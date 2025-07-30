Trump-Rusya belgelerinde skandal! FBI binlerce belgeyi imha torbalarında bulundu

Fotoğraf- AFP

RUSYA GERÇEKTEN TRUMP'I MI DESTEKLEDİ?

Habere kaynaklık eden kişiler, belgelerden birinin, eski Özel Yetkili Savcı John Durham'ın "Rusya soruşturması" ile ilgili incelediği temel istihbaratı içeren gizli bir ek rapor olduğunu belirtti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, FBI binasında bulunan ek belgelerin yayımlanmasının, 2016 seçimleri sırasında Hillary Clinton'ın ekibi tarafından ortaya atılan "Trump'ın Rusya ile bağlantılı olduğu" yönündeki iddialara destek amacıyla "ABD hükümeti içinde koordineli bir plan yürütüldüğü" iddiasına güven kazandırabileceğini söyledi.

Haberde ayrıca, Patel'in, söz konusu belgeleri ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Chuck Grassley'e teslim ettiği aktarıldı.

ABD'de, Rusya soruşturmasına ait gizli ek belgelerin gizliliğinin kaldırılması, Patel ile birlikte, CIA Başkanı John Ratcliffe, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve Adalet Bakanı Pam Bondi gibi isimlerin arasındaki yakın koordinasyonla gerçekleştiriliyor.