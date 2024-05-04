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Haberler Galeri Ekin Türkmen'in 'estetik' açıklaması olay yarattı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi'nin Melike Hatun'u...

Ekin Türkmen'in 'estetik' açıklaması olay yarattı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi'nin Melike Hatun'u...

'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi' dizisinde Melike Hatun karakterine hayat veren Ekin Türkmen, son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen ünlü isimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynayacaksan o estetiklerle oynayamazsın..." diyen ünlü oyuncunun ifadeleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:36
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Ekin Türkmen’in ’estetik’ açıklaması olay yarattı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin Melike Hatun’u...

'Ekmek Teknesi', 'Acı Hayat', 'Küçük Kadınlar', 'Adanalı', 'Anadolu Kartalları' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' gibi projelerde rol alan oyuncu Ekin Türkmen, son olarak 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi' dizisinde Melike Hatun karakterine hayat veriyor.

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Ekin Türkmen’in ’estetik’ açıklaması olay yarattı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin Melike Hatun’u...

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Türkmen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ İŞLER OLMUŞ"

Son dönemde yayınlanan dizilerle alakalı konuşan oyuncu, "Sevdiğimiz işler de var anlam veremediğimiz işler de var. 'Bahar' ve 'Yargı' çok güzel, inanılmaz işler olmuş" diye konuştu.

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Ekin Türkmen’in ’estetik’ açıklaması olay yarattı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin Melike Hatun’u...

İzmir'deki sahip olduğu yurt ile alakalı konuşan Türkmen, "Kız kardeşim işletiyor orayı, fena değil, yaşıyoruz" dedi. Yurt için her şeyi yaptım diyen Türkmen, "Boyasını da yaptım, temizliğini de yaptım. Çalışan birini bulana kadar baya uğraştık. Mutfağına da girdim, ailecek her şeyini yaptım. Yurt için boya yaptım. Muhasebe işlerinden hiç anlamam. Tamirattan iyi anlarım" şeklinde konuştu.

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Ekin Türkmen’in ’estetik’ açıklaması olay yarattı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin Melike Hatun’u...

"ZAMANLA OYUNCULUK TARZI DEĞİŞİYOR"

Yeni nesil oyuncuların estetik haberleriyle alakalı ise ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

Milliyet'in haberine göre; O konuda aklım çok karışık. Ben ilk oyunculuğa ilk başladığımda eski tiyatro oyunculuğu diye bir şey vardı. Onların oyunculukları büyük gelirdi, bu çok büyük oynuyor derdik. Zamanla oyunculuk tarzı değişiyor, yeni nesil oyuncuların çoğunun mimiği yok. Estetikleri maximumda. İzleyici seviyor ben anlamadım.

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Ekin Türkmen’in ’estetik’ açıklaması olay yarattı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin Melike Hatun’u...

Demek ki buda değişti, izleyici böyle seviyor. Ben anlamıyorum. Hepsi bir tip gibi oldu. İhtiyacı olan insanların yaptırmasına karşı değilim, ufak kusurlar yapılabilir ama bir şeye benzemek istiyorlar.