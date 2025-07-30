ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’in para kaynağı ne? İBB ile ilişkisi var mı? MASAK ve savcılık mercek altına aldı

İşte Dilek Güngör'ün "ICRYPEX ile İBB ilişkisi var mı?" başlıklı yazısı

Adını ilk kez hani bir dönem 'Dolar şu olacak, bu olacak' diyen Selçuk Geçer vardı ya... Onun sosyal medya yayınlarında gördüm. Ardından Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına sponsor oldu. Bir sonraki hamlesi Onlar TV'ydi. Sonrasında TOSFED'den sanatçı Edis'e, Beşiktaş Basketbol Takımı'ndan Altay Spor'a birçok yerden çıktılar!