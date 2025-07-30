Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

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"TARİFELER BAZI MALLARIN FİYATLARINDA DAHA NET BİR ŞEKİLDE YANSIMAYA BAŞLADI"

Powell, artan tarifelerin bazı mal gruplarında fiyatları yükselttiğine işaret ederek, tarifelerle ilgili haberler nedeniyle kısa vadeli enflasyon beklentilerinin, hem piyasa bazlı hem de anket bazlı ölçümlere yansıdığı üzere, genel olarak yükseldiğini belirtti.

Hükümet politikalarındaki değişikliklerin gelişmeye devam ettiğini ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu söyleyen Powell, "Yükselen tarifeler bazı malların fiyatlarına daha net bir şekilde yansımaya başladı, ancak bunların ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki genel etkilerinin ne olacağı henüz belli değil." dedi.

Powell, mevcut politika duruşunun enflasyon risklerine karşı koruma sağlamak için uygun olduğunu vurgulayarak, istihdam tarafındaki risklere de dikkat ettiklerini aktardı.

Fed Başkanı Powell, gelecek aylarda, risk dengesi ve federal fon oranının uygun şekilde belirlenmesi konusundaki değerlendirmelerine yardımcı olacak birçok veri alacaklarını ifade etti.