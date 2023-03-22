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ENGİN ARDIÇ
Başınıza gelecek çok

Başınıza gelecek çok

22.03.2023, Çarşamba
Artık kimse katakulli yapmıyor. Her şey çok açık ve net.
Kılıçdaroğlu, "HDP'nin taleplerinin uygun olduğunu" söylemiş...
O kalabalık masa bunları kabul etmiş!
Kayyum atamayacakmış...
Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'miş...
Burada ince bir çelişki yatıyor tabii...
Yeterli oy çıkmazsa çamura yatabilir...
Üst tarafı bla bla...
Ama Kürtçe'ye de "saygı gösterecekmiş"...
Üst tarafı gene bla bla:
Demokrasi, insan hakları, adalet, özgürlük falan filan.

***

Türkiye'nin bütün sorunları çözülecekmiş.
Onarıcı, telafi edici (ne demekse?), birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapıp yeni nesillere ortamı hazırlayacakmış...
Derken bir de bakarsınız Kürtler inanılmaz avantajlar sağlamışlar.
Çok gürültü kopacak çok...
Oy verip vermemek de sizin elinizde.
Sonra ağlamayınız.

***


YERİM SENİ SOSİS
"Biz bu seçimi alacağız. Bugün oy oranımız 19-20'lerde. Biz bu kampanyayı yüzde 30'un üzerinde oy ile tamamlayacağız. İkinci turda da yüzde 60'ın üzerinde cumhurbaşkanı seçileceğim." Muharrem İnce

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SİZİ AYRICA YERİM
"Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun ile Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Murat Ünver de cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuruda bulundu."
Gazetelerden...

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