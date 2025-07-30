ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in para kaynağı ne? İBB ile ilişkisi var mı? MASAK ve savcılık mercek altına aldı
ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi yaşam savaşı verirken, İçer'in para kaynağı da merak konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda tutuklanan ICRYPEX'in sahibinin İBB ile ilişkisi olup olmadığı sorusunu dile getirirken, konuyla ilgili olarak MASAK'ın da devrede olduğunu belirtti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.07.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 06:40