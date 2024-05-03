Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama 2024 | İş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
TÜİK, her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurarak iş yerleri ve konut sahipleri için kira artış oranlarını belirleme sürecini başlatıyor. Bu açıklamaların ardından, konutlarda kira zam sınırının belirlenip belirtilmediği merak ediliyor. Bu durum, kira zamlarını bekleyenlerin gündemini oluşturuyor.
Mayıs 2024 kira zammı için odak noktası Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine yönelmiş durumda. TÜİK, her ayın ilk günlerinde önceki aya ait enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşarak ekonomik göstergelerin belirlenmesine ışık tutuyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, pek çok sektörde fiyatların belirlenmesinde belirleyici bir rol oynuyor. Kira artış oranları da bu verilerden etkileniyor ve enflasyon rakamları kira zamlarının belirlenmesinde önemli bir kriter olarak kabul ediliyor. Peki mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
Mayıs 2024 Kira Artış Oranı Beklentisi ve Geçen Ayın Verileri
TÜİK, Mayıs 2024 kira artış oranını 3 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. Kira artış oranı, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra netleşecek. Kira artış sınırlamasının Temmuz 2024'e kadar devam edeceği belirtiliyor.
Geçen ayın kira artış oranlarına göre, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayında enflasyon yüzde 68.50 olarak gerçekleşti. Bu dönemde kira artış oranı ise yüzde 57.50 olarak belirlendi. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 ve yıllık yüzde 68.50 oldu. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise geçen ay yüzde 55.91'di.
Temmuz ayına kadar sabit %25 zam
Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 4 bin TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin TL
12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %57,50
Kira Artış Tutarı: 9 bin 200 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin 200 TL
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- Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama 2024 | İş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
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