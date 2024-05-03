LEVENT TÜZEMEN

Batum'un son andabaşkanlığa adaylığını koymasıbeni şaşırttı. Kendisi ile dünyarım saate yakın görüşmeyaptım. Kayıt dışı olduğu içinyazmıyorum.Şuna çok şaşırdım;başarılı bir yönetim var.Önemli projelere imza atmış,sportif anlamda başarılı biryönetim.Huzur, sevgi, arkadaşlıkvar. Birden bire yönetimeSüheyl Batum'un aday olmasınınbir anlamı olmalı. Perdeningerisinde Rezan Epözdemirvar. Finans yükünü deRezan bey ayarlayacakmış.Soruyorum! G.Saray'a huzurmu batıyor! Dursun Özbek,seçime girsin kazansın, projelerinitamamlasın! İki senesonra gelin başkan olun…Ayrıca 82 yaşına gelmiş, ununu eleyip eleğini asmış,diyen Ünal Aysal'ın Sportif A.Ş'nin başına geçme anlayışını da manidar karşılıyorum. Dursun bey her şeyi düzeltecek, siz de kemiksiz et yiyeceksiniz! Kemikli ette G.Saray'a destek verseydiniz. G.Saray camiası bu seçimde doğru bir karar vermeli.Başkanı Dursun Özbek, övülmekten çok hoşlanmıyor. Bana göre son dönemlerin icraat anlamındaki en başarılı ismi Dursun Özbek'tir. Geçmiş dönemde kurduğu takım, 2 yıl üst üste şampiyon olurken satın aldığı oyuncular, G.Saray'a ekonomik olarak da katkıda bulunmuştu.G.Saray borç yükünden kurtulacağı gibi Özbek ve ekibinin projeleri sayesinde gelecek yönetimlere de çok rahat yönetilecek bir ekonomik yapı bırakacak. Kemerburgaz'a taşınılacak. Florya arazisinden çok ciddi gelir elde edilecek, yapılan sponsorlukları yazacak yer bulamayız…çok deneyimli ve tecrübelioyunculardan kurulu bir kadrosu var.Doğru kadro kararı G.Saray'a galibiyetleri,Okan hocaya da rekoru getirdi. Butecrübeye sahip oyuncuların rehavetegireceğini düşünmüyorum. Matematikolarak G.Saray, Sivas ve Karagümrük'üyener, F.Bahçe maçında da beraberekalırsa şampiyon. Her halükardaG.Saray'ın F.Bahçe maçını kaybetmemeküzere 3 maçta alacağı galibiyetlerşampiyonluğu getiriyor.hoca sakatlık ya da cezalı durumları olmazsa son haftalarda kazanan ilk 11'i bozmaz.MHK, Sivas-G.Saray maçına Arda Kardeşler'i atadı. Sahada maçı VAR'daki yabancı hakem yönetmiyor. Arda Kardeşler adam gibi maç yönetmeli, skandallara ve polemiklere yol açacak hata yapmamalı. Çünkü Kardeşler'in G.Saray'a karşı çok ciddi bir alerjisi var.