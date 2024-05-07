LEVENT TÜZEMEN

RAMSPark'ta oynanan Galatasaray- Sivasspor maçı sonrasında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile bir süre sohbet ettik. Başkan Özbek, 6-1'lik skoru çok beğendiğinin altını çizerken oyuna vurgu yaptı ve şunları söyledi:Başkan Özbek'in asıl dikkat çektiği nokta ise G.Saray'ın mali konularda sıkıntı yaşadığı iddialarıydı. Bu tarzdaki haberlere sert çıkan ve öfkelendiğini söyleyen başkan Özbek,dedi ve devam etti: "Nisan ayı sonunda bütün ödemeleri yaptık. Ve bu ödemeler sadece futbol takımı ile sınırlı değil.Bunu çıkaranlar, G.Saray'ın huzuruna dinamit koymaya çalışıyor. Bir daha söylüyorum; bizim sporcularımıza delikli kuruş borcumuz bile yok!Başkan Dursun Özbek ile sohbetimizde Florya projesi konusundaki iddialar da gündeme geldi. Özbek, futbol takımının Kemerburgaz'a taşınması ile devam edecek süreçte Florya'da yapmayı planladıkları projenin kulübün geleceğini kurtaracağını belirtip, "Florya projesi, G.Saray'ın geleceğidir. Ciddi gelirler elde edeceğimiz ve ilk aşamada da Bankalar Birliği'ne borcumuzu kapatacağımız bir çalışmadır. Florya projesinden gelecek gelirin bir bölümü ile Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu ödeyeceğiz. Böylece aylık 100 milyon TL'lik faiz giderinden de kurtulacağız" dedi.