlıurfa’da doktor ve güvenliğe bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada

Şanlıurfa'da acil serviste görevli doktor ve güvenlik görevlisinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DOKTOR BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

DOKTOR VE GÜVENLİK PERSONELİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI!

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Elindeki bıçakla hastaneye giden İbrahim Halil K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle acil serviste görevli güvenlik personelini boğazından bıçakladı. Saldırgan daha sonra Acil Servis Doktoru İsmail A.'yı da boğazından bıçakladı.

SALDIRI KAMERADA!

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın rahat tavırları kan dondurdu. Güvenlik görevlisini boynundan bıçaklayan şahıs hiçbir şey olmamış gibi koridorda yoluna devam etti. Zanlının elinden kaçarak kurtulan güvenlik görevlisi ise acil servisteki müdahale odasına girerek canını kurtardı. Görüntülerde, zanlının kaçarken koridorda bu kez acil servis doktoru İsmail A.'yı boğazından bıçakladığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan saldırgan, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Olayla ilgili soruşturma sürerken Şanlıurfa Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Valilik hastane acilinde doktor ve güvenlik görevlisini yaralayan saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanemizin acil servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

DOKTORUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Şanlıurfa AK Parti Milletvekilli Hikmet Başak, hastanede tedavi altına alınan doktor İsmail A.'yı ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen doktora geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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