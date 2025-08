Rusya'da 8,8 büyüklüğünde deprem! Japonya'da tsunami ABD'de alarm

13:51 30 Temmuz 2025

Rusya'da Sahalin bölgesinin valisi Valery Limarenko, Kamçatka Yarımadasında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısına yönelik, "Tsunaminin ilk dalgası hasarsız atlatıldı" ifadelerini kullandı. Depremin 1952 yılından beri görülen en büyük deprem olduğu belirtildi.



Rusya'nın Kamçatka Yarımadasındaki Severo-Kurilsk liman kentinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Depremin ardından bazı binalarda hasar meydana gelirken, 50'nin üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Büyük Okyanus, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi çevresinde tsunami uyarısı yayınladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri bölgede yaşayan 2 bin 700 kişiyi yüksek kesimlere tahliye etti. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Bölge Başkanı Daniil Chebrov depremin Kamçakta'da 1952 yılından beri görülen en büyük deprem olduğunu açıkladı.



Depremin merkez üssü olan Kamçatka'ya bağlı Severo-Kurilsk liman kentinde olağanüstü hal ilan edildi.



TSUNAMİNİN İLK DALGASI HASARSIZ ATLATILDI



Sahalin Bölge Valisi Valery Limarenko uzmanlar tarafından yapılan tsunami uyarısından sonra sakinlerin yüksek kesimlere tahliye edildiğini duyurdu. Tsunami dalgalarının Kamçatka kıyılarını vurduğunu söyleyen Limarenko, ilk dalganın herhangi bir hasara yol açmadığını söyleyerek, "İlk küçük tsunami dalgaları herhangi bir hasara yol açmadı" dedi. Tsunami dalgalarının devam edeceği bilgisini de aktaran Vali Limarenko, son tsunami dalgasına kadar tedbirleri sürdüreceklerini ifade etti.





KAMÇATKA VALİSİ SOLODOV: "DEPREMİN ARDINDAN CAN KAYBI YAŞANMADI"



Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Kamçatka Valisi Vladimir Solodov ise küçük çaplı hasarların dışında ağır yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını belirtti. Vali Solodov, "Yapılan ilk incelemelere göre ciddi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Petropavlovsk'taki okulun duvarları yıkıldı. Ancak tadilat nedeniyle okulda öğrenci bulunmadığı için bir kayıp yaşanmadı" şeklinde konuştu.





KENT LİMANI VE BALIKÇI BARINAĞI SULAR ALTINDA KALDI



Depremin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da son duruma dair açıklamalar yaptı. Can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, Severo-Kurilsk liman kentindeki bir gemi limanının ve balıkçı barınağının sular altında kaldığı aktarıldı. Tsunami dalgalarının 4 metreye yaklaştığı, Kamçatka adasındaki 60 turistin kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildiği bilgisine yer verildi. Bölge sakinlerinin zarar görmemesi için tedbirlerin sürdürüldüğü duyuruldu.