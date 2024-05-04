04 Mayıs 2024, Cumartesi
Ekin Türkmen'in 'estetik' açıklaması olay yarattı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi'nin Melike Hatun'u...
'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi' dizisinde Melike Hatun karakterine hayat veren Ekin Türkmen, son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen ünlü isimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynayacaksan o estetiklerle oynayamazsın..." diyen ünlü oyuncunun ifadeleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:36
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