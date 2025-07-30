Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Yeni görüntüler Yargıtay'a sunuldu | Nevzat Bahtiyar Narin'i ahırın üzerinden mi attı?
Diyarbakır'da 11 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Daran-2 üs bölgesine ait kamera görüntüleri, yüksek çözünürlükte iyileştirildi. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından yurt dışında özel bir firma tarafından iyileştirilen görüntüler, Yargıtay'a gönderilmek üzere mahkemeye sunuldu. Nevzat Bahtiyar'ın ahırı olduğu iddia edilen yere Narin'i götürüp, aşağı attığı belirtildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.07.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 13:01