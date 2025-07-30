Trump-Rusya belgelerinde skandal! FBI binlerce belgeyi imha torbalarında bulundu
Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklediği iddialarına ilişkin imha edilmeye çalışılan 'binlerce önemli belge' bulduğu iddia edildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklediği iddialarına ilişkin imha edilmeye çalışılan "binlerce önemli belge" bulduğu iddia edildi.
BİNLERCE KRİTİK BELGE BULUNDU
Fox News'in "konuya aşina kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, FBI Direktörü Patel, kurum içinde gizli belgelerin imhası için kullanılan özel bir odada, birden fazla imha torbası içinde, Rusya'nın Donald Trump'ı 2016 başkanlık seçimlerinde desteklediği iddialarıyla bağlantılı "binlerce önemli belge" buldu.
RUSYA GERÇEKTEN TRUMP'I MI DESTEKLEDİ?
Habere kaynaklık eden kişiler, belgelerden birinin, eski Özel Yetkili Savcı John Durham'ın "Rusya soruşturması" ile ilgili incelediği temel istihbaratı içeren gizli bir ek rapor olduğunu belirtti.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, FBI binasında bulunan ek belgelerin yayımlanmasının, 2016 seçimleri sırasında Hillary Clinton'ın ekibi tarafından ortaya atılan "Trump'ın Rusya ile bağlantılı olduğu" yönündeki iddialara destek amacıyla "ABD hükümeti içinde koordineli bir plan yürütüldüğü" iddiasına güven kazandırabileceğini söyledi.
Haberde ayrıca, Patel'in, söz konusu belgeleri ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Chuck Grassley'e teslim ettiği aktarıldı.
ABD'de, Rusya soruşturmasına ait gizli ek belgelerin gizliliğinin kaldırılması, Patel ile birlikte, CIA Başkanı John Ratcliffe, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve Adalet Bakanı Pam Bondi gibi isimlerin arasındaki yakın koordinasyonla gerçekleştiriliyor.
RUSYA SORUŞTURMASI NEDİR?
Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.
Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lavabo tıkanıklığına en etkili ve en ucuz çözüm: Evdeki malzemelerle anında açın!
- Akaryakıt fiyatları: Benzine ve motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte akaryakıt tasarrufu için tüyolar
- 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
- 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası satışta
- Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…
- 1 Ağustos Cuma hutbesi konusu: Hayâ: Allah'ın Emri, Fıtratın Gereği
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 250 uzman erbaş alımı: Başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte başvuru ekranı
- Böylesi ilk kez görüldü! Trabzon'da tesadüfen keşfedildi
- CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?
- YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...
- Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları