Şanlıurfa’da doktor ve güvenliğe bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın rahat tavırları kan dondurdu. Güvenlik görevlisini boynundan bıçaklayan şahıs hiçbir şey olmamış gibi koridorda yoluna devam etti. Zanlının elinden kaçarak kurtulan güvenlik görevlisi ise acil servisteki müdahale odasına girerek canını kurtardı. Görüntülerde, zanlının kaçarken koridorda bu kez acil servis doktoru İsmail A.'yı boğazından bıçakladığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan saldırgan, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Elindeki bıçakla hastaneye giden İbrahim Halil K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle acil serviste görevli güvenlik personelini boğazından bıçakladı. Saldırgan daha sonra Acil Servis Doktoru İsmail A.'yı da boğazından bıçakladı.

Fotoğraf-İHA

Olayla ilgili soruşturma sürerken Şanlıurfa Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Valilik hastane acilinde doktor ve güvenlik görevlisini yaralayan saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanemizin acil servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.