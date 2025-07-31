Ankara'da borç meselesinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde E.Y. ve E.S. arasında borç meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı saldırıya dönüştü. Yaşanan olayda E.Y., pompalı tüfek ile E.S'ye ateş etti. Ağır yaralanan E.S. ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 01:45

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Olay, saat 23.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Zümrüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. ile E.S. arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y., otomobiliyle uzaklaşmak isteyen E.S.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan E.S. otomobiliyle olay yerinden uzaklaşarak Atatürk Caddesi üzerinde durup, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, buradan da Ankara'daki başka bir hastaneye sevk edildi. E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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