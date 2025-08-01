2025 YÖK Atlas Tercih Robotu: Güncel 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalar
Üniversite adaylarının tercih sürecinde en çok başvurduğu dijital araçlardan biri haline gelen YÖK Atlas, 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih döneminde öğrenciler, bu platform üzerinden puanlarını ve başarı sıralarını önceki yılların verileriyle karşılaştırarak daha bilinçli bir tercih listesi hazırlayabilecek. Peki YÖK Atlas tercih robotu nedir ve nasıl kullanılır?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:10