LEVENT TÜZEMEN

Avrupa basınında yer alan haberlere ve manşetlere bakarsak Süper Kupa'da yaşanan olayların kime zarar verdiğini görürüz. U19 takımını maça sürüp 2 dakika içinde sahadan çekilmek Fenerbahçe tarihinde yer alacak, başkan olarak da Sayın Ali Koç'un adı geçecek. Artık bu protestoyu Fenerbahçe kendi tarihinden silip atamaz.Üstelik Fenerbahçe bu davranışından dolayı ceza alacak, Türkiye Kupası'na gelecek sezon katılamayacak. Galatasaray da Fenerbahçe'nin protestosu sonucu tarihindeki en kolay kupayı kazanmış olacak. Gönül isterdi ki Fenerbahçe de ideal 11'iyle sahaya çıksaydı ve bizler de dünya derbisi olarak kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini izleseydik.Fenerbahçe'nin U19 ile Süper Kupa'ya çıkması, Galatasaray'ın bir talebi değil. Tercih tamamen Fenerbahçe yönetimine ait. Riyad'da ise Fenerbahçe ve Galatasaray ortak hareket etmiş, iki kulüp Suudilerin bazı talepleri kabul etmemesini protesto ederek maçın ertelenmesini sağlamıştı. Bu kez protesto tamamen Fenerbahçe'ye ait. Galatasaray, maçı oynamak için tam kadro gitti, sahaya da ideal 11'iyle çıktı. Kura atışını Fenerbahçe kazansaydı, oyuncular başlama vuruşu sonrası topu taca atacak ve sahayı terk edeceklerdi.Ayrıca bazı Galatasaraylı oyuncular, başta İcardi olmak üzere Fenerbahçeli genç oyuncuları alkışladılar. Sevinç gösterisi genç oyuncular içeri girdikten sonra yapıldı. Bundan alınmanın anlamı yok.Erden Timur'un bu önerisine katılıyorum. İki yönetim masaya otursunlar, sezon başından beri oynanan maçları ve pozisyonları incelesinler, hatalar konusunda kimin haklı olup olmadığına karar versinler. Bence uzlaşma olmaz.Akla kara ortaya çıksın. Benim bu sezon izlediğim maçlarda sadece İcardi'ye yapılan 8 tane net penaltının verilmediğini söyleyebilirim.Alanyaspor,son haftalarda formda. Fatih Tekke ile bir sistem ekibi oldular. İyi kapanıp, hızlı hücuma çıkıyorlar. Okan Buruk, rakibi iyi analiz etmeli. Zaha ve Ziyech ilk 11'de başlamamalı, kanatlarda rakibi bozacak Kerem ve Barış ikilisi oynamalı. Savunma Sanchez'i çağırıyor ama Nelsson da çok formda. Sol stoper Abdülkerim, görev yaptığı süreçte topla hücuma fazla çıkmamalı, Süper Kupa'da İcardi'nin attığı gol öncesi arkadan yolladığı uzun pası Alanya'da da uygulamalı.