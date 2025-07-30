Ercan Saatçi’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

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TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Nezahat Saatçi, dün Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saatçi'nin cenazesine gelenler arasında Çelik, Elif Karlı, Resul Dindar, Aziz Yıldırım ve Uğur Arslan gibi ünlü isimler de vardı.

Muhabir Online mikrofonlarına konuşan Ercan Saatçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta yeri doldurulamayacak tek varlık anne herhalde. Annemizi kaybettik. Çok üzgünüz. Söyleyecek bir şey yok"