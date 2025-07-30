Alevlerle amansız mücadele! Yangın bölgelerinde son durum ne? | Bursa'da alevler kontrol altında
Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yetkililer uyarılarda bulunurken yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı son açıklamada Bursa Orhaneli- Harmancık'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bu yangın hariç 4 ildeki 5 yangının ise tamamen kontrol altında olduğunu duyurdu.
Yurdun birçok kentinde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları meydana geldi. Bazı noktalarda zaman zaman kontrol altına alınan alevler, rüzgarın da etkisiyle yeniden yükseldi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
BAKAN YUMAKLI: 69 YANGINDAN 67'Sİ KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 23,4 milyon hektar orman alanı olduğuna işaret ederek, "2024'te bunun yüzde 0,11'i yandı. 2020 ile 2024 yılı arasında da bu oran yüzde 0,18. Neden 5 yılı aldığımızda arttı; 2021'deki ve daha sonraki büyük yangınlar sebebiyle. Aynı coğrafyada olduğumuz başka ülkelere bakalım. Fransa hariç ülkelerin tamamından iyi durumdayız." dedi.
Yumaklı, katıldığı bir programda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "En son açıklamamızdan bu yana ülkemizde 69 yangın çıktı, bunlardan 67'si kontrol altına alındı, söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
Yumaklı, Bursa Orhaneli ve Harmancık'taki yangının hepsi için tamamen kontrol bilgisini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, şu anda biri Afyon Hocalar'da, diğeri Denizli Tavas'ta olmak üzere iki aktif yangının bulunduğunu, bu yangınların tehlike ya da tehdit oluşturmadığını bildirdi.
Orman yangınlarının bütün dünyanın başlıca problemi olmaya devam ettiğinin altını çizen Yumaklı, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak son 10 yıl içerisinde dünyada orman yangın alanları ve yangınların şiddetinin iki kat arttığını söyledi.
Yumaklı, Birleşmiş Milletlerin bir öngörüde bulunduğunu anımsatarak, 2030 yılına kadar orman yangınlarında yüzde 14, 2050'ye kadar da yüzde 30 artış olacağını bildirdi.
Geçen yılın 100 yılın en sıcak yazı ve son 10 yılın en kurak yazı olduğuna işaret eden Yumaklı, 2002 ile 2012 arasında yanan alan itibarıyla bütün dünyada yanan alanın 44 milyon hektar olduğunun bilgisini verdi.
"DÜNYA HIZLA ORMAN VARLIĞINI KAYBEDİYOR"
Bakan Yumaklı, 2013 ile 2023 arasında son 10 yılda bu alanın 94 milyon hektara çıktığını belirterek, "Dolayısıyla dünya hızlı bir şekilde orman varlığını kaybediyor." dedi.
Dünyada son 9 yılın 1880'den bu yana en sıcak 9 yıl olduğunu anlatan Yumaklı, bütün verilerin iklim değişikliğinin sonuçları itibarıyla nasıl etkileyeceğini gösterdiğini söyledi.
Yumaklı, geçen yılın aynı döneminde Avrupa'da 140 bin hektarın yandığını, yılbaşından bu yana yanan alanın 300 bin hektar olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin son 5 yıldaki ilk 6 aylar itibariyle kuraklık haritalarını paylaşan Yumaklı, geçen yıl haritada siyah ve kırmızı olarak görülen alanların çok daha tehlikeli olduğunu ve siyah olduğu zaman olağanüstü kurak anlamına geldiğini bildirdi.
Yumaklı, 2020-2024 döneminde Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yanan orman alanlarını mevcut ülkelerin orman varlığıyla karşılaştırarak, şöyle devam etti:
"Bizim 23,4 milyon hektar orman alanımız var, 2024'te bunun yüzde 0,11'i yandı. 2020 ile 2024 yılı arasında da bu oran yüzde 0,18. Neden 5 yılı aldığımızda arttı; 2021'deki ve daha sonraki büyük yangınlar sebebiyle. Aynı coğrafyada olduğumuz başka ülkelere bakalım. Fransa hariç ülkelerin tamamından iyi durumdayız. İtalya'ya bakalım. 11,1 milyon hektarlık orman alanı var, yüzde 0,36 yandı. Kıyaslayalım, bizde yüzde 0,11. Son 5 yıla bakıyoruz, yüzde 0,74, bizde yüzde 0,18. Portekiz'e bakalım, yüzde 2,18 2024, yüzde 1,15 2020-2024 arası. Diğer coğrafyalara da, Amerika'ya, Kanada'ya bakalım. Yani bütün dünyaya baktığımızda, önemli olan sonuç."
YANGINLARIN YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI
Çıkan yangınların doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğuna işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ocak-Temmuz 2024 ile bu yılın aynı dönemini kıyaslayalım. Geçen yıl 4 bin 268 yangın çıkmıştı. Bunun 2 bin 209'u orman dışında, 2 bin 59'u orman içinde çıkmıştı. Bu yıl 4 bin 477 yangın çıktı. 209 yangın fazla çıktı. Bunun 2 bin 549'u orman dışı alanda, 1928'i ormanlık alanda çıktı. Orman dışı alan adedi artmaya başladı. Buradaki problem şu, çıkan yangınların yüzde 57'si orman dışında çıktı. Bu yangınların tamamı ormana sirayet etmeden sona erdi. Yüzde 30'u orman dışında çıktı, ormana sirayet etti. Yüzde 13'ü de orman alanında başladı ve bu şekilde gelişti. Yani yüzde 43'ü ormanlarımızı yaktı. Yüzde 57'si ormanlarımızı yakmadan orada söndürülmüş oldu."
"5 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERİMİZ VAR"
Yumaklı, yangın söndürmede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara filosuna sahip olduklarını, hava araçlarının kullanımında coğrafi şartların önemli olduğunu vurgulayarak, her aracın her yerde kullanılamayacağını söyledi.
Uçaklar ve helikopterlerin rakip olmadığını belirten Yumaklı, "Kara araçlarıyla hava araçları birbirlerinin rakipleri değil. Bunların hepsi birbirini tamamlayan bütünün bir parçası." dedi.
Yumaklı, hava filosundaki gece görüşlü helikopterlere ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Bizim 5 gece görüşlü helikopterimiz var. Biz bunu geçen sene de kullandık. Bu sene kullanmak için ortam ya da gerekçemiz olmadı. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gece görüşlü helikopterler, bir can tehlikesinin olması durumunda, yerleşim yerlerinin ya da kritik tesislerin korunması gerektiğinde kullanılır. Çünkü gece uçuşu o kadar kolay bir hadise değildir. Teller, yükseltiler vardır. Dünyada da pek çok ülkede eğer gece görüş kullanılacaksa bizim gibi yapılır."
Yangının durumuna, seyrine, gerekliliklerine göre hem kara araçlarının hem hava araçlarının, gerekiyorsa da gece görüşlülerin kullanıldığını belirten Yumaklı, "Bu sadece biz istedik diye olabilecek bir şey değildir. Bunu tamamen gereklilikler belirler. Bütün dünyada olduğu gibi. Bu, işin bilimiyle alakalı bir konudur, özelliğiyle ilgili bir konudur." dedi.
Hava ve kara filosuna yeni araçların katılmasına ilişkin ise Yumaklı, "2027'ye kadar, şu anda bizim 3 ton su atan ve dünyada da sayı itibarıyla en çok kullanılan Air Tractor'larımız var. Bunlardan 12'sini teslim aldık. 8 tane daha alacağız ve bunları 20'ye tamamlayacağız." dedi.
11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NE DAVET
Yangından sonraki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin gelen eleştirilere yönelik soruyu da yanıtlayan Yumaklı, ağaçlandırma çalışmalarının bölgedeki hakim bitki örtüsünün devamı neyse ona göre yapıldığını söyledi.
Yumaklı, "Bütün ağaçlar çam ağacıyla değiştiriliyor" şeklinde bir algının kesinlikle doğru olmadığını ifade ederek, yanan alanlar için iddialarda bulunanları 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günü'ne davet etti.
BAKAN YUMAKLI DUYURDU
AYDIN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA!
Aydın'ın Köşk ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangındaki son duruma ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Köşk'teki orman dışı alanda başlayan yangının ekiplerce kontrol altına alındığı ifade edilerek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
AFET BÖLGESİNİN SIFIR NOKTASI GÖRÜNTÜLENDİ
Günlerdir Bursa'nın Harmancık ilçesinde başlayan orman yangını bugün itibariyle kontrol altına alındığı bildirildi.
Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, AFAD ve askeri personellerinden aldığı bilgileri aktardı:
"Az önce AFAD ekibi ve askeri personellerden aldığım bilgilere göre Harmancık'ta yangının pek çoğu kontrol altına alındığını bizimle paylaştılar.
Şu anda bizim bulunduğumuz yer yangının tam merkezindeyiz. Yangını söndürmek için verilen hummalı çalışma neticesinde sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı."
AFET BÖLGESİNİN SIFIR NOKTASI GÖRÜNTÜLENDİ
A Haber ekibinin dron kamerası ile yangının sıfır noktasını görüntüledi. Ezim ise ortaya çıkan manzarayı anlattı:
"Yangının en ağır izlerini bıraktığı alanlardan birindeyiz şu anda. Burada ciddi bir şekilde çalışma var halen soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ancak belirtelim ki burada yeşil olması gereken hey şey gri durumda. Yangın söndürüldü ama toprak kuru ve ağır bir hava var bulunduğumuz yerde."
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana süren yangın bölgelerindeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bakan Kurum, "Orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimizce yapılan çalışmaları sonucunda şu ana kadar; Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.
HARMANCIK'TAKİ YANGINA 5. GÜNDE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
KARABÜK'TEN SEVİNDİREN HABER! YANGIN KONTROL ALTINDA
Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü ile Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyündeki yangınlar da kontrol altına alındı.
"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "23 Temmuz 2025 tarihinde Safranbolu Çavuşlar Köyü ile Ovacık Kışla Köyü’nde başlayan ve 28 Temmuz’da Merkez ilçemiz Kahyalar Köyü’nde meydana gelen orman yangınları, tüm kurumlarımızın koordineli çalışmaları ve sahadaki ekiplerin özverili mücadelesiyle kontrol altına alınmıştır. Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla Köyleri’nde 23 Temmuz 2025 tarihinde başlayan orman yangınlarına; Orman İşletme Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, Devlet Su İşleri, Karayolları, Jandarma, kolluk birimleri, Kardemir A.Ş., sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve çevre illerden gelen destek ekipleri tarafından 21 helikopter, 2 uçak, 575 araç ve 1.894 personelle müdahale edilmiştir. Merkez ilçemize bağlı Kahyalar Köyü’nde 28 Temmuz 2025 tarihinde çıkan orman yangınına ise yine aynı kurumların ve kuruluşların katılımıyla 4 helikopter, 188 araç ve 508 personelle müdahale edilmiş, yangın gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla, ilgili köy ve mahallelerde güvenlik gerekçesiyle tahliyeler gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımızın can güvenliği öncelikli olarak sağlanmıştır. Yangınların söndürülmesinde emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllülere ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.
MALATYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçeleri kırsalında çıkan orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Gündüz saatlerinde Doğanyol ile Pütürge ilçesi ormanlık alanlarında çıkan yangınlar kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ, Karayolları 81. Şube Şefliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe belediyeleri, UMKE ve çeşitli kurumlar destek verdi.
Dört helikopterle havadan müdahale edilen yangınlar, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pütürge Tepehan ve Doğanyol Bayırköy'de devam eden orman yangını kontrol altına alınmıştır. Emeği geçen fedakar kamu personeline ve hemşerilerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.
ALACA'DA 70 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU
Yangın, öğle saatlerinde Alaca ilçesine bağlı Küre köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, yerleşim yerleri ve saman deposuna ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 70 dönümlük anız arazisinin zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının etkili olduğu anlar ise dronla havadan görüntülendi.
ÇANKIRI'DA ORMAN YANGINI
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterle de müdahale edilen yangına, karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.
KARABÜK'TEKİ YANGININ BOYUTU DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Karabük’ün merkez ilçesine bağlı Kahyalar Köyü yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle büyük tehlike atlatan villalar dronla görüntülendi.
Dün saat 18.06 sıralarında Kahyalar Köyü Kabaoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yaklaşık 12 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle yerleşim yerlerinden olan Sarı Konak Villaları büyük tehlike atlattı. Yapıları üç taraftan saran alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Dron görüntüleri, villaların çevresindeki doğanın nasıl yeşilden siyaha döndüğünü gözler önüne serdi.
"BÜTÜN EKİP ANINDA BURAYA GELDİ"
Sarı Konak Villaları sakinlerinden Bahattin Yel (51), yangının villalara yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıkta başladığını, fakat rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını belirtti. Yel, komşularıyla birlikte yangına ilk müdahaleyi yaptıklarını ancak yangının kontrol edilemez hale geldiğini söyledi. "Allah devlete, millete zeval vermesin. Anında bütün ekip geldi buraya" diyerek yetkililere teşekkür etti.
"ÇOK MÜCADELE VERDİK SONUNDA BAŞ ETTİK"
Yel ayrıca, mahalledeki 27 konutun tahliye edildiğini, ancak kendisinin yardım amacıyla bölgede kalmayı tercih ettiğini belirtti.
Yangına müdahale eden ekipler arasında yer alan ve Sinop’un Boyabat ilçesinden gelen Emirhan Erol, 6 gündür Karabük’te görev yapıyor. Ayağının su toplamasına rağmen çalışmalara ara vermediğini belirten Erol, "Çok mücadele verdik, büyük yangınlara girdik. Rüzgardan kaçmak zorunda kaldık ama baş ettik. Ayağım su topladı ama sorun yok" diyerek fedakarlıklarını anlattı.
ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM NE?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkede son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi, "Şu anda ülkemizde devam eden sadece bir yangın var. O da Bursa Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor." dedi.
Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeki basın toplantısında, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Son 24 saatte Türkiye'de 55 yangın çıktığını belirten Yumaklı, bunların içinde büyüme potansiyeli olanlardan birinin Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki yangın olduğunu ve bu yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.
Uşak Banaz'daki yangına ilişkin de Yumaklı, şunları ifade etti:
"Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık. Devam eden diğer yangınlara hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahalemiz devam etti. Karabük'ün Safranbolu, Antalya'nın Gazipaşa, Bursa'nın Kestel ilçelerindeki yangınlar da kısmen kontrol altına alınmıştı. Buradaki yangınların tamamen kontrol altına alındığının bilgisini de bugün paylaşıyoruz. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı da kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
"DEVAM EDEN SADECE BİR YANGIN VAR"
Hava şartlarının yangına müdahale noktasında bazı zorluklar oluşturduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:
"Şu anda ülkemizde devam eden sadece bir yangın var. O da Bursa Harmancık yangını. Burada önceki günlerde sabah saatlerinde yoğun sis ve duman, öğleden sonra da şiddetli rüzgar, hava araçlarımızın müdahalesini zorlaştırmış, kontrol altına alma süremizi de uzatmıştı. Bu sabah da yine yoğun sis ve duman vardı. Ancak hava düzelmeye başlar başlamaz havadan müdahalelerimizi yoğunlaştırdık. Karadan zaten gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz. Toplam 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor."
Yumaklı, Bursa'daki çalışmaların iyiye gittiğini, bölgeye dair güzel haberi gün içinde paylaşmayı ümit ettiklerini söyledi.
"EN UFAK BİR YANGIN EMARESİ GÖRÜLDÜĞÜNDE 112'Yİ ARAYALIM"
Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili riskin hala devam ettiğini belirterek, "Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz, teyakkuz halinde olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, açık alanlarda ateş yakmayalım. Açık alanlarda ateş ya da yangın çıkmasına sebep olacak bir ortam oluşturmayalım, en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım." diye konuştu.
112'nin aranmasının yeterli olacağını vurgulayan Yumaklı, yangınla mücadelede kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.
Yumaklı, devlet ile milletin dayanışmasının zor zamanlarda nasıl yapıldığını bütün dünyaya gösterecek emsalsiz bir süreç yaşandığını vurgulayarak, orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla, vatandaşlara doğruları anlatmak adına sorumlu yayıncılık yapan bütün yayın kuruluşlarına teşekkür etti.
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