Kırşehir'de fabrika yangını! Alevler büyümeden söndürüldü

Kırşehir'de bir fabrikada çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Alevler kontrol altına alınırken yangının Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ziyareti öncesinde çıkması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 01:38

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Kırşehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ziyareti öncesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir lastik fabrikası nın üretim alanında bulunan palet kırma makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Fabrikadaki sendika yetkilileri, "Yangın küçük çaplıydı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Korkulacak bir durum yok" şeklinde açıklama yaptı.

Olayın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın gerçekleştireceği ziyaret öncesine denk gelmesi dikkat çekerken, fabrikanın üretim faaliyetlerinin etkilenmediği belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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