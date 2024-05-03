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Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mayıs Cuma günü için hazırlanan hutbe konusunu ve metnini paylaştı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu haftaki Cuma hutbesinde, duanın Rabbimizin yüceliğini anma ve O'na olan ihtiyacımızı kabul etme şekli olarak vurgulandı. İşte bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
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Giriş Tarihi: 03.05.2024 08:33Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 08:33