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Haberler Galeri Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi

Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mayıs Cuma günü için hazırlanan hutbe konusunu ve metnini paylaştı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu haftaki Cuma hutbesinde, duanın Rabbimizin yüceliğini anma ve O'na olan ihtiyacımızı kabul etme şekli olarak vurgulandı. İşte bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 08:33
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Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi

3 Mayıs Cuma günü için hazırlanan cuma hutbesi metni, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bölümünde erişime açıldı. Müslümanlar, cuma namazı ibadetini gerçekleştirecekleri bu önemli gününde tüm camilerde "Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi" konulu cuma hutbesini dinleyeceklerdir. İşte bu haftaki Cuma hutbesinin tam metni...

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Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi

3 MAYIS CUMA HUTBESİ

Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kullarım, beni sana sorduklarında, bilsinler ki, ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına karşılık veririm. Öyleyse kullarım davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar."1

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Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kabul edileceğine gönülden inanarak Allah'a dua edin..." 2

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Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin darlıkta ve bollukta, neşede ve üzüntüde, her şart ve durumda bize lütfettiği bir iltica kapısı vardır. Bu kapının adı, dua kapısıdır.

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Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi

Dua, Allah'a imanımızın ve kulluğumuzun sözlü bir tezahürüdür. Rabbimizin yüceliğinin ve daima O'nun yardımına muhtaç olduğumuzun itirafıdır. Dua, ibadetlerimizle birlikte Allah'ın rahmet ve bereketini, af ve mağfiretini talep ettiğimiz yakarışımızdır. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra kararlılığımız ve gayretimizin bir ifadesidir. Dua, bizi diri tutan manevi bir güçtür. Kötülüklere karşı koruyan bir kalkandır.