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LEVENT TÜZEMEN
Kadife ayaklı Hakim Ziyech

Kadife ayaklı Hakim Ziyech

16.04.2024, Salı
Gazeteye girerken, F.Bahçeli dostlar bana "Alanyaspor bugün bize bayram hediyesi verip G.Saray'a çelme takacak" dedi! İlk 45 dakikada sahada acemiler mangasına benzeyen, pozisyon üretemeyen, pas yapamayan bir G.Saray vardı. Ortaya koyulan oyun, 'Bu takım şampiyonluğa mı oynuyor?' dedirtti! Kerem Aktürkoğlu ile fantezi olarak sağ beke koyulan Aurier'in katkısız oyunları, G.Saray'ın ritmini, dengesini tamamen bozdu. Okan hoca bu kez oyunu iyi okudu, Kerem Aktürkoğlu ile Aurier'i çıkarıp Ziyech- Kaan ikilisini aldı. Bu doğru hamle bir anda G.Saray'ı kendine getirdi. Sol kanattaki yerine dönen Barış Alper, mükemmel iki gole imza attı. Ama Ziyech'in oyuna akıl koyması, sakinliği pas kalitesi ve etrafını gözleri ile radar gibi süzmesi G.Saray'ı keyif veren bir takım haline getirdi. Ziyech son haftalarda G.Saray'ın en büyük silahı olacaktır. Ziyech tam bir kadife ayaklı dediğimiz futbolcu sınıfında... Kasımpaşa maçında Ziyech girdikten sonra G.Saray maça 'hakim' oldu ve kazandı. Alanya maçında da Ziyech'in girişi yine 'hakim'iyeti getirdi! Okan hoca Ziyech ile konuşmalı ve "Ne kadar oynamak istiyorsan o kadar oyna" demeli ve bu süreye göre görev vermeli. Ziyech-Kaan ikilisinin takıma sağladığı katkı, dökülen Kerem Demirbay'ı toparladı. Torreira'nın daha çok top kazanıp oyuna girmesini sağladı. İlk yarı Oğuz ile girdiği mücadelelerden yıpranan Köhn ikinci yarı hızlı ataklara katıldı hem de Oğuz'a geçit vermedi. Haftalar kısaldıkça, G.Saray kazandıkça Okan Buruk ve öğrencilerinin morali de tırmanıyor. Okan hocayı bir kez daha uyarıyorum; şampiyonluk yaşamış ve şampiyonluğa inanmış oyuncularla devam et.
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