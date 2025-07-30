Viral Galeri Viral Liste Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Yeni görüntüler Yargıtay'a sunuldu | Nevzat Bahtiyar Narin'i ahırın üzerinden mi attı?

Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Yeni görüntüler Yargıtay'a sunuldu | Nevzat Bahtiyar Narin'i ahırın üzerinden mi attı?

Diyarbakır'da 11 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Daran-2 üs bölgesine ait kamera görüntüleri, yüksek çözünürlükte iyileştirildi. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından yurt dışında özel bir firma tarafından iyileştirilen görüntüler, Yargıtay'a gönderilmek üzere mahkemeye sunuldu. Nevzat Bahtiyar'ın ahırı olduğu iddia edilen yere Narin'i götürüp, aşağı attığı belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.07.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 13:01
Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar minik bedeni ahırın üzerinden attı

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar minik bedeni ahırın üzerinden attı

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar minik bedeni ahırın üzerinden attı

28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar minik bedeni ahırın üzerinden attı

MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZA OY ÇOKLUĞUYLA ONANDI

Tutuklu sanıkların avukatları, şikayetçi sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı.

Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar minik bedeni ahırın üzerinden attı

Öte yandan Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu. Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin'i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

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