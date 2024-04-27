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LEVENT TÜZEMEN
Muslera farkı!

Muslera farkı!

27.04.2024, Cumartesi
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Muslera'ya övgüler yağdırırken, "Ligde haksız rekabet yaratıyor. Şampiyonluklarda büyük etkisi var" demişti. Muslera ayrıcalığını ve farklılığını Adana'da bir kez daha gördük. 16 Haziran'da 38 yaşına basacak olan Muslera, Galatasaray'ın en iyisiydi. Maç sonu Galatasaray taraftarı karşılaşmada kimin ne kadar oynadığını öylesine güzel tespit etmiş ki kaptan Muslera'yı tribüne çağırıp üçlü çektirdi.
Adana deplasmanı sıcağıyla, nemiyle ve stat ambiyansıyla Galatasaray için adeta Sırat Köprüsü'ydü. İlk yarı Galatasaray'ı izleyen taraftarlar herhalde tansiyon ilaçlarını erken almış ya da sakinleştirici hap içmişlerdir. Galatasaray, ilk 45'te korku tünelinden geçti ve kalesinde ciddi pozisyonlar verdi ama Muslera devleşti.
Kadife ayak Ziyech, mükemmel bir gol atarak takım üzerindeki baskıyı aldığı gibi taraftarları da rahatlattı. Ardından Kerem Demirbay'ın akıl ve kalite kokan golünü sahalarda çok az görebiliriz. Demirbay'ın rakipten sıyrılışı, sakin kalışı ve uzak köşeye attığı şut, jenerik olacak güzellikteydi. Yaşı olmayan adam Mertens, o sıcak havada müthiş koştu, savunma yaptı, top çaldı, iki gole de asist yaptı. Mertens bir yıl daha Galatasaray'da olmalı. Barış Alper, bazen mükemmel işlere imza atıyor, elekle su taşır gibi davranıyor. Barış yine çok koştu, iyi mücadele etti ama aklı hep şut atmaktaydı. Pas vermeyi düşünmedi. Rakibine çalım atma inadına girence inanılmaz top kayıpları yaşadı. Galatasaray, Adana'da galip gelerek hem kazanamama şansızlığını kırdı hem de şampiyonluğun boyunu kısalttı.
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