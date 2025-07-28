Emekliye 28.500 TL ek ilave ödeme! %16.67’lik zam sonrası 16.881 TL ve üstü maaş alana verilecek
Emekli maaşlarına yapılan zam oranının açıklanmasının ardından bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Daha önce en yüksek ödeme tutarları 27 bin TL civarındayken, son dönemde bir banka ek ödemelerle birlikte bu rakamı önemli ölçüde yükseltti. İşte emeklilere sunulan güncel banka promosyonları ve detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.07.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 13:34