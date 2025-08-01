Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2025 | Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor? Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları

Not: Üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları listesine, YÖK Atlas ve ÖSYM tercih kılavuzları üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu içerikte yer alan Boğaziçi Üniversitesi'ne ait taban ve tavan puanlar ile başarı sıralamaları, 2024 yılı ÖSYM tercih sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 yılına ait güncel taban puanları henüz açıklanmamıştır. Tercih süreci tamamlandıktan ve yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra, 2025 yılına ait net puan ve sıralamalar belli olacaktır.