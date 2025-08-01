Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2025 | Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor? Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları

YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesi 2025 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Üniversitenin bölümleri ve kontenjanları araştırma konusu oldu. Peki Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri olan Boğaziçi'nde hangi bölüm kaç puan istiyor? İşte Boğaziçi Üniversitesi bölümleri ve taban puanları...
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|105+3+0+0+0
100+3+0+0+0
90+3
90+3
|116
103
93
93
|539,31607
544,50335
547,16431
521,30695
|1.008
775
315
327
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3
|96
93
93
93
|532,61394
539,18464
539,42958
505,32347
|1.858
1.669
1.143
1.047
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+0+0
80+2
80+2
|81
72
82
82
|531,37897
538,64829
537,73026
497,56044
|2.053
1.784
1.448
1.617
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+0+0
80+2
80+2
|77
72
82
82
|522,3873
531,70153
531,64691
487,14428
|3.771
3.584
2.695
2.737
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
70+2
70+2
|52
62
72
72
|512,07766
524,41264
520,44865
462,69701
|6.399
6.071
6.490
7.598
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
65+2
65+2
|62
64
67
67
|504,05937
519,13568
518,07311
455,88791
|9.025
8.302
7.549
9.765
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
65+2
65+2
|62
63
67
67
|495,76124
511,48713
515,21916
453,57520
|12.201
11.955
8.856
10.583
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
65+2+0+2+0
75+2
75+2
|52
69
77
77
|495,49778
515,10594
513,93051
449,68416
|12.286
10.158
9.476
12.090
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
75+2+0+0+0
80+2
80+2
|62
77
82
82
|486,48988
503,06935
497,49786
429,81630
|16.394
16.779
19.174
22.188
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
55+2+0+2+0
65+2
65+2
|52
59
67
67
|475,65157
498,54301
495,23499
421,15448
|22.037
19.547
20.624
27.676
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1
|21
21
21
21
|450,3657
472,10209
480,56037
410,10638
|38.298
38.835
31.327
35.424
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+0+0
25+1+0+0+0
30+1
40+1
|26
26
31
41
|426,75738
465,33575
453,13032
374,25458
|57.114
44.566
53.839
66.418
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
50+2
50+2
|47
41
52
52
|403,41639
449,77854
456,51754
398,16007
|79.045
58.409
50.928
45.075
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1
|21
21
21
21
|399,11192
443,33577
443,46438
369,14209
|83.597
64.321
62.392
71.499
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1
|21
21
21
21
|396,24746
443,90118
447,41802
385,87696
|86.560
63.806
58.869
55.518
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0
|1
1
1
—
|381,90361
417,20836
457,37525
Dolmadı
|102.933
90.594
50.192
Dolmadı
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|1
1
—
—
|377,81003
395,77514
—
—
|107.969
116.021
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
30+1+0+0+0
40+1
50+2
|36
31
41
52
|371,86517
425,72068
422,65059
349,48615
|115.537
81.588
82.159
92.521
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Fizik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|1
1
—
—
|356,43161
366,05752
—
—
|137.618
159.265
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|349,8206
—
—
—
|148.422
—
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|339,80821
—
—
—
|166.097
—
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
341,49460
—
—
|Dolmadı
206.566
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+0+0
90+3+0+3+0
100+3
100+3
|93
96
103
103
|502,36817
514,53584
510,51486
459,84149
|529
557
662
667
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|95+3+0+0+0
90+3+0+3+0
100+3
100+3
|98
96
103
103
|499,55354
515,01861
514,17864
465,13704
|609
541
509
519
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
55+2+0+2+0
—
—
|62
59
—
—
|492,59774
507,52277
—
—
|845
795
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
—
—
|57
54
—
—
|484,7241
499,91045
—
—
|1.169
1.123
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+0+0
70+2
—
|62
62
72
—
|483,20477
496,68948
491,72665
—
|1.240
1.284
1.741
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+0+0
85+3+0+3+0
90+3
90+3
|93
91
93
93
|480,89713
498,79631
500,78134
446,81774
|1.362
1.180
1.128
1.137
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
70+2+0+2+0
80+2
90+3
|72
74
82
93
|473,37888
494,29375
497,76488
440,10642
|1.779
1.406
1.316
1.553
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
55+2+0+2+0
—
—
|62
59
—
—
|464,11191
480,00288
—
—
|2.450
2.374
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
55+2+0+2+0
55+2
65+2
|41
59
57
67
|461,04409
473,04903
483,57340
418,03158
|2.706
3.042
2.456
4.074
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
70+2
70+2
|52
62
72
72
|443,49334
454,97589
452,67976
389,75765
|5.873
5.430
7.914
12.551
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
45+2+0+2+0
55+2
65+2
|36
49
57
67
|435,10008
457,47473
451,45776
381,59559
|8.743
4.993
8.229
17.096
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|31
74
72
72
|501,11519
477,18736
476,00044
438,16504
|259
561
812
716
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2
|31
64
72
72
|486,56232
463,53140
465,86069
420,28489
|552
1.054
1.279
1.425
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
40+1+0+0+0
50+2
60+2
|41
41
52
62
|469,25583
454,39415
455,01469
411,71485
|1.341
1.656
2.080
2.011
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Çeviribilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
65+2
65+2
|67
64
67
67
|502,49169
508,65150
509,66723
473,04478
|1.691
1.874
1.507
2.037
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
65+2
65+2
|62
64
67
67
|493,95966
497,09830
499,63599
466,02580
|2.380
2.943
2.364
2.528
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
55+2
55+2
|57
54
57
57
|490,75839
495,28200
497,93825
463,24681
|2.617
3.112
2.513
2.745
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
70+2+0+0+0
80+2
90+3
|57
72
82
93
|485,69547
488,14090
491,66148
454,37161
|3.123
3.939
3.142
3.542
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Çeviribilimi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
1+0
1+0
|1
2
1
—
|449,01398
460,91297
468,25478
Dolmadı
|8.877
8.346
6.113
Dolmadı