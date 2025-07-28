Emekliye 28.500 TL ek ilave ödeme! %16.67’lik zam sonrası 16.881 TL ve üstü maaş alana verilecek

Promosyonlarda Yeni Artış Kapıda mı?

Bankaların promosyon tutarlarını daha da yükselteceği beklentisi ise gündemde. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz yaptığı açıklamada, Temmuz zammının ardından promosyonların artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. "En düşük emekli maaşı, zamla birlikte 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye çıktı. Bu durum bankalar için önemli bir müşteri potansiyeli anlamına geliyor" diyen Yılmaz, promosyonların kısa sürede güncellenmesini beklediğini söyledi.