LEVENT TÜZEMEN

Tahrik mi ediyorsunuz!

Lale Orta yönetimindeki bazı hakemler ile VAR'da görev yapan isimler resmen G.Saray'a savaş açmış durumda. Ve göz göre göre operasyon yaparak G.Saray'ın altına dinamit koyuyorlar. Maalesef TFF bu hatalara seyirci kalıyor, hesap bile sormuyor. Zaniolo için maçı izleyen eski İtalyan hakem Roberto Rosetti, "G.Saray-Başakşehir maçını izlerken skandala denk geldim" açıklamasına bence UEFA kulak kabartmalı ve TFF'ye "Türkiye'de ne oluyor?" diye ültimatom vermeli. Rosetti, hakemlerin operasyon yaptığını belgeleyen söylemde bulunuyor: "G.Saray'ın verilmeyen penaltıları ve Başakşehir'in iptal edilmeyen golü sonrasında Türk hakemleri tur atlayan takımın ismini değiştirdiler." Marka değerinden söz eden TFF başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, Rosetti'nin sözlerini belge kabul edip Lale Orta'yı görevden almalı. G.Saray yönetimi, tüm görüntüleri toplayıp UEFA'ya ziyarette bulunmalı. Resmen bir takımın emeği, Lale Orta ve hakemleri tarafından gasp ediliyor. Acaba bu hatalarla tribünler tahrik mi edilmek isteniyor?



MADDİ VE MANEVİ ARAŞTIRILMALI

Eski hakem Fırat Aydınus'un şu açıklaması Lale Orta'nın gerçek yüzünü ortaya koyuyor: "Emre Akbaba'nın Mertens'in ayağa basmasında bütün kamuoyu kırmızı kartta birleşti." VAR seminerinde Lale Orta, dersi veren Tolga Özkalfa ve Pawel Gil, pozisyona 'sarı kart' demiş. Ayrıca VAR hakemini, "Karışmaman güzeldi" diye övmüş. Bu gücü Lale Orta ve ekibi kimden alıyor? Ciddi şekilde hatalar yapan hakemlerle Lale Orta, savcılık tarafından maddi ve manevi olarak araştırılmalı.

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