Hayır, kendisine Sayın Kılıçdaroğlu demiyorum, saygıyı hak etmiyor.Tam tersine, dalga geçilmeyi, sarakaya alınmayı, makaraya sarılmayı fena halde hak ediyor.Altmış sekiz senedir bu memlekette yaşıyorum, böyle pişkin adam görmedim. Demirel bile pişkinlikte onun eline su dökemezmiş meğer.Bir ayağının üstüne her türlü yalanı kıvırabiliyor." söyleyende odur, "söyleyen de gene kendisidir.Orta Anadolu'ya ambalaj sanayii kenti kuran, içinde yurt dışından diplomalı yirmi beş bin genç çalıştıran, Çin'den mal getirtip burada paketleyip Azerbaycan'a satan da odur.Kendi amigoları bile "" demişler, işlerindenolmuşlardı...Cahil ve pervasız bir adam.Düşünmeden sallıyor, sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.Bu adam Türkiye'ye son derece zararlıdır.CHP'nin silkinip kendine gelmesinden, bu adamı ve çevresine çöreklenmiş siyasi çeteyi başından atmasından başka çıkar yol da görünmüyor.

***

Bakın ne demişti:Tastamam öyle yapıldı.Enis Berberoğlu o görüntüleri Can Dündar'a Meclis kürsüsünden servis etmedi ki...Ceza yedi, cezasını Yargıtay onayladı, son zamanların "" deyimiyle ""...Anayasa ne diyorsa da o yapıldı.Faşistler bile Berberoğlu'nu savunamıyorlar, en fazla "" diye laf yuvarlıyorlar.İşin matrağı, liberaller de savunamıyorlar.İşin "" yönüne takılıyorlar: Gece vakti evinden alınmasaymış da mesai saatlerinde adliyeye gidip teslim olsaymış daha iyi değil miymiş...Öyle de olur böyle de olur. Sonuç değişmez.Milletvekilliği şimdi değil de hani şöyle yıl sonuna doğru düş��rülseymiş...Sonuç değişmez.Tarihin her döneminde, dünyanın her ülkesinde, o ülkenin siyasi rejimi ne olursa olsun, devlet sırlarını açığa vurmak suçtur. Devlet bunun hesabını sorar.Muhalefetin "" tavrı damertlik değildir.Bakın Kılıçdaroğlu ne dedi:Bu sorunun hak ettiği cevabıburaya yazmam, yazamam.Fakat asıl bir tarafımla güldüğüm, bu olayda Marksistler'in de Berberoğlu'nu savunmalarıdır.Aymazlık olur da bu kadar mı olur?Eh, Türk Marksistleri'nde aymazlıktan başka ne gözlendi ki bugüne kadar?