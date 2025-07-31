Trump-Putin geriliminden çatışma mı çıkacak? Cephe savaşlarında Rusya’nın Baltık ülkeleri planı

3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı barış görüşmelerinin sürmesine rağmen ateşkesin tam olarak sağlanmamasıyla dünya üzerinde çıkmaza doğru gidiyor. Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da yaptığı barış müzakerelerinde esir takası anlaşmasıyla sınırlı kalırken heyetlerin önümüzdeki günlerde Türkiye'de yeniden masaya oturması bekleniyor. Öte yandan Ukrayna'da ateşkesin sağlanamaması sebebiyle durumdan oldukça memnuniyetsizlik duyan ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in kendisini dinlemediğini ve 50 gün süre vererek Rusya'ya yaptırım kararı uygulayacağını ifade etti. Trump dün yaptığı başka bir açıklamasında ise süreyi 10 güne düşürdüğünü ve Putin'i savaşı sürdürmeyi devam etmesi durumunda gümrük vergilerini artırmakla tehdit etti. Trump ve Putin arasında gerilim yeniden tırmanırken savaş ABD-Rusya ve Ukrayna saldırılarına mı dönüşecek? A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım kararını ve Putin'in Ukrayna üzerindeki planlarını ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SAHADA UKRAYNA'NIN DURUMU SIKINTILI"

Gazeteci Yusuf Alabarda: Sahada Ukrayna'nın durumunun sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Beyaz Saray'da Ukrayna lideri Zelenskiy'e öyle baskı yapıldı ki şimdi gelinen noktada Trump'ın söylemleri ile Zelenskiy'nin söylemleri aynı noktaya geldi. Rusya sahadaki pozisyonunu her geçen gün daha da tahkim ediyor. Trump'ın Zelenskiy'e yaptığı baskı politikası Rusya'nın elini rahatlattı. Bu süreçte sahada hayırlı işler olmayabilir.