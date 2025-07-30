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Trump-Rusya belgelerinde skandal! FBI binlerce belgeyi imha torbalarında bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.07.2025 22:11 Güncelleme: 30.07.2025 22:42
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Trump-Rusya belgelerinde skandal! FBI binlerce belgeyi imha torbalarında bulundu

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklediği iddialarına ilişkin imha edilmeye çalışılan 'binlerce önemli belge' bulduğu iddia edildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklediği iddialarına ilişkin imha edilmeye çalışılan "binlerce önemli belge" bulduğu iddia edildi.

BİNLERCE KRİTİK BELGE BULUNDU

Fox News'in "konuya aşina kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, FBI Direktörü Patel, kurum içinde gizli belgelerin imhası için kullanılan özel bir odada, birden fazla imha torbası içinde, Rusya'nın Donald Trump'ı 2016 başkanlık seçimlerinde desteklediği iddialarıyla bağlantılı "binlerce önemli belge" buldu.

Fotoğraf- AFPFotoğraf- AFP

RUSYA GERÇEKTEN TRUMP'I MI DESTEKLEDİ?

Habere kaynaklık eden kişiler, belgelerden birinin, eski Özel Yetkili Savcı John Durham'ın "Rusya soruşturması" ile ilgili incelediği temel istihbaratı içeren gizli bir ek rapor olduğunu belirtti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, FBI binasında bulunan ek belgelerin yayımlanmasının, 2016 seçimleri sırasında Hillary Clinton'ın ekibi tarafından ortaya atılan "Trump'ın Rusya ile bağlantılı olduğu" yönündeki iddialara destek amacıyla "ABD hükümeti içinde koordineli bir plan yürütüldüğü" iddiasına güven kazandırabileceğini söyledi.

Haberde ayrıca, Patel'in, söz konusu belgeleri ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Chuck Grassley'e teslim ettiği aktarıldı.

ABD'de, Rusya soruşturmasına ait gizli ek belgelerin gizliliğinin kaldırılması, Patel ile birlikte, CIA Başkanı John Ratcliffe, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve Adalet Bakanı Pam Bondi gibi isimlerin arasındaki yakın koordinasyonla gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

RUSYA SORUŞTURMASI NEDİR?

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

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Trump-Rusya belgelerinde skandal! FBI binlerce belgeyi imha torbalarında bulundu Trump-Rusya belgelerinde skandal! FBI binlerce belgeyi imha torbalarında bulundu Trump-Rusya belgelerinde skandal! FBI binlerce belgeyi imha torbalarında bulundu
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