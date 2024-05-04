Ekin Türkmen’in ’estetik’ açıklaması olay yarattı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin Melike Hatun’u...

İzmir'deki sahip olduğu yurt ile alakalı konuşan Türkmen, "Kız kardeşim işletiyor orayı, fena değil, yaşıyoruz" dedi. Yurt için her şeyi yaptım diyen Türkmen, "Boyasını da yaptım, temizliğini de yaptım. Çalışan birini bulana kadar baya uğraştık. Mutfağına da girdim, ailecek her şeyini yaptım. Yurt için boya yaptım. Muhasebe işlerinden hiç anlamam. Tamirattan iyi anlarım" şeklinde konuştu.