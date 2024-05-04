04 Mayıs 2024, Cumartesi
'Şendul Şaban'daki minik kız bakın gerçekte kimmiş! Kemal Sunal’a benziyordu! 80'li yıllarda...
Başrolünde Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin yer aldığı, 1985 yapımı unutulmaz film "Şendul Şaban", sadece komedi sahneleriyle değil, içinde barındırdığı sürpriz gerçeklerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle filmde yer alan küçük kız karakterinin gerçekte kim olduğu merak ediliyordu. Sonunda gerçek ortaya çıktı! Kemal Sunal'a çok benzeyen çocuk yıldız bakın aslında kimmiş...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:52
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