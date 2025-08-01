Viral Galeri Viral Liste 2025 YÖK Atlas Tercih Robotu: Güncel 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalar

2025 YÖK Atlas Tercih Robotu: Güncel 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalar

Üniversite adaylarının tercih sürecinde en çok başvurduğu dijital araçlardan biri haline gelen YÖK Atlas, 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih döneminde öğrenciler, bu platform üzerinden puanlarını ve başarı sıralarını önceki yılların verileriyle karşılaştırarak daha bilinçli bir tercih listesi hazırlayabilecek. Peki YÖK Atlas tercih robotu nedir ve nasıl kullanılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:10
2025 YÖK Atlas Tercih Robotu: Güncel 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalar

Üniversite hayali kuran adaylar için tercih dönemi artık çok daha bilinçli geçiyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen ve resmi verilerle desteklenen YÖK Atlas, öğrencilerin puan, başarı sırası ve geçmiş yıllara ait istatistikleri karşılaştırabilmesine imkan tanıyan güçlü bir dijital platform olarak öne çıkıyor.

2025 YÖK Atlas Tercih Robotu: Güncel 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalar

Bu yıl 1–13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih sürecinde, adaylar doğru bölümü seçmek için sistemin sunduğu verilerden faydalanabilecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

2025 YÖK Atlas Tercih Robotu: Güncel 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalar

Tercih Robotundan Fazlası: Kapsamlı Bir Veri Merkezi

YÖK Atlas yalnızca bir "tercih robotu" değil; aynı zamanda detaylı analiz sunan kapsamlı bir bilgi merkezi. Platformda yer alan "Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı", "Meslek Atlası", "Net Sihirbazı", "Üniversitelerimiz" ve "Mezun Başarı Atlası" gibi modüller, adayların hedeflerine uygun planlama yapmasına yardımcı oluyor.

Bu modüller sayesinde öğrenciler, geçmiş yıllara ait kontenjan, taban puan, yerleşme oranı ve başarı sırası gibi verileri karşılaştırarak daha bilinçli bir yol haritası çıkarabiliyor.

2025 YÖK Atlas Tercih Robotu: Güncel 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalar

YÖK Atlas Nasıl Kullanılır?

Sistemin kullanımı oldukça pratik. "Üniversite Seç" alanına herhangi bir üniversitenin adını yazarak o kurumda yer alan lisans programlarının listesine ulaşmak mümkün.

2025 YÖK Atlas Tercih Robotu: Güncel 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalar

İlgi duyulan program adı "Program Seç" kutucuğuna yazıldığında ise o alanda eğitim veren üniversiteler ekrana geliyor. Seçilen programın üzerine tıklandığında ise adayların karar verirken en çok ihtiyaç duyduğu ayrıntılar tek tek listeleniyor.

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