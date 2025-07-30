Viral Galeri Viral Tıkla ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in para kaynağı ne? İBB ile ilişkisi var mı? MASAK ve savcılık mercek altına aldı

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in para kaynağı ne? İBB ile ilişkisi var mı? MASAK ve savcılık mercek altına aldı

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi yaşam savaşı verirken, İçer'in para kaynağı da merak konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda tutuklanan ICRYPEX'in sahibinin İBB ile ilişkisi olup olmadığı sorusunu dile getirirken, konuyla ilgili olarak MASAK'ın da devrede olduğunu belirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.07.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 06:40
ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’in para kaynağı ne? İBB ile ilişkisi var mı? MASAK ve savcılık mercek altına aldı

İşte Dilek Güngör'ün "ICRYPEX ile İBB ilişkisi var mı?" başlıklı yazısı

Adını ilk kez hani bir dönem 'Dolar şu olacak, bu olacak' diyen Selçuk Geçer vardı ya... Onun sosyal medya yayınlarında gördüm. Ardından Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına sponsor oldu. Bir sonraki hamlesi Onlar TV'ydi. Sonrasında TOSFED'den sanatçı Edis'e, Beşiktaş Basketbol Takımı'ndan Altay Spor'a birçok yerden çıktılar!

ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’in para kaynağı ne? İBB ile ilişkisi var mı? MASAK ve savcılık mercek altına aldı

Yahu 'kim bu ICRYPEX Kripto Borsası, paranın kaynağı nereden geliyor' derken...
Skandal patlayıverdi...

ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’in para kaynağı ne? İBB ile ilişkisi var mı? MASAK ve savcılık mercek altına aldı

Duymuşsunuzdur, kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu madde kullanımından dolayı hayatını kaybeden Gökçe Çelebi isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddia edildi.

ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’in para kaynağı ne? İBB ile ilişkisi var mı? MASAK ve savcılık mercek altına aldı

Tabii, olay duyulduktan sonra eski soruşturmalar da ortalığa döküldü.
ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer ve şirketinde SGK'lı olarak çalıştığı tespit edilen Murat Şirinov hakkında üç Azerbaycanlı diplomat dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasından Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinin şüpheli şekilde satışa çıkarılmasına kadar... Dosyalar raftan çıkarıldı.
Sosyal medyada her konuda yorum yapmalarına (!) alıştığımız bir kısım gazeteciler sus pus...

ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’in para kaynağı ne? İBB ile ilişkisi var mı? MASAK ve savcılık mercek altına aldı

Peki kim bu İçer? Kimse neden bu adamın vukuatını konuşamıyor?
Kendisini sponsoru olduğu Fatih Altaylı'nın bir yayınında dinlemiştim. Eski askermiş... Geçmişte birkaç aracı kurumda çalışmış... Askerliği bırakıp finans mühendisliğine soyunmuş... 2018'de 1 milyon TL sermayeyle ICRYPEX Bilişim'i kurmuş...

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