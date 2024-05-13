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LEVENT TÜZEMEN
Berkan Kutlu tarihi gol attı

Berkan Kutlu tarihi gol attı

13.05.2024, Pazartesi
G.Saray'da şampiyonluğa damgasını vuran en önemli oyuncular Mertens, Barış Alper, Ziyech ve İcardi oldu. Özellikle Mertens final haftalarında oyuna karakter koydu. G.Saray'ın yenilmez arma olmasında başrolü üstlendi. Kendisine özel çalışma programı uygulayan Barış Alper, geliştirdiği futbolunu gücüyle bütünleştirdi. Ziyech aklıyla tekniği ile ön plana çıktı, İcardi de golcülüğünde vitesi yükseltti. G.Saray, şampiyon olursa Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarında alınan galibiyetler çok anlamlı olacak. Bu iki maçta G.Saray kırılabilirdi ama oyuncuların inatçılığı, takım olmaları ve yenilgi kabul etmemeleri galibiyetlerle taçlandı. G.Saray belki iyi oynamadı, Karagümrük'ün alan savunmasını geçmekte zorlandı ama oyuncuların en büyük şansı; açık tribünü ağzına kadar dolduran G.Saray taraftarının desteğiydi. Taraftarın gücü G.Saraylı oyuncuların direncini hep yukarıda tuttu. Yenilen iki golden sonra bile o taraftar küsmedi, oyuncuya tepki koymadı, tam tersine sevgi dolu tezahüratlar kucakladı. Torreira orta alanda müthiş oynadı ancak Abdülkerim güçlü fiziğe sahip Markao ile baş edemedi. Ziyech istekliydi ama kendisinin aradığı boşlukları bulamadı. Barış'ın çalışkanlığı ve mücadelesi G.Saray'ı hep hücuma itti. Özellikle Barış'ın arka direkte attığı kafa golü ne kadar mükemmel ise sıfırdan Mertens'e çıkardığı pas da inatçılığının bir eseriydi. Mertens bir yıl daha kalmalı, G.Saray'a akıl hocalığı yapıyor, arkadaşlarına enerji yüklüyor, çalışıyor, mücadele ediyor, bütün takıma örnek oluyor. Berkan bu şampiyonlukta hatırlanacak tarihi bir gol attı.
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