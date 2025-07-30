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Ercan Saatçi’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.07.2025 15:22 Güncelleme: 31.07.2025 12:21
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Ercan Saatçi’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ercan Saatçi, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü sanatçının hayatını kaybeden annesi Nezahat Saatçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk pop müziğinin efsanevi üçlüsü İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi, 90'lı yılların başında kurdukları "İzel-Çelik-Ercan" grubuyla müzik dünyasına damga vurmuştu.

1991 yılında çıkardıkları albümleriyle büyük bir başarı yakalayan grup, 1992 yılında ani bir kararla yollarını ayırmış, 2022'de sürpriz şekilde yeniden bir araya gelmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Kariyerine yapımcı ve müzisyen olarak devam eden Saatçi'den gelen son haber sevenlerini üzdü.

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci 57 yaşındaki Ercan Saatçi'nin annesi yaşamını yitirdi. Saatçi, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Nezahat Saatçi, dün Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saatçi'nin cenazesine gelenler arasında Çelik, Elif Karlı, Resul Dindar, Aziz Yıldırım ve Uğur Arslan gibi ünlü isimler de vardı.

Muhabir Online mikrofonlarına konuşan Ercan Saatçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta yeri doldurulamayacak tek varlık anne herhalde. Annemizi kaybettik. Çok üzgünüz. Söyleyecek bir şey yok"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda yaptığı esnada mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri almaya başladı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yaparken bir süre Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı.

Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı.

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