Trump-Putin geriliminden çatışma mı çıkacak? Cephe savaşlarında Rusya'nın Baltık ülkeleri planı
Rusya-Ukrayna savaşı barış müzakereleri çerçevesinde devam etmesine rağmen henüz ateşkes sağlanamaması bölgede yeni krizleri beraberinde getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'e 50 gün süre tanıyarak Ukrayna'da ateşkes sağlamaması durumunda yaptırım kararı alacağını açıkladı. Trump daha sonra Rusya'ya verdiği süreyi 10 güne düşürdüğünü ve gümrük vergisi dahil birçok yaptırımın devreye gireceğini duyurdu. Trump-Putin arasında Ukrayna krizi sürerken ABD süre dolduğunda ne yapacak? ABD-Rusya sıcak savaşa mı girecek? A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler sürece yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı barış görüşmelerinin sürmesine rağmen ateşkesin tam olarak sağlanmamasıyla dünya üzerinde çıkmaza doğru gidiyor. Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da yaptığı barış müzakerelerinde esir takası anlaşmasıyla sınırlı kalırken heyetlerin önümüzdeki günlerde Türkiye'de yeniden masaya oturması bekleniyor. Öte yandan Ukrayna'da ateşkesin sağlanamaması sebebiyle durumdan oldukça memnuniyetsizlik duyan ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in kendisini dinlemediğini ve 50 gün süre vererek Rusya'ya yaptırım kararı uygulayacağını ifade etti. Trump dün yaptığı başka bir açıklamasında ise süreyi 10 güne düşürdüğünü ve Putin'i savaşı sürdürmeyi devam etmesi durumunda gümrük vergilerini artırmakla tehdit etti. Trump ve Putin arasında gerilim yeniden tırmanırken savaş ABD-Rusya ve Ukrayna saldırılarına mı dönüşecek? A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım kararını ve Putin'in Ukrayna üzerindeki planlarını ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"SAHADA UKRAYNA'NIN DURUMU SIKINTILI"
Gazeteci Yusuf Alabarda: Sahada Ukrayna'nın durumunun sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Beyaz Saray'da Ukrayna lideri Zelenskiy'e öyle baskı yapıldı ki şimdi gelinen noktada Trump'ın söylemleri ile Zelenskiy'nin söylemleri aynı noktaya geldi. Rusya sahadaki pozisyonunu her geçen gün daha da tahkim ediyor. Trump'ın Zelenskiy'e yaptığı baskı politikası Rusya'nın elini rahatlattı. Bu süreçte sahada hayırlı işler olmayabilir.
"RUSYA, UKRAYNA'YI BELARUS GİBİ YAPMA HAZIRLIĞINDA"
Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla: Rusya'nın ABD ve Çin ile savaş çıkarmaya potansiyeli yetmiyor. Rusya-Ukrayna savaşına baktığımız zaman cephe savaşları olduğunu görüyoruz. Rusya yıpratma savaşına zorluyor. Savaş bir yandan iki taraf için doruk noktasında olmasına rağmen Rusya klasik üretim sistemlerini devreye sokabildiği için Avrupa ülkeleri de bu sistemi kapattığından Türkiye için üretim durumu oldukça fırsat niteliğinde. Teknoloji savaşta kazananı belirleme adına değişimi beraberinde getiriyor. Putin Sovyet Dönemi'ndeki büyük Rusya'yı devam ettirebilmek için Ukrayna'yı kendisine zirve ülke haline getirmek zorunda. Putin bu sebeple Zelenskiy iktidarının son bulmasını sağlayarak Ukrayna'yı Belarus gibi yapmaya çalışıyor.
"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ BİTMESİNİ SADECE TÜRKİYE İSTİYOR"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker: ABD ve Çin Ukrayna savaşının devam etmesini istiyor. Bu savaşın bitmesini isteyen Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Avrupa'nın derdi Putin'in Ukrayna'da ekonomik sıkıntı çekmesi, askerlerinin ölmesi ve yıpranması ile gücünü tüketmesini ve Batı'ya yönünü çevirmemesini istiyor.
"RUSYA BALTIK DENİZİ ÜZERİNDEN TOPRAKLARINI GENİŞLETMEK İSTİYOR"
1994'te Batı, Rusya'ya bir söz verdi. Doğu ve Batı Almanya birleşmesinden sonra Doğu'ya doğru genişlemeyeceklerini vaat etmelerine rağmen bu sözünü gerçekleştirmedi. Bu sebeple Rusya haklı konumda. Rusya bu coğrafyayı jeopolitik olarak kabul etmediğini açıkça söylerken 2018 yılında Ukrayna'yı almaya çalışırken Kırım ellerinden gitti. Yani Rusya burada haklı konumda. Rusya'nın derdi sıcak denizlerinin gitmesi ve Baltık Denizi'nden Estonya, Letonya ve Litvanya ülkelerini birleştirecek. Hali hazırda NATO ülkesi olan bu devletler 2-3 günde Rusya tarafından ele geçirilir. Avrupa bunu bildiği için Rusya'nın gücünü kaybetmesini ve rotanın kendilerine dönmesini istemiyor.
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