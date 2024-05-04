04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 'Şendul Şaban'daki minik kız bakın gerçekte kimmiş! Kemal Sunal’a benziyordu! 80'li yıllarda...

'Şendul Şaban'daki minik kız bakın gerçekte kimmiş! Kemal Sunal’a benziyordu! 80'li yıllarda...

Başrolünde Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin yer aldığı, 1985 yapımı unutulmaz film "Şendul Şaban", sadece komedi sahneleriyle değil, içinde barındırdığı sürpriz gerçeklerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle filmde yer alan küçük kız karakterinin gerçekte kim olduğu merak ediliyordu. Sonunda gerçek ortaya çıktı! Kemal Sunal'a çok benzeyen çocuk yıldız bakın aslında kimmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:52
  • 1
  • 108
’Şendul Şaban’daki minik kız bakın gerçekte kimmiş! Kemal Sunal’a benziyordu! 80’li yıllarda...

Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan "Şendul Şaban", usta oyuncu Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrollerini paylaştığı muhteşem bir komedi filmidir. Bu klasik yapıt, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kartal Tibet'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği unutulmaz bir yapımdır.

  • 2
  • 108
’Şendul Şaban’daki minik kız bakın gerçekte kimmiş! Kemal Sunal’a benziyordu! 80’li yıllarda...

ŞENDUL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban Ali ile birlikte bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.

  • 3
  • 108
’Şendul Şaban’daki minik kız bakın gerçekte kimmiş! Kemal Sunal’a benziyordu! 80’li yıllarda...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

  • 4
  • 108
’Şendul Şaban’daki minik kız bakın gerçekte kimmiş! Kemal Sunal’a benziyordu! 80’li yıllarda...

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

  • 5
  • 108
’Şendul Şaban’daki minik kız bakın gerçekte kimmiş! Kemal Sunal’a benziyordu! 80’li yıllarda...

Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.