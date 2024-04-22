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LEVENT TÜZEMEN
İcardi’den kendin pişir kendin ye

İcardi’den kendin pişir kendin ye

22.04.2024, Pazartesi
G.Saray'ın ikinci yarıda girdiği pozisyonları ekrana getirsek "Ne oldu bu pozisyonlar" diye bir yarışma düzenlesek yarışmacıların cevapları kesinlikle "Gol oldu" şeklindedir. Maalesef G.Saraylı oyuncular; Mertens, İcardi, Barış Alper, Ziyech, Torreira büyük fark yaratacak pozisyonlarda final vuruşlarını doğru yapmadı. Gündüzle gece gibi iki farklı G.Saray izledik. İlk yarı Pendik takımının oyununu aşamayan bir G.Saray vardı. Sahneye büyük golcü İcardi çıktı. Pikniklerde düzenlenen "Kendin pişir kendin ye" mangal partisi gibi orta sahadan aldığı topu atağa dönüştürdü. Pendik kalesine depar yaptı ve muhteşem bir vuruşla golü atıp kilidi kırdı. Ziyech'in kornerinde Abdülkerim'in kafa golünde öne doğru hamle yapıp Pendik savunmasının dengesini bozan İcardi'nin marifeti vardı. G.Saray, özellikle ikinci yarı tek kale oynadı. Topun ve oyunun hakimiydi. Hücum zenginliğini maalesef gol zenginliğine dönüştüremedi. Oysa kaçırılan goller atılsaydı; G.Saray sadece puan farkı ile liderliğini korumayacak, gol averajını da büyük ölçüde kapatacaktı. İki konuda Okan hocaya uyarım var;
1-Ziyech ilk 11'de başladığında çok etkili olamıyor, sonradan girdiğinde Kasımpaşa ve Alanya maçlarındaki gibi katkı yapacak goller atıyor veya attırıyor, onun için ilk 11 başlamamalı.
2- Barış Alper çok çalışıyor, iyi mücadele ediyor, jenerik olacak goller atıyor. Topla buluştuğunda çevre kontrolü yapmalı ve boştaki arkadaşına pas vermeyi düşünmeli. İcardi'nin bir pozisyonda kendi golü atmayıp "Al sen at" diye verdiği pas Barış Alper'e ders olmalı.
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