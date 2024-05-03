Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama 2024 | İş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...

Mayıs 2024 kira zammı için odak noktası Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine yönelmiş durumda. TÜİK, her ayın ilk günlerinde önceki aya ait enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşarak ekonomik göstergelerin belirlenmesine ışık tutuyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, pek çok sektörde fiyatların belirlenmesinde belirleyici bir rol oynuyor. Kira artış oranları da bu verilerden etkileniyor ve enflasyon rakamları kira zamlarının belirlenmesinde önemli bir kriter olarak kabul ediliyor. Peki mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?