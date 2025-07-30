Rusya'da 8,8 büyüklüğünde deprem! Japonya'da tsunami ABD'de alarm
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 02.25'te yaşanan deprem yerin 19 km derinliğinde gerçekleşti. Ülke tarihinin en büyük depremi olduğu belirtilen sarsıntı sonrası Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı verildi. Rusya, Kyuchevskoy Yanardağı'nın faaliyete geçtiğini duyurdu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile 02.25'te meydana gelen sarsıntının 19 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
İŞTE RUSYA'DA MEYDANA GELEN DEPREMLE İLGİLİ YAŞANANLAR
RUSYA: KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ
Pasifik'te meydana gelen güçlü depremin ardından, Rusya'nın Uzak Doğusu'ndaki Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Klyuchevskoy Yanardağı'nın lav püskürtmeye başladığı bildirildi. Haberi, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA duyurdu.
RUSYA: TSUNAMİNİN İLK DALGASI HASARSIZ ATLATILDI
Rusya'da Sahalin bölgesinin valisi Valery Limarenko, Kamçatka Yarımadasında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısına yönelik, "Tsunaminin ilk dalgası hasarsız atlatıldı" ifadelerini kullandı. Depremin 1952 yılından beri görülen en büyük deprem olduğu belirtildi.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadasındaki Severo-Kurilsk liman kentinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Depremin ardından bazı binalarda hasar meydana gelirken, 50'nin üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Büyük Okyanus, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi çevresinde tsunami uyarısı yayınladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri bölgede yaşayan 2 bin 700 kişiyi yüksek kesimlere tahliye etti. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Bölge Başkanı Daniil Chebrov depremin Kamçakta'da 1952 yılından beri görülen en büyük deprem olduğunu açıkladı.
Depremin merkez üssü olan Kamçatka'ya bağlı Severo-Kurilsk liman kentinde olağanüstü hal ilan edildi.
TSUNAMİNİN İLK DALGASI HASARSIZ ATLATILDI
Sahalin Bölge Valisi Valery Limarenko uzmanlar tarafından yapılan tsunami uyarısından sonra sakinlerin yüksek kesimlere tahliye edildiğini duyurdu. Tsunami dalgalarının Kamçatka kıyılarını vurduğunu söyleyen Limarenko, ilk dalganın herhangi bir hasara yol açmadığını söyleyerek, "İlk küçük tsunami dalgaları herhangi bir hasara yol açmadı" dedi. Tsunami dalgalarının devam edeceği bilgisini de aktaran Vali Limarenko, son tsunami dalgasına kadar tedbirleri sürdüreceklerini ifade etti.
KAMÇATKA VALİSİ SOLODOV: "DEPREMİN ARDINDAN CAN KAYBI YAŞANMADI"
Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Kamçatka Valisi Vladimir Solodov ise küçük çaplı hasarların dışında ağır yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını belirtti. Vali Solodov, "Yapılan ilk incelemelere göre ciddi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Petropavlovsk'taki okulun duvarları yıkıldı. Ancak tadilat nedeniyle okulda öğrenci bulunmadığı için bir kayıp yaşanmadı" şeklinde konuştu.
KENT LİMANI VE BALIKÇI BARINAĞI SULAR ALTINDA KALDI
Depremin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da son duruma dair açıklamalar yaptı. Can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, Severo-Kurilsk liman kentindeki bir gemi limanının ve balıkçı barınağının sular altında kaldığı aktarıldı. Tsunami dalgalarının 4 metreye yaklaştığı, Kamçatka adasındaki 60 turistin kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildiği bilgisine yer verildi. Bölge sakinlerinin zarar görmemesi için tedbirlerin sürdürüldüğü duyuruldu.
RUSYA ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU MU? AFAD AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar deprem ve tsunamiden etkilenen ülkeler tarafından uluslararası yardım çağrısı yapılmadığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün saat 02.24'te Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Deprem ve artçı sarsıntıların ardından Rusya, Hawaii, Alaska, Japonya, Meksika ve bazı Pasifik Okyanusu adalarına yönelik tsunami uyarısı ve tahliye kararları verildiği belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, deprem ve tsunamiden etkilenen ülkeler tarafından, şu ana kadar herhangi bir uluslararası yardım çağrısı yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler, başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
RUSYA'NIN ALTAY BÖLGESİNDE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Rusya'nın Altay bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, 4,4 büyüklüğündeki depremin Altay Cumhuriyeti'ndeki Gorno Altaysk kentinin yakınlarında yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, deprem sonucu hasar ve can kaybının olmadığı ifade edildi.
Akademiye göre, Moskova saatiyle 03.00 sularında Kamçatka bölgesinde 8,7 büyüklüğünde depremin yaşandığı bildirilmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin şiddetini 8,8 olarak açıklamıştı.
TSUNAMİ O KIYILARA ULAŞTI
ABD, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Hawaii ve California eyaletleri başta olmak üzere Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan bölgelerinde alarm durumuna geçti. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi ise boyu 1,7 metreye ulaşan dalgaların Hawaii'ye ulaştığını açıkladı.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde de paniğe neden oluyor. Rusya'nın yanı sıra ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki ada eyaleti Hawaii'de de alarma geçildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada 1,7 metre boyunda dalgaların Hawaii'ye ulaştığı belirtildi.
Hawaii Valisi Josh Green açıklamasında, herhangi bir havalimanının tsunami dalgalarından etkilenmediğini ancak önlem amacıyla Maui adasındaki bütün gidiş-geliş uçuşlarının ertelendiğini ve yaklaşık 200 kişinin havalimanı terminalinde mahsur kaldığını bildirdi. Green, adaya ulaşan tsunami dalgalarına ilişkin, "Şimdiye kadar büyük bir dalga görmedik, bu da bizi rahatlatıyor. Ancak tehlikeyi atlattığımızı söyleyebilmemiz için 2 ila 3 saat arasında bir sürenin geçmesi lazım. Kimsenin gardını düşürmesini istemiyoruz, dalgaların gitgide küçüldüğünü gördükçe bu tehlikeden kurtulduğumuza kanaat getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Vali ayrıca Hawaii'de önlem amaçlı elektrik kesintisine gidilmesinin planlanmadığını duyurdu. ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada da Hawaii'deki tüm ticari gemilerin limanları terk etmesi çağrısında bulunuldu ve tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığı bildirildi. Yetkililer, Hawaii halkına yüksek yerlere veya binaların üst katlarına çıkması çağrısında bulundu. Yapılan uyarılar ise halk arasında panik oluşmasına ve trafikte uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.
ABD Donanması Hawaii Bölgesi Sözcüsü Lydia Robertson da Ooahu'daki Pearl Harbor-Hickam üssünden yaptığı açıklamada, limanlardaki gemilerin güvence altına alındığını ve tahliye çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı. Robertson ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıların bölge halkına aktarıldığından emin olunması için çalıştıklarını bildirerek, "Şartlardaki muhtemel değişiklikleri değerlendirirken ve bunlara hazırlanırken en büyük önceliğimiz güvenliktir" dedi.
TSUNAMİ VE DEPREMDEN ETKİLENEN RUSLAR EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI
Rusya'nın Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko, deprem ve tsunamiden etkilenen Severo-Kurilsk şehri sakinlerinin evlerine döndüğünü bildirdi.
"Rossiya 24" televizyon kanalına konuşan Limarenko, Kamçatka'daki deprem sonucu meydana gelen tsunami nedeniyle bir kısmı sular altında kalan Severo-Kurilsk'teki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Limarenko, "Kent sakinleri evlerine döndü. Hasarlara dair geri dönüş henüz olmadı. Elektrik ve su sistemleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.
PETROPAVLOVSK-KAMÇATSKİY KENTİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Öte yandan, Petropavlovsk-Kamçatskiy Belediye Başkanı Yevgeniy Belyayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, şehirde deprem nedeniyle acil durum ilan edildiğini belirtti.
Belyayev, yüksek hazırlık durumuna geçildiğini ve gerekli çalışmaların sürdüğünü, deprem sonucu kentteki bazı binaların hasar gördüğünü ve can kaybının olmadığını ifade etti.
HAWAİİ'DE 1,5 METRE TSUNMASİ DALGASI KAYDEDİLDİ!
Hawaii’deki Hilo kentinde bulunan ölçüm istasyonu, normal deniz seviyesinin 1,5 metre üzerine çıkan tsunami dalgalarını kaydetti.
Bu bilgi, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
JAPONYA'DA HALKA TAHLİYE EMRİ!
Japon yayın kuruluşu NHK’ye göre, Çarşamba günü Rusya açıklarında meydana gelen büyük bir depremin ardından tsunami dalgaları Japonya'nın Pasifik kıyılarındaki bazı bölgelere ulaştı. Yetkililer, etkilenen bölgelerdeki on binlerce kişiye tahliyede kalmaları çağrısında bulundu.
Japonya Meteoroloji Ajansı’na göre, Iwate bölgesindeki Kuji Limanı ile Hokkaido’daki Hamanaka kasabasında 60 santimetre (2 feet) yüksekliğinde tsunami gözlemlenirken, Miyagi bölgesindeki Ishinomaki Limanı’nda 50 santimetrelik (1.64 feet) dalgalar kaydedildi.
Tohoku ve Kanto bölgelerinde de dalga seviyesi yükseldi; örneğin Yokohama Limanı’nda 30 santimetrelik bir yükselme yaşandı.
Günün erken saatlerinde Hokkaido’nun doğu kıyılarında daha küçük çaplı tsunami dalgaları kaydedildi. Nemuro’daki Hanasaki Limanı’nda saat 10.30’da (TSİ 01.30), Hamanaka’da 10.36’da (TSİ 01.36) ve Kushiro Limanı’nda 10.42’de (TSİ 01.42) yaklaşık 30 santimetrelik dalgalar görüldü.
Yetkililer, kıyı veya nehir kenarlarında bulunan vatandaşlara acilen daha yüksek bölgelere tahliye olmaları ve uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.
UÇAK VE TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI
Tsunami dalgaları ülkenin bazı bölgelerinde hava ve kara ulaşımını da etkiledi.
Yetkililer, Japonya’nın kuzeydoğusundaki Sendai Havalimanı’nda pistleri kapatarak uçuşları durdurdu. Bazı uçuşlar başka havaalanlarına yönlendirilirken, kıyıya yakın bölgelerdeki bazı tren seferleri de askıya alındı.
Kamçatka Yarımadası geçmişte de büyük depremler ve tsunamiler yaşamış olsa da, bu son sarsıntı modern tarihinin en şiddetlisi olarak kayıtlara geçti.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), 8.8 büyüklüğündeki depremin Pasifik Okyanusu bölgesinde tsunami uyarılarına yol açtığını bildirdi.
Merkez üssünün, deniz seviyesinin 20,7 kilometre (12,8 mil) derinliğinde ve Petropavlovsk-Kamçatski kentinin 119 kilometre (73,9 mil) doğu-güneydoğusunda olduğu belirtildi.
JAPONYA'DA BALİNALAR KIYIYA VURDU
Japonya’da, balinaların kıyıya vurduğu bildirildi. Uzmanlar, balinaların kıyıya yakın sularda ani su seviyesi ve akıntı değişiklikleri nedeniyle tsunamiler sırasında karaya oturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Okyanusun derinliklerinde genellikle tsunami dalgalarından etkilenmeyen balinaların, kıyıya yaklaştıklarında güçlü dalgalar nedeniyle sahile yakın bölgelerde karaya vurduğu kaydedildi.
Tsunami dalgalarının kıyıya yaklaşmasıyla suyun önce güçlü şekilde geri çekilmesi, balinaların geçici olarak sahile sürüklenmesine neden oluyor. Bu gelişmelerin ardından Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami izleme uyarısı aktif hale getirildi.
RUSYA ALARMDA: 3-4 METRELİK TSUNAMİ DALGASI GÖZLEMLENDİ
Kamçatka’nın Yelizovo bölgesinde Vodopadnaya meteoroloji istasyonu yakınlarında 3-4 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası gözlemlendi. Kamçatka Krayı Acil Durumlar Bakanı Sergey Lebedev, bölgedeki Hidrometeoroloji Servisi yetkililerinin yaptığı gözlemler doğrultusunda böyle bir dalganın oluştuğunu açıkladı.
Lebedev sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, “UGMS’nin Vodopadnaya burnundaki gözlem noktasında yaklaşık 3-4 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası görüldü. Bu nedenle, tsunami alarmı ilan edildiğinde tüm su kaynaklarından uzaklaşmak hayati önem taşıyor” dedi.
"ŞUANA KADAR MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ DEPREM"
TASS haber ajansının aktardığına göre bölge valisi, Kamçatka’daki depremin ölçüm cihazlarıyla kayıt tutulan dönem boyunca şimdiye kadar meydana gelen en şiddetli deprem olduğunu bildirdi. Vali, depremin büyüklüğünün 8,8 olarak kaydedildiğini açıkladı.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ!
Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka bölgesinde acil durum ilan edildiğini bildirdi.
Sahalin Bölge Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin Valisi Valeriy Limarenko, Acil Durum Komisyonu ile toplantı yaptı.
Toplantıda, Limarenko'nun talimatıyla deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka'daki Severo-Kurilsk kentinde acil durum ilan edildi.
Nüfusu yaklaşık 2 bin 400 olan Severo-Kurilsk'te, tsunami sonucu can kaybı olmadığı, bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.
DEPREME AMELİYATTA YAKALANDILAR!
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kamçatka'da doktorlar depreme ameliyathanede yakalandı.
TSUNAMİ HAWAİİ’NİN ETRAFINI SARACAK UYARISI
ABD'de Hawaii Valisi Josh Green, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından eyaleti vurması öngörülen tsunaminin belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp "adaların etrafını saracağını" belirterek, vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı.
CNN'in haberine göre Green, basın toplantısında, Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hawaii'yi vurması beklenen tsunami tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yapan Green, tsunaminin vuracağı alanların belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, "adaların etrafını saracağını" belirtti.
Green, tsunaminin vurmasının ardından adalarda sel baskınının kaçınılmaz olacağını ifade ederek, acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu söyledi.
SULAR ALTINDA KALDIRLAR
Rusya: Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı
JAPONYA'DA TAHLİYE ÇAĞRISI
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.
Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.
Depremler sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.
Tohoku ve Kanto bölgelerinde de 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi.
Öte yandan ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.
Ajans yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.
Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.
KALİFORNİYA'DA DA TSUNAMİ UYARISI
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'nin California eyaleti kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.
ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi.
Bir dalga oluşması durumunda söz konusu dalganın, eyalete yerel saatle 23.50'de ve Los Angeles bölgesine yerel saatle 01.00 civarında ulaşması bekleniyor.
Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Liman Polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.
CNN'in FlightRadar24'ün bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Honolulu kentine yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.
Takip verilerine göre Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan ve Hawaii'ye giden çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçuşlar kalkış havalimanlarına geri döndü.
Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines Hawaii'ye kalkışları bekletirken, bazı rotalardaki uçuşlarını yönlendiriyor.
Şirketlerden yapılan açıklamalarda, devlet kurumlarıyla birlikte havaalanı koşullarının izlendiği ifade edildi.
RUSYA'DA CAN KAYBI YOK!
Rusya acil durumlar bakanlığı depremde can kaybının olmadığını açıkladı.
HAWAİİ'DE HALK ADAYI TERK EDİYOR
ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.
FEMA tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı.
Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi.
Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.
JAPONYA'DA TSUNAMİ ALARMI!
YANARDAĞ HAREKETE GEÇTİ
TRUMP'TAN TSUNAMİ UYARISI: GÜVENDE KALIN
ABD Başkanı Donald Trump, meydana gelen deprem sonrası ABD halkına uyarıda bulundu. Trump, "Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın." dedi.
ŞÜKRÜ ERSOY: 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Rusya'da meydana gelen depreme ilişkin A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ersoy: "Rusya'nın Kamçatka bölgesi depreme yabancı bir bölge değil. Teptonik bir bölge, bu deprem ateş çemberi dediğimiz bölgelerden oluşuyor. 9 ve 9 üzerinde depremler üretebilir. Tsunami uyarısı verilmiş zaten. Bu şekilde büyük depremler meydana gelmesi nedeniyle ateş çemberi ismi veriliyor. Japonya'da da tsunami riski bulunuyor. Sevindirici olay ise bu bölgede erken uyarı sistemi var. En gelişmiş sistemi kullandıkları için uyarı almışlardır. Artçıları da 7 ve üzerinde olabilir. Enerji boşalmadığı için haftalar hatta aylar ve yıllar süren depremler üretebilmesi söz konusu.Deprem Hawai'nin doğusu ve batısında, California kıyılarında ve binlerce kilometrelik alanda etki edebilir."
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 8.8 OLARAK REVİZE EDİLDİ
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem yerine 18.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ
Rusya'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.
BÖLGEDE TAHLİYE KARARI
Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, birçok bölgenin tahliye edildiği öğrenildi.
RUSYA'DA 8.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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