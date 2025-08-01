2025 YÖK Atlas Tercih Robotu: Güncel 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalar

Tercih Robotundan Fazlası: Kapsamlı Bir Veri Merkezi

YÖK Atlas yalnızca bir "tercih robotu" değil; aynı zamanda detaylı analiz sunan kapsamlı bir bilgi merkezi. Platformda yer alan "Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı", "Meslek Atlası", "Net Sihirbazı", "Üniversitelerimiz" ve "Mezun Başarı Atlası" gibi modüller, adayların hedeflerine uygun planlama yapmasına yardımcı oluyor.

Bu modüller sayesinde öğrenciler, geçmiş yıllara ait kontenjan, taban puan, yerleşme oranı ve başarı sırası gibi verileri karşılaştırarak daha bilinçli bir yol haritası çıkarabiliyor.