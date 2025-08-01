Viral Galeri Viral Liste Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2025 | Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor? Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2025 | Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor? Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları

YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesi 2025 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Üniversitenin bölümleri ve kontenjanları araştırma konusu oldu. Peki Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri olan Boğaziçi'nde hangi bölüm kaç puan istiyor? İşte Boğaziçi Üniversitesi bölümleri ve taban puanları...

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Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:12
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2025 | Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor? Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih döneminde en çok araştırılan kurumların başında Boğaziçi Üniversitesi geliyor. 2025 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları araştırılıyor. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerinde öğrenci kabul eden Boğaziçi'nin bölümlerine ilişkin kontenjan detayları merak ediliyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi taban-tavan puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2025 | Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor? Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 105+3+0+0+0
100+3+0+0+0
90+3
90+3		 116
103
93
93		 539,31607
544,50335
547,16431
521,30695		 1.008
775
315
327
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3		 96
93
93
93		 532,61394
539,18464
539,42958
505,32347		 1.858
1.669
1.143
1.047
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+0+0
80+2
80+2		 81
72
82
82		 531,37897
538,64829
537,73026
497,56044		 2.053
1.784
1.448
1.617
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+0+0
80+2
80+2		 77
72
82
82		 522,3873
531,70153
531,64691
487,14428		 3.771
3.584
2.695
2.737
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
70+2
70+2		 52
62
72
72		 512,07766
524,41264
520,44865
462,69701		 6.399
6.071
6.490
7.598
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
65+2
65+2		 62
64
67
67		 504,05937
519,13568
518,07311
455,88791		 9.025
8.302
7.549
9.765
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
65+2
65+2		 62
63
67
67		 495,76124
511,48713
515,21916
453,57520		 12.201
11.955
8.856
10.583
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
65+2+0+2+0
75+2
75+2		 52
69
77
77		 495,49778
515,10594
513,93051
449,68416		 12.286
10.158
9.476
12.090
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
75+2+0+0+0
80+2
80+2		 62
77
82
82		 486,48988
503,06935
497,49786
429,81630		 16.394
16.779
19.174
22.188
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
55+2+0+2+0
65+2
65+2		 52
59
67
67		 475,65157
498,54301
495,23499
421,15448		 22.037
19.547
20.624
27.676
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 450,3657
472,10209
480,56037
410,10638		 38.298
38.835
31.327
35.424
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+0+0
25+1+0+0+0
30+1
40+1		 26
26
31
41		 426,75738
465,33575
453,13032
374,25458		 57.114
44.566
53.839
66.418
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
50+2
50+2		 47
41
52
52		 403,41639
449,77854
456,51754
398,16007		 79.045
58.409
50.928
45.075
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 399,11192
443,33577
443,46438
369,14209		 83.597
64.321
62.392
71.499
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 396,24746
443,90118
447,41802
385,87696		 86.560
63.806
58.869
55.518
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
2+0		 1
1
1
 381,90361
417,20836
457,37525
Dolmadı		 102.933
90.594
50.192
Dolmadı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0

 1
1

 377,81003
395,77514

 107.969
116.021
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
30+1+0+0+0
40+1
50+2		 36
31
41
52		 371,86517
425,72068
422,65059
349,48615		 115.537
81.588
82.159
92.521
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Fizik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0

 1
1

 356,43161
366,05752

 137.618
159.265
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


 1


 349,8206


 148.422
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


 1


 339,80821


 166.097
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1

 Dolmadı
341,49460

 Dolmadı
206.566
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+0+0
90+3+0+3+0
100+3
100+3		 93
96
103
103		 502,36817
514,53584
510,51486
459,84149		 529
557
662
667
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 95+3+0+0+0
90+3+0+3+0
100+3
100+3		 98
96
103
103		 499,55354
515,01861
514,17864
465,13704		 609
541
509
519
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
55+2+0+2+0

 62
59

 492,59774
507,52277

 845
795
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0

 57
54

 484,7241
499,91045

 1.169
1.123
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+0+0
70+2
 62
62
72
 483,20477
496,68948
491,72665
 1.240
1.284
1.741
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+0+0
85+3+0+3+0
90+3
90+3		 93
91
93
93		 480,89713
498,79631
500,78134
446,81774		 1.362
1.180
1.128
1.137
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
70+2+0+2+0
80+2
90+3		 72
74
82
93		 473,37888
494,29375
497,76488
440,10642		 1.779
1.406
1.316
1.553
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
55+2+0+2+0

 62
59

 464,11191
480,00288

 2.450
2.374
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
55+2+0+2+0
55+2
65+2		 41
59
57
67		 461,04409
473,04903
483,57340
418,03158		 2.706
3.042
2.456
4.074
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
70+2
70+2		 52
62
72
72		 443,49334
454,97589
452,67976
389,75765		 5.873
5.430
7.914
12.551
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
45+2+0+2+0
55+2
65+2		 36
49
57
67		 435,10008
457,47473
451,45776
381,59559		 8.743
4.993
8.229
17.096
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 31
74
72
72		 501,11519
477,18736
476,00044
438,16504		 259
561
812
716
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2		 31
64
72
72		 486,56232
463,53140
465,86069
420,28489		 552
1.054
1.279
1.425
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
40+1+0+0+0
50+2
60+2		 41
41
52
62		 469,25583
454,39415
455,01469
411,71485		 1.341
1.656
2.080
2.011
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Çeviribilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
65+2
65+2		 67
64
67
67		 502,49169
508,65150
509,66723
473,04478		 1.691
1.874
1.507
2.037
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
65+2
65+2		 62
64
67
67		 493,95966
497,09830
499,63599
466,02580		 2.380
2.943
2.364
2.528
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
55+2
55+2		 57
54
57
57		 490,75839
495,28200
497,93825
463,24681		 2.617
3.112
2.513
2.745
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
70+2+0+0+0
80+2
90+3		 57
72
82
93		 485,69547
488,14090
491,66148
454,37161		 3.123
3.939
3.142
3.542
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Çeviribilimi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
1+0
1+0		 1
2
1
 449,01398
460,91297
468,25478
Dolmadı		 8.877
8.346
6.113
Dolmadı
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2025 | Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor? Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları

Not: Üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları listesine, YÖK Atlas ve ÖSYM tercih kılavuzları üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu içerikte yer alan Boğaziçi Üniversitesi'ne ait taban ve tavan puanlar ile başarı sıralamaları, 2024 yılı ÖSYM tercih sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 yılına ait güncel taban puanları henüz açıklanmamıştır. Tercih süreci tamamlandıktan ve yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra, 2025 yılına ait net puan ve sıralamalar belli olacaktır.

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