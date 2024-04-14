LEVENT TÜZEMEN

Kartal’a 4 forvet bile çare olmadı

Salı gecesi Devler Ligi'nde Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile M.City arasında müthiş bir futbol resitaline tanık oldum. Maçta tempo, mücadele müthişti. Tam 6 gol izledim. Kaliteli oyunun mimarları oyuncular olsa da maçın Fransız hakemi François Letexier'in rolü büyüktü. Pozisyonlara çok yakın olan Letexier, oyunu gereksiz durdurmadı, tempoyu düşürmedi, avantajları oynattı. En önemlisi kendini faul almak için yere atanlara prim tanımadı.

Beşiktaş-Samsun maçı da mücadele gücü yüksek, oyunun temposu üst düzeydeydi. İlk dakikadan itibaren maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu aynı Letexier gibi aldatmalara izin vermeyip, pozisyonlara yakın olup, oyunun hızını da kesmeyince keyifli bir maç izledik. İki takım oyuncuları fauller ve sakatlıklar dışında hakem Tonusluoğlu'nun kararlı tavrı nedeniyle kendilerini yere atamadı.

Beşiktaş oyunun hakimiydi, hücuma etkili çıktı, Semih'in fırsatçılığı ve tek vuruş kalitesiyle golü buldu. Muleka, Rashica ve Muçi ile gol yollarında bulduğu fırsatları kolay harcadı. Ghezzal etkisizdi. Fernandes müthiş çalıştı. Samsunspor skor olarak geriye düştü ama temposunu düşürmedi ve Beşiktaş'ın üzerine cesaretle gitti. Kaleci Mert müthiş kurtarışlarla sahne aldı. Samsun'un Alman hocası Markus Gisdol'a "Beni niye çıkarıyorsun?" diye kafa tutan Zeki Yavru, herhalde Emre'nin arka direkte attığı gol sonrası hocasından özür dilemiştir. Çünkü Samsunspor Zeki'nin yerine giren Schindler'in ortasında golü buldu.

Son 10 dakikada Santos hücumda Cenk-Aboubakar-Semih-Muleka ile dörtlü forvete geçmesine rağmen Beşiktaş galibiyet golünü bulamadı. Oysa Portekizli bu 4'lü forvet hamlesini Emre'nin 68'de attığı gol sonrası yapmalıydı.

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