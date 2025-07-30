Rusya'da 8,8 büyüklüğünde deprem! Japonya'da tsunami ABD'de alarm

12:00 30 Temmuz 2025

ABD, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Hawaii ve California eyaletleri başta olmak üzere Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan bölgelerinde alarm durumuna geçti. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi ise boyu 1,7 metreye ulaşan dalgaların Hawaii'ye ulaştığını açıkladı.



Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde de paniğe neden oluyor. Rusya'nın yanı sıra ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki ada eyaleti Hawaii'de de alarma geçildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada 1,7 metre boyunda dalgaların Hawaii'ye ulaştığı belirtildi.

Hawaii Valisi Josh Green açıklamasında, herhangi bir havalimanının tsunami dalgalarından etkilenmediğini ancak önlem amacıyla Maui adasındaki bütün gidiş-geliş uçuşlarının ertelendiğini ve yaklaşık 200 kişinin havalimanı terminalinde mahsur kaldığını bildirdi. Green, adaya ulaşan tsunami dalgalarına ilişkin, "Şimdiye kadar büyük bir dalga görmedik, bu da bizi rahatlatıyor. Ancak tehlikeyi atlattığımızı söyleyebilmemiz için 2 ila 3 saat arasında bir sürenin geçmesi lazım. Kimsenin gardını düşürmesini istemiyoruz, dalgaların gitgide küçüldüğünü gördükçe bu tehlikeden kurtulduğumuza kanaat getireceğiz" ifadelerini kullandı.



Vali ayrıca Hawaii'de önlem amaçlı elektrik kesintisine gidilmesinin planlanmadığını duyurdu. ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada da Hawaii'deki tüm ticari gemilerin limanları terk etmesi çağrısında bulunuldu ve tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığı bildirildi. Yetkililer, Hawaii halkına yüksek yerlere veya binaların üst katlarına çıkması çağrısında bulundu. Yapılan uyarılar ise halk arasında panik oluşmasına ve trafikte uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.



ABD Donanması Hawaii Bölgesi Sözcüsü Lydia Robertson da Ooahu'daki Pearl Harbor-Hickam üssünden yaptığı açıklamada, limanlardaki gemilerin güvence altına alındığını ve tahliye çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı. Robertson ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıların bölge halkına aktarıldığından emin olunması için çalıştıklarını bildirerek, "Şartlardaki muhtemel değişiklikleri değerlendirirken ve bunlara hazırlanırken en büyük önceliğimiz güvenliktir" dedi.