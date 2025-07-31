Sakarya'da et ve tavuk tesisinde asansör felaketi! 1 kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan et ve tavuk entegre tesisinde yük asansörünün kancasının çıkması sonucu düşme meydana geldi. Yaşanan kazada asansörde bulunan işçi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 01:34

Paylaş



ABONE OL

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan et ve tavuk entegre tesisinde meydana gelen olayda, tesiste çalışan işçi Nurkan Bostan'ın (51) bindiği yük asansörü kancasının yerinden çıkması neticesinde 1 kat aşağıya düştü.

İŞÇİ YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Bostan, bölgeye sevk edilen ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN