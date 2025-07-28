Viral Galeri Viral Liste Emekliye 28.500 TL ek ilave ödeme! %16.67’lik zam sonrası 16.881 TL ve üstü maaş alana verilecek

Emekliye 28.500 TL ek ilave ödeme! %16.67’lik zam sonrası 16.881 TL ve üstü maaş alana verilecek

Emekli maaşlarına yapılan zam oranının açıklanmasının ardından bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Daha önce en yüksek ödeme tutarları 27 bin TL civarındayken, son dönemde bir banka ek ödemelerle birlikte bu rakamı önemli ölçüde yükseltti. İşte emeklilere sunulan güncel banka promosyonları ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.07.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 13:34
Emekliye 31.500 TL ek ilave ödeme! Yüzde 16.67’lik zam sonrası 16.881 TL ve üstü maaş alana verilecek

Temmuz ayında açıklanan memur ve emekli maaş zamları, ek gelir arayışındaki emeklilerin dikkatini banka promosyonlarına çevirdi. Maaş zammı sonrasında bankalar, emekli müşterilerine sundukları promosyon tutarlarını güncellerken pek çok emekli daha yüksek nakit ödemeler için bankalar arasında tercih yapmaya başladı.

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Emekliye 31.500 TL ek ilave ödeme! Yüzde 16.67’lik zam sonrası 16.881 TL ve üstü maaş alana verilecek

En Yüksek Promosyon 27 Bin TL Seviyesindeydi, Rekor Şimdi Kırıldı

Temmuz öncesinde kamu ve özel bankaların emeklilere sunduğu maksimum promosyon tutarı 27 bin TL civarındaydı. Ancak sektörde hareketlilik artarken bazı bankalar bu rakamı aşmak için yeni kampanyalar başlattı.

Emekliye 31.500 TL ek ilave ödeme! Yüzde 16.67’lik zam sonrası 16.881 TL ve üstü maaş alana verilecek

Özel bir banka 31 Ağustos'a kadar maaşını bu bankaya taşıyan emeklilere 26 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra 2 bin 500 TL'ye varan ek nakit ödül imkanı da sunuyor. Böylece toplam ödeme 28 bin 500 TL'ye kadar yükseliyor.

Emekliye 31.500 TL ek ilave ödeme! Yüzde 16.67’lik zam sonrası 16.881 TL ve üstü maaş alana verilecek

Ayrıca, emeklilerin banka promosyonu kampanyasına yakınlarını getirmesi halinde her biri için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye kadar ek ödül kazanma şansı bulunuyor. Bu fırsatlarla birlikte birçok emekli bankadan aldığı promosyon tutarını ciddi oranda artırabiliyor.

Emekliye 31.500 TL ek ilave ödeme! Yüzde 16.67’lik zam sonrası 16.881 TL ve üstü maaş alana verilecek

Promosyonlarda Yeni Artış Kapıda mı?

Bankaların promosyon tutarlarını daha da yükselteceği beklentisi ise gündemde. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz yaptığı açıklamada, Temmuz zammının ardından promosyonların artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. "En düşük emekli maaşı, zamla birlikte 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye çıktı. Bu durum bankalar için önemli bir müşteri potansiyeli anlamına geliyor" diyen Yılmaz, promosyonların kısa sürede güncellenmesini beklediğini söyledi.

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